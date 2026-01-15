Ошибки, баги, вопросы - страница 3041

Новый комментарий
 
Не пойму - это баг или новая фишка. 
Не могу внизу получить вкладки окон. Показывает только одно окно при нескольких открытых. Перегрузка не помогает.
Обновился до версии 2957. Не помогло. Может какие-нибудь файлы кэша удалить?
 
 
Nikolai Semko:
Не могу внизу получить вкладки окон.  

Если правильно понял.

 
fxsaber:

Если правильно понял.

Ха, Точно!!! :)) 
Спасибо!

 

Несколько странное отображение Сигнала.


 
fxsaber:

Несколько странное отображение Сигнала.

Да, действительно странное

  
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade/SymbolInfo.mqh>
#include <Trade/OrderInfo.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
Можно слеш в любую сторону в классах ставить? Компилируется и работает...
 

Доброго времени суток!

Фигня какая то, позиции в торговле есть, но на графике их нет.


 
Anatoliy Lukanin:

Доброго времени суток!

Фигня какая то, позиции в торговле есть, но на графике их нет.

Проверьте это…

 
Alexey Viktorov:

Проверьте это…

ок, помогло и буду иметь в виду на будущее.

настройка как то сама слетела после перезагрузки компа.

Спасибо!

 
Anatoliy Lukanin:

ок, помогло и буду иметь в виду на будущее.

настройка как то сама слетела после перезагрузки компа.

Спасибо!

это очень правильная настройка, иногда нервы экономит и вырабатывает "слепой стиль", особенно в автоторговле интересно.

1...303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048...3696
Новый комментарий