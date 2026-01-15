Ошибки, баги, вопросы - страница 2956

Новый комментарий
 
Boris:

Исправлено

GetTickCount имеет  тип uint  
Документация по MQL5: Общие функции / GetTickCount
Документация по MQL5: Общие функции / GetTickCount
  • www.mql5.com
GetTickCount - Общие функции - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Vladimir Karputov:
GetTickCount имеет  тип uint   
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"



ushort a;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
a=0;
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
  a++;
  Comment("a: ",a,"/n");
}
Так тоже не работает. Может ошибка в отладчике? Если а присвоить др тип, то все ок.
 
Boris:
Так тоже не работает. Может ошибка в отладчике? Если а присвоить др тип, то все ок.

Поместите примеры, с подробным описанием и полученным результатом в ветке Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике  . Не забудьте указать параметру компьютера, операционной системы и терминала (первый три строчки из вкладки "Журнал" после перезагрузки терминала).

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике
  • 2021.01.13
  • www.mql5.com
В пятницу 15 января 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 

Нужен метод быстрого дублирования настроек Терминала.


Копирую следующие данные

Terminal\MQL5\*.*
Terminal\config\*.*
Terminal\*.exe


Все работает отлично, но только список Навигатор->Избранное пустой. Подскажите, что еще нужно скопировать, чтобы полноценно было?

 
В MetaTrader 4 Version: 4.00 buld 1320 от 11 DEC 2020 в свойствах - не фиксируется масштаб при переключении таймфрейма или перезагрузке терминала.
 
fxsaber:

Все работает отлично, но только список Навигатор->Избранное пустой. Подскажите, что еще нужно скопировать, чтобы полноценно было?

Вроде вот тут

\bases\favourites.dat
 
Dzmitry Manannikov:

Вроде вот тут

Спасибо. Странный выбор папки.

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4".
 

Продублирую по проблеме ошибки 4401.

Проблема появляется, когда запрашиваемое количество меньше TERMINAL_MAXBARS, но больше реально доступного количества.

В прикрепленном индикаторе это наглядно показано. На OnCalculate запрашиваем последовательно увеличивающееся количество rates, всё работает быстро, в одном вызове OnCalculat, пока не запросим кол-во, превышающее реальное кол-во. Тогда возвращается реальное кол-во, но все остальные вызовы CopyRates заканчиваются err 4401. Со следующего OnCalculate снова работает, пока запрошенное не превысит имеющееся.

Повторю, запрашиваемое количество меньше TERMINAL_MAXBARS.

Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyRates
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyRates
  • www.mql5.com
CopyRates - Доступ к таймсериям и индикаторам - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
Файлы:
testcopyrates.mq5  3 kb
 

Быстро переинициазировать советник можно следующим образом.

На чарте ENTER->a->ENTER.

1...294929502951295229532954295529562957295829592960296129622963...3696
Новый комментарий