Входит модератор, входят разработчики MQL5 ... Срочно исправьте ОШИБКУ, зашифрованную MQL5 ... Теперь купите или протестируйте программу (ex4) и сообщите об ошибке .. - страница 2
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Попробовал несколько демо-версий продуктов и своих и чужих. При тестировании в тестере МТ4 (МТ5 не пробовал) ошибки у всех такие:
Свой продукт перезалил 10 мин. назад (МТ4), ошибка сохранилась.
Разбираемся, подождите несколько часов, пожалуйста.
Спасибо
Та же проблема, сегодня с самого утра ни один скачанный индикатор не работает. Удалял и переустанавливал MT4 в другую папку, ничего не помогает.
Ага, теперь мне остается только ждать обновления
Протектор MQL4/EX4 программ исправлен.
К сожалению, ошибка была внесена при реализации отказа от 32 битных программ в MQL5.
Нужно удалить ранее скачанные неисправные EX4 программы и скачать их заново.
Приносим свои извинения за столь неприятную ошибку.
Протектор MQL4/EX4 программ исправлен.
К сожалению, ошибка была внесена при реализации отказа от 32 битных программ в MQL5.
Нужно удалить ранее скачанные неисправные EX4 программы и скачать их заново.
Приносим свои извинения за столь неприятную ошибку.
Протектор MQL4/EX4 программ исправлен.
К сожалению, ошибка была внесена при реализации отказа от 32 битных программ в MQL5.
Нужно удалить ранее скачанные неисправные EX4 программы и скачать их заново.
Приносим свои извинения за столь неприятную ошибку.
Спасибо
Протектор MQL4/EX4 программ исправлен.
К сожалению, ошибка была внесена при реализации отказа от 32 битных программ в MQL5.
Нужно удалить ранее скачанные неисправные EX4 программы и скачать их заново.
Приносим свои извинения за столь неприятную ошибку.
Билд 1340 проблема осталась....
И в маркете все больше сообщений об этой ошибке " global initialization failed "
Советник удаляли и заново скачивал... Не помогло...