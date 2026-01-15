Ошибки, баги, вопросы - страница 2954
Обновитесь на бета-версию 2775, пожалуйста.
Это исправлено.
Есть ещё такое
Спасибо, помогло. Но в этой бете тестер визуальный не удаётся запустить, на всякий случай сообщаю.
up: а функции отката с беты на релизную не предусмотрено? было бы удобно.
Ошибка при компиляции
А раньше все нормально компилировалось - без ошибки
У меня такое было когда места на диске закончилось.
У меня такое было когда места на диске закончилось.
Свободного места более чем достаточно - после нескольких неудачных попыток - сохранил компилируемый файл в той же папке под другим именем и все нормализовалось. Сам .ex5 файл предыдущей версии (скрипт) выполняется также нормально - без ошибок
Противоречивый результат:
Так Вы "вылезли* за пределы ULONG
Да, нашел неочевидное правило, что в случае переполнения возвращается экстремальное значение
Если Эксперт преобразовать в Индикатор, то после перекомпиляции, по крайней мере стандартная иконка в окне Навигатор меняется не сразу, а только после перезагрузки Терминала. Меню Обновить там же - не помогает
Ожидалось: сразу
Ошибка при компиляции не исправлена