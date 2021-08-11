Входит модератор, входят разработчики MQL5 ... Срочно исправьте ОШИБКУ, зашифрованную MQL5 ... Теперь купите или протестируйте программу (ex4) и сообщите об ошибке .. - страница 2

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Попробовал несколько демо-версий продуктов и своих и чужих. При тестировании в тестере МТ4 (МТ5 не пробовал) ошибки у всех такие:

2021.04.15 10:11:44.670 2020.09.03 00:00:00  Access violation write to 0x46F0D7EF in 'C:\Users\drive\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\2E8DC23981084565FA3E19C061F586B2\MQL4\indicators\Market\Entry Points Pro.ex4'

Свой продукт перезалил 10 мин. назад (МТ4), ошибка сохранилась.

 
Разбираемся, подождите несколько часов, пожалуйста.
 
Renat Fatkhullin:
Разбираемся, подождите несколько часов, пожалуйста.

Спасибо

 
Та же проблема, сегодня с самого утра ни один скачанный индикатор не работает. Удалял и переустанавливал MT4 в другую папку, ничего не помогает.  
 
lavchernov:
Та же проблема, сегодня с самого утра ни один скачанный индикатор не работает. Удалял и переустанавливал MT4 в другую папку, ничего не помогает.  

Ага, теперь мне остается только ждать обновления

 

Протектор MQL4/EX4 программ исправлен.

К сожалению, ошибка была внесена при реализации отказа от 32 битных программ в MQL5.

Нужно удалить ранее скачанные неисправные EX4 программы и скачать их заново.

Приносим свои извинения за столь неприятную ошибку.

 
Renat Fatkhullin:

Протектор MQL4/EX4 программ исправлен.

К сожалению, ошибка была внесена при реализации отказа от 32 битных программ в MQL5.

Нужно удалить ранее скачанные неисправные EX4 программы и скачать их заново.

Приносим свои извинения за столь неприятную ошибку.

好的，我试下
 
Renat Fatkhullin:

Протектор MQL4/EX4 программ исправлен.

К сожалению, ошибка была внесена при реализации отказа от 32 битных программ в MQL5.

Нужно удалить ранее скачанные неисправные EX4 программы и скачать их заново.

Приносим свои извинения за столь неприятную ошибку.

Спасибо вам огромное!
 

Спасибо

 
Renat Fatkhullin:

Протектор MQL4/EX4 программ исправлен.

К сожалению, ошибка была внесена при реализации отказа от 32 битных программ в MQL5.

Нужно удалить ранее скачанные неисправные EX4 программы и скачать их заново.

Приносим свои извинения за столь неприятную ошибку.

Билд 1340 проблема осталась....

И в маркете все больше сообщений об этой ошибке " global initialization failed "

Советник удаляли и заново скачивал... Не помогло...

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