это очень правильная настройка, иногда нервы экономит и вырабатывает "слепой стиль", особенно в автоторговле интересно.
:))). От души за совет! Как ни будь попробую "слепой стиль" . Мне бы это совет в молодости пригодился точно.
С нервами давно порядок, депо не сливал лет как 10, а то и больше.
Неверно отображается параметр по умолчанию
Ожидалось: s = NULL
Я ответил в теме по своей статье https://www.mql5.com/en/forum/356941/unread#unread мой ответ удалили - это ещё почему???
Вероятно из-за того, что на en форуме пишите не на английском.
Написал на русском и английском, тут часто пишут на двух языках, что б понятней было, так как машинный перевод может исказить смысл.
Не делайте так больше. На en форуме писать нужно на английском.
Ну и стерли бы русский, зачем всё удалять. Надеюсь восстановят сообщение, нет желания повторно писать.
Нет, не восстановят. А дальше там будете писать на русском - ещё и забанят.
Только в ру-сегменте этого форума наименее жесткая модерация в этом плане - мы всем рады.