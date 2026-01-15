Ошибки, баги, вопросы - страница 2959

Новый комментарий
 
fxsaber:

У меня компилируется.


REASON_CHARTCHANGE

3

Символ или период графика был изменен

меня не устраивает тем, что эта константа охватывает сразу два события: смену символа или периода, а мне нужно отслеживать только смену символа. И голова не болела бы.

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Именованные константы / Причины деинициализации
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Именованные константы / Причины деинициализации
  • www.mql5.com
Причины деинициализации - Именованные константы - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
x572intraday:


REASON_CHARTCHANGE

3

Символ или период графика был изменен

меня не устраивает тем, что эта константа охватывает сразу два события: смену символа или периода, а мне нужно отслеживать только смену символа. И голова не болела бы.

Запустите EX5, там Алертит только на изменение символа.

 
fxsaber:

Запустите EX5, там Алертит только на изменение символа.

 Уже запустил успешно в предыдущем посте. Но .ex5 же не подключишь с своему коду(?). Да и алерт мне ни к чему, нужно только if оформить, что вряд ли возможно.

 
x572intraday:

 Уже запустил успешно в предыдущем посте. Но .ex5 же не подключишь с своему коду(?). Да и алерт мне ни к чему, нужно только if оформить, что вряд ли возможно.

EX5 показывает, что реализация идеи работает. Вам осталось только разобраться, как компилировать.

 
fxsaber:

EX5 показывает, что реализация идеи работает. Вам осталось только разобраться, как компилировать.

ошибки компиляции

 Компилятор выдаёт ошибки для Init_Sync.mqh, который лежит в /Include вместе с TypeToBytes.mqh и crc64.mqh, которые скомпилировались без ошибок.

 Здесь https://www.mql5.com/en/blogs/post/683577 лежит ещё один удачно компилируемый TypeToBytes.mqh на 5 кб, но и с ним не прокатило (ошибки сыпались другие).

 
x572intraday:

 Компилятор выдаёт ошибки для Init_Sync.mqh, который лежит в /Include вместе с TypeToBytes.mqh и crc64.mqh, которые скомпилировались без ошибок.

mqh и не должен компилироваться. Компилируют mq5.

 
Добрый день. Столкнулся с проблемой: подписался на сигналы, средства заморозили, позже отписался, но средства остались заморожены, при этом подписка пропала, но в разделе "Платежи" не появилось уведомление об отписке, т.е. ни средств, ни подписки. Подскажите, как вернуть либо одно, либо второе? 
 
Compaund:
Добрый день. Столкнулся с проблемой: подписался на сигналы, средства заморозили, позже отписался, но средства остались заморожены, при этом подписка пропала, но в разделе "Платежи" не появилось уведомление об отписке, т.е. ни средств, ни подписки. Подскажите, как вернуть либо одно, либо второе? 

Правила сервиса Сигналы:

V. Порядок расчетов

7. При отмене платной подписки со стороны Подписчика деньги за неё обратно не возвращаются.

Правила копирования сделок в MetaTrader 4 и 5 - сервис Торговые Сигналы
Правила копирования сделок в MetaTrader 4 и 5 - сервис Торговые Сигналы
  • www.mql5.com
Правила использования сервиса Торговые сигналы: провайдеры сигналов, порядок создания сигнала, подписка на сигналы.
 
Vladimir Karputov:

Правила сервиса Сигналы:

V. Порядок расчетов

7. При отмене платной подписки со стороны Подписчика деньги за неё обратно не возвращаются.

Понятно, а как мне тогда можно вернуть подписку? там и дня не прошло с момента подписки.
 
 У меня прикрыли сервер, где располагался почтовый ящик, а когда я решил в Настройках Безопасности этого сайта сменить недействующий на новый, письмо с подтверждением пришло только на новый. Процесс смены ящика застрял на этом этапе. Куда обращаться?
1...295229532954295529562957295829592960296129622963296429652966...3696
Новый комментарий