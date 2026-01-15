Ошибки, баги, вопросы - страница 3041
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не могу внизу получить вкладки окон. Показывает только одно окно при нескольких открытых. Перегрузка не помогает.
Обновился до версии 2957. Не помогло. Может какие-нибудь файлы кэша удалить?
Не могу внизу получить вкладки окон.
Если правильно понял.
Если правильно понял.
Ха, Точно!!! :))
Спасибо!
Несколько странное отображение Сигнала.
Несколько странное отображение Сигнала.
Да, действительно странное
Доброго времени суток!
Фигня какая то, позиции в торговле есть, но на графике их нет.
Доброго времени суток!
Фигня какая то, позиции в торговле есть, но на графике их нет.
Проверьте это…
Проверьте это…
ок, помогло и буду иметь в виду на будущее.
настройка как то сама слетела после перезагрузки компа.
Спасибо!
ок, помогло и буду иметь в виду на будущее.
настройка как то сама слетела после перезагрузки компа.
Спасибо!
это очень правильная настройка, иногда нервы экономит и вырабатывает "слепой стиль", особенно в автоторговле интересно.