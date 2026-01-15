Ошибки, баги, вопросы - страница 3042

Новый комментарий
 
Volodymyr Zubov:

это очень правильная настройка, иногда нервы экономит и вырабатывает "слепой стиль", особенно в автоторговле интересно.

:))). От души за совет! Как ни будь попробую  "слепой стиль" . Мне бы это совет в молодости пригодился точно.

С нервами давно порядок, депо не сливал лет как 10, а то и больше.

 

Неверно отображается параметр по умолчанию

Ожидалось: s = NULL

 
 Как минимум на MetaQuotes-Demo график валютной пары USDRUB на ТФах H3 и H4, а так же на ТФах H6, H8 и H12 выглядит одинаково (хотя, если присмотреться, OHLC всё же несколько разнятся, но к делу это не относится). То же самое и с парой USDRUR. Это баг или фича MT5?
 
На каком демо-сервере можно получить частичное исполнение отложки?
 
Я ответил в теме по своей статье https://www.mql5.com/en/forum/356941/unread#unread мой ответ удалили - это ещё почему???
Discussion of article "CatBoost machine learning algorithm from Yandex with no Python or R knowledge required"
Discussion of article "CatBoost machine learning algorithm from Yandex with no Python or R knowledge required"
  • 2020.12.06
  • www.mql5.com
New article CatBoost machine learning algorithm from Yandex with no Python or R knowledge required has been published: Author: Aleksey Vyazmikin...
 
Aleksey Vyazmikin:
Я ответил в теме по своей статье https://www.mql5.com/en/forum/356941/unread#unread мой ответ удалили - это ещё почему???
Вероятно из-за того, что на en форуме пишите не на английском.
Такое сносится очень быстро.
 
Vladimir Karputov:
Вероятно из-за того, что на en форуме пишите не на английском.
Такое сносится очень быстро.

Написал на русском и английском, тут часто пишут на двух языках, что б понятней было, так как машинный перевод может исказить смысл.

 
Aleksey Vyazmikin:

Написал на русском и английском, тут часто пишут на двух языках, что б понятней было, так как машинный перевод может исказить смысл.

Не делайте так больше. На en форуме писать нужно на английском.
 
Vladimir Karputov:
Не делайте так больше. На en форуме писать нужно на английском.

Ну и стерли бы русский, зачем всё удалять. Надеюсь восстановят сообщение, нет желания повторно писать.

 
Aleksey Vyazmikin:

Ну и стерли бы русский, зачем всё удалять. Надеюсь восстановят сообщение, нет желания повторно писать.

Нет, не восстановят. А дальше там будете писать на русском - ещё и забанят.

Только в ру-сегменте этого форума наименее жесткая модерация в этом плане - мы всем рады.

1...303530363037303830393040304130423043304430453046304730483049...3696
Новый комментарий