Входит модератор, входят разработчики MQL5 ... Срочно исправьте ОШИБКУ, зашифрованную MQL5 ... Теперь купите или протестируйте программу (ex4) и сообщите об ошибке ..

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All (ex4  ex4 ex4 ) error!!!!

Сегодня некоторые клиенты сообщают, что файлы, загруженные после покупки, использовать нельзя.


После тестирования я обнаружил, что все файлы, загруженные MQL5 (ex4), теперь содержат ошибку:

2021.04.15 11:16:52.108 2020.03.01 23:00:00  Access violation write to 0x2899DE6D in 'D:\Program Files\AUS Commercial MetaTrader 4\MQL4\indicators\Market\Advanced Currency Strength28 Indicator.ex4'
2021.04.15 11:15:01.537 2020.03.01 23:00:00  Access violation write to 0x28982E7B in 'D:\Program Files\AUS Commercial MetaTrader 4\MQL4\indicators\Market\Entry Points Pro.ex4'
2021.04.15 11:12:10.451 2020.03.01 23:00:00  Access violation write to 0x28959235 in 'D:\Program Files\AUS Commercial MetaTrader 4\MQL4\indicators\Market\MACD divergence signals.ex4'
2021.04.15 11:10:39.157 Access violation write to 0x28942D94 in 'D:\Program Files\AUS Commercial MetaTrader 4\MQL4\indicators\Market\WaveTheoryFully automatic calculation.ex4'
2021.04.15 11:04:02.844 2020.03.01 23:00:00  Access violation write to 0xFFFFFFFD in 'D:\Program Files\AUS Commercial MetaTrader 4\MQL4\Experts\Market\Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4.ex4'

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Все вышеупомянутые ошибки происходят от популярного индикатора EA ...

И я его выпустил, после проверки, до релиза он загружался нормально без ошибок, но эта ошибка возникла после обработки шифрования MQL5 ...

Прошу разработчиков MQL5 срочно разобраться с этой ОШИБКОЙ !!!!!

!!!! Покупатель не может использовать его после покупки и с нетерпением ждал

!!!! Все популярные программы, протестированные лично в настоящее время, тестировали и сообщали об этой ошибке, которая серьезно сказывается на продажах программного обеспечения ...

Прошу разработчиков MQL5 срочно разобраться с этой ОШИБКОЙ !!!!! Пожалуйста, разработчики MQL5 срочно разобрались с этой ОШИБКОЙ !!!!! Прошу разработчиков MQL5 срочно разобраться с этой ОШИБКОЙ !!!!!

 
Все вышеупомянутые ошибки относятся к тестовой среде. В настоящее время эта ошибка была обнаружена в ходе тестирования программного обеспечения после проверки всего платного шифрования ... Пожалуйста, обратите внимание на официального лица и попросите персонал специального отдела шифрования MQL5 изменить ОШИБКУ

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Ниже показан корейский клиент, который загрузил полную версию и выдал ту же ошибку ...


 



 

Вчера мы исправили ошибку в шифраторе EX5 файлов маркета, которая проявлялась на некоторых файлах.

Удалите эти файлы и закачайте их снова, пожалуйста

 

Здравствуйте, мой отзыв сегодня - MT4 ...
Мой клиент сначала дал мне обратную связь, а затем я обнаружил, что все индикаторы MT4 и советники, которые я скачал на MQL5, имели эту ошибку.

благодарить

 
Renat Fatkhullin:

Вчера мы исправили ошибку в шифраторе EX5 файлов маркета, которая проявлялась на некоторых файлах.

Удалите эти файлы и закачайте их снова, пожалуйста

Здравствуйте, мой отзыв сегодня - MT4 ...
Мой клиент сначала дал мне обратную связь, а затем я обнаружил, что все индикаторы MT4 и советники, которые я скачал на MQL5, имели эту ошибку.

благодарить

 
Kaijun Wang:

Здравствуйте, мой отзыв сегодня - MT4 ...
Мой клиент сначала дал мне обратную связь, а затем я обнаружил, что все индикаторы MT4 и советники, которые я скачал на MQL5, имели эту ошибку.

благодарить

Ask your clients to delete those files/purchases from their Metatraders and install them once again (in case they have enough activations for example).

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The purchased tab is only showing the last two purchases

Alexey Petrov, 2021.01.19 11:17

Even if a Market product is removed from the showcase, those who already purchased it, can install it anytime from their MetaTrader terminal (Market \ Purchased section).

In case you don't see the product on the list of your purchases in the terminal, try the following:

  1. Close all your MetaTrader terminals
  2. Go to C:\Users\{user name}\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Community
  3. Delete all files starting from mql4.market.* and mql5.market.*
  4. Open MetaTrader terminal
  5. Try to install product again

 
Sergey Golubev:
Ask your clients to delete those files/purchases from their Metatraders and install them once again (in case they have enough activations for example).

Hi, I have tried it.

At present, all the ex4 files I downloaded on the MQL5 website have reported this error and cannot run.

As a developer, I also tried to clear the file and reinstall it. All ex4 files are included (free version).

My MT4 version is Version: 4.00 build 1330 19 Mar 2021

 
Renat Fatkhullin:

Вчера мы исправили ошибку в шифраторе EX5 файлов маркета, которая проявлялась на некоторых файлах.

Удалите эти файлы и закачайте их снова, пожалуйста

All (ex4  ex4 ex4 ) error!!!! 

All Market (ex4  ex4 ex4 ) are error!!!!  

 
Kaijun Wang:
All (ex4  ex4 ex4 ) error!!!! 

All Market (ex4  ex4 ex4 ) are error!!!!  

обратитесь в сервис деск с подробностями.
write to the service desk with details please.
 
Sergey Golubev:
обратитесь в сервис деск с подробностями.
write to the service desk with details please.

thank you!

 

    

Перестал работать купленный индикатор. Удаление и новая установка ничем не помогла! Решайте!
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