Ошибки, баги, вопросы - страница 2959
У меня компилируется.
REASON_CHARTCHANGE
3
Символ или период графика был изменен
меня не устраивает тем, что эта константа охватывает сразу два события: смену символа или периода, а мне нужно отслеживать только смену символа. И голова не болела бы.
Запустите EX5, там Алертит только на изменение символа.
Уже запустил успешно в предыдущем посте. Но .ex5 же не подключишь с своему коду(?). Да и алерт мне ни к чему, нужно только if оформить, что вряд ли возможно.
EX5 показывает, что реализация идеи работает. Вам осталось только разобраться, как компилировать.
Компилятор выдаёт ошибки для Init_Sync.mqh, который лежит в /Include вместе с TypeToBytes.mqh и crc64.mqh, которые скомпилировались без ошибок.
Здесь https://www.mql5.com/en/blogs/post/683577 лежит ещё один удачно компилируемый TypeToBytes.mqh на 5 кб, но и с ним не прокатило (ошибки сыпались другие).
mqh и не должен компилироваться. Компилируют mq5.
Добрый день. Столкнулся с проблемой: подписался на сигналы, средства заморозили, позже отписался, но средства остались заморожены, при этом подписка пропала, но в разделе "Платежи" не появилось уведомление об отписке, т.е. ни средств, ни подписки. Подскажите, как вернуть либо одно, либо второе?
