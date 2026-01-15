Ошибки, баги, вопросы - страница 2953
Еще один вопрос с кодом:
по факту при попытке обратиться к
Возникает ошибка следующего характера: [Err: 5019] Файл не существует
Сам код находится в глубине проекта, который состоит из десятков файлов mqh и вызов этой функции осуществляется не напрямую с mq5 (так, на всякий случай уточнил).
В справке говориться: "Файл должен быть расположен в каталоге каталог_терминала\Sounds или его подкаталоге.", однако если открывать каталог данных (Файл - Открыть каталог данных), то такой папки там нет. А в установленной папке "C:\Program Files\MetaTrader 5" - она есть. Может быть это как-то влияет на запрос файла при вызове?
Сам файл stops.wav по пути "C:\Program Files\MetaTrader 5\Sounds\" - присутствует.
Хотелось бы решить эту нелепую ошибку))) Заранее спасибо!
Вот так всё работает.
Только сейчас узнал, что в логах по клавише сделан быстрый переход на строку, начинающуюся с соответствующего клавише символа.
Например, если отключить столбцы Время и Источник, то можно быстро в логах идти по спец-символу своего советника.
Лайк, не знал! Спасибо!
Вот так всё работает.
Да блин(( Проверил, у меня сейчас тоже все работает... Но в некоторых местах почему-то выдает ошибку (в некоторых терминалах), может быть там папки Sound нет, буду копать в общем-то. Спасибо за ответ! Просто думал ВДРУГ во вложеных файлах структуры проекта может быть ограничение какое-то, о котором я не знал и не учитывал...
странно, как же так получается. билд 2755.
нули и переменные которым присваиваю значения из массива. а когда умножаю на что-то сами значения массива они в отладчике меняются верно.
Обновитесь на бета-версию 2775, пожалуйста.
Это исправлено.
В большинстве мессенджеров показывается, было или нет принято/прочитано отправленное сообщение.
Будет ли такой функционал в ЛС?
ЗЫ Ренату подробности проблем пишешь в ЛС, как в пустоту.
Необходимо, особенно в чате фриланса!
