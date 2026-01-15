Ошибки, баги, вопросы - страница 2956
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Исправлено
GetTickCount имеет тип uint
Так тоже не работает. Может ошибка в отладчике? Если а присвоить др тип, то все ок.
Поместите примеры, с подробным описанием и полученным результатом в ветке Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике . Не забудьте указать параметру компьютера, операционной системы и терминала (первый три строчки из вкладки "Журнал" после перезагрузки терминала).
Нужен метод быстрого дублирования настроек Терминала.
Копирую следующие данные
Все работает отлично, но только список Навигатор->Избранное пустой. Подскажите, что еще нужно скопировать, чтобы полноценно было?
Все работает отлично, но только список Навигатор->Избранное пустой. Подскажите, что еще нужно скопировать, чтобы полноценно было?
Вроде вот тут
Вроде вот тут
Спасибо. Странный выбор папки.
Продублирую по проблеме ошибки 4401.
Проблема появляется, когда запрашиваемое количество меньше TERMINAL_MAXBARS, но больше реально доступного количества.
В прикрепленном индикаторе это наглядно показано. На OnCalculate запрашиваем последовательно увеличивающееся количество rates, всё работает быстро, в одном вызове OnCalculat, пока не запросим кол-во, превышающее реальное кол-во. Тогда возвращается реальное кол-во, но все остальные вызовы CopyRates заканчиваются err 4401. Со следующего OnCalculate снова работает, пока запрошенное не превысит имеющееся.
Повторю, запрашиваемое количество меньше TERMINAL_MAXBARS.
Быстро переинициазировать советник можно следующим образом.
На чарте ENTER->a->ENTER.