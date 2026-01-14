Ошибки, баги, вопросы - страница 1495
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хватит задавать вопросы от имени мнимых (или вымышленных) подписчиков. Если у подписчика есть вопрос - пусть сам задаёт. В противном случае расценю как рекламу сигнала.
Боюсь вы меня не правильно поняли .Мой сигнал давно в рекламе не нуждается. Я стремлюсь сам разобраться в технических аспектах сервиса, которым пользуюсь. Тем не менее обращаются в первую очередь ко мне.
Это баг или мое слабое понимание языка:
Это баг или мое слабое понимание языка:
Результатом выражения тернарной операции являетсяя содержимое переменной Tmp1 или переменной Tmp2.
А в функцию Func должен передаваться не результат выражения, как у Вас, а ссылка
Как бороться с данной проблемой?
После установки эксперта на график, который строит РЕНКО графики, терминал намертво завис.
Перезагрузки терминала не помогают. Эксперт из папки удалил - не помогло!
Что делать?
win7/64 mt4/950
Результатом выражения тернарной операции являетсяя содержимое переменной Tmp1 или переменной Tmp2.
Именно содержимое, а не сама переменная? Видимо, у меня здесь и проявилось слабое понимание. Спасибо!
Попробовал тернарную альтернативу, не вышло:
Тернарная здесь без присваивания же.
Именно содержимое, а не сама переменная? Видимо, у меня здесь и проявилось слабое понимание. Спасибо!
Попробовал тернарную альтернативу, не вышло:
Тернарная здесь без присваивания же.
Результатом тернарной операции является либо результат первого выражения, либо результат второго выражения в зависимости от результата условного выражения.
Полученный результат должен быть куда-либо присвоен (либо быть участником другого выражения), так как является rvalue
Это примерно то же самое, что просто написать
Slawa:
Полученный результат должен быть куда-либо присвоен (либо быть участником другого выражения), так как является rvalue
Это примерно то же самое, что просто написать
Если заменяю void Func на int Func, тогда, действительно, один в один результат. С void - облом. Это как раз из-за выделенной фразы?
Да