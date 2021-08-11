Входит модератор, входят разработчики MQL5 ... Срочно исправьте ОШИБКУ, зашифрованную MQL5 ... Теперь купите или протестируйте программу (ex4) и сообщите об ошибке ..
Вчера мы исправили ошибку в шифраторе EX5 файлов маркета, которая проявлялась на некоторых файлах.
Удалите эти файлы и закачайте их снова, пожалуйста
Здравствуйте, мой отзыв сегодня - MT4 ...
Мой клиент сначала дал мне обратную связь, а затем я обнаружил, что все индикаторы MT4 и советники, которые я скачал на MQL5, имели эту ошибку.
благодарить
Вчера мы исправили ошибку в шифраторе EX5 файлов маркета, которая проявлялась на некоторых файлах.
Удалите эти файлы и закачайте их снова, пожалуйста
Здравствуйте, мой отзыв сегодня - MT4 ...
Мой клиент сначала дал мне обратную связь, а затем я обнаружил, что все индикаторы MT4 и советники, которые я скачал на MQL5, имели эту ошибку.
благодарить
Здравствуйте, мой отзыв сегодня - MT4 ...
Мой клиент сначала дал мне обратную связь, а затем я обнаружил, что все индикаторы MT4 и советники, которые я скачал на MQL5, имели эту ошибку.
благодарить
Ask your clients to delete those files/purchases from their Metatraders and install them once again (in case they have enough activations for example).
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The purchased tab is only showing the last two purchases
Alexey Petrov, 2021.01.19 11:17
Even if a Market product is removed from the showcase, those who already purchased it, can install it anytime from their MetaTrader terminal (Market \ Purchased section).
In case you don't see the product on the list of your purchases in the terminal, try the following:
- Close all your MetaTrader terminals
- Go to C:\Users\{user name}\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Community
- Delete all files starting from mql4.market.* and mql5.market.*
- Open MetaTrader terminal
- Try to install product again
Ask your clients to delete those files/purchases from their Metatraders and install them once again (in case they have enough activations for example).
Hi, I have tried it.
At present, all the ex4 files I downloaded on the MQL5 website have reported this error and cannot run.
As a developer, I also tried to clear the file and reinstall it. All ex4 files are included (free version).
My MT4 version is Version: 4.00 build 1330 19 Mar 2021
Вчера мы исправили ошибку в шифраторе EX5 файлов маркета, которая проявлялась на некоторых файлах.
Удалите эти файлы и закачайте их снова, пожалуйста
All Market (ex4 ex4 ex4 ) are error!!!!
All Market (ex4 ex4 ex4 ) are error!!!!
write to the service desk with details please.
обратитесь в сервис деск с подробностями.
write to the service desk with details please.
thank you!
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All (ex4 ex4 ex4 ) error!!!!
Сегодня некоторые клиенты сообщают, что файлы, загруженные после покупки, использовать нельзя.
После тестирования я обнаружил, что все файлы, загруженные MQL5 (ex4), теперь содержат ошибку:
........
Все вышеупомянутые ошибки происходят от популярного индикатора EA ...
И я его выпустил, после проверки, до релиза он загружался нормально без ошибок, но эта ошибка возникла после обработки шифрования MQL5 ...
Прошу разработчиков MQL5 срочно разобраться с этой ОШИБКОЙ !!!!!
!!!! Покупатель не может использовать его после покупки и с нетерпением ждал
!!!! Все популярные программы, протестированные лично в настоящее время, тестировали и сообщали об этой ошибке, которая серьезно сказывается на продажах программного обеспечения ...
Прошу разработчиков MQL5 срочно разобраться с этой ОШИБКОЙ !!!!! Пожалуйста, разработчики MQL5 срочно разобрались с этой ОШИБКОЙ !!!!! Прошу разработчиков MQL5 срочно разобраться с этой ОШИБКОЙ !!!!!