Ошибки, баги, вопросы - страница 2953

Еще один вопрос с кодом:

switch(EnumTypeSound) 
{
   default: return;
   case tSoundError:   PlaySound("stops.wav");  break;
   case tSoundAlert:   PlaySound("alert.wav");  break;
   case tSoundAlert2:  PlaySound("alert2.wav"); break;
   case tSoundExpert:  PlaySound("expert.wav"); break;
   case tSoundNews:    PlaySound("news.wav");   break;
   case tSoundOk:      PlaySound("ok.wav");     break;
   case tSoundTick:    PlaySound("tick.wav");   break;
   case tSoundTimeout: PlaySound("timeout.wav"); break;
}

по факту при попытке обратиться к 

PlaySound("stops.wav");

Возникает ошибка следующего характера: [Err: 5019] Файл не существует

Сам код находится в глубине проекта, который состоит из десятков файлов mqh и вызов этой функции осуществляется не напрямую с mq5 (так, на всякий случай уточнил).

В справке говориться: "Файл должен быть расположен в каталоге каталог_терминала\Sounds или его подкаталоге.", однако если открывать каталог данных (Файл - Открыть каталог данных), то такой папки там нет. А в установленной папке "C:\Program Files\MetaTrader 5" - она есть. Может быть это как-то влияет на запрос файла при вызове?

Сам файл stops.wav по пути "C:\Program Files\MetaTrader 5\Sounds\" - присутствует.

Хотелось бы решить эту нелепую ошибку))) Заранее спасибо!

[Удален]  
Вот так всё работает.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                EnumTypeSound.mq5 |
//|                        Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property script_show_inputs
//+------------------------------------------------------------------+
//| EnumTypeSound                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
enum EnumTypeSound
  {
   tSoundError,   // Stops
   tSoundAlert,   // Alert
   tSoundAlert2,  // Alert2
   tSoundExpert,  // Expert
   tSoundNews,    // News
   tSoundOk,      // Ok
   tSoundTick,    // Tick
   tSoundTimeout, // Timeout
  };
input EnumTypeSound TypeSound=tSoundError;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   switch(TypeSound)
     {
      default:
         return;
      case tSoundError:
         PlaySound("stops.wav");
         break;
      case tSoundAlert:
         PlaySound("alert.wav");
         break;
      case tSoundAlert2:
         PlaySound("alert2.wav");
         break;
      case tSoundExpert:
         PlaySound("expert.wav");
         break;
      case tSoundNews:
         PlaySound("news.wav");
         break;
      case tSoundOk:
         PlaySound("ok.wav");
         break;
      case tSoundTick:
         PlaySound("tick.wav");
         break;
      case tSoundTimeout:
         PlaySound("timeout.wav");
         break;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

Только сейчас узнал, что в логах по клавише сделан быстрый переход на строку, начинающуюся с соответствующего клавише символа.


Например, если отключить столбцы Время и Источник, то можно быстро в логах идти по спец-символу своего советника.

 
Лайк, не знал! Спасибо!

 
SanAlex:

Вот так всё работает.

Да блин(( Проверил, у меня сейчас тоже все работает... Но в некоторых местах почему-то выдает ошибку (в некоторых терминалах), может быть там папки Sound нет, буду копать в общем-то. Спасибо за ответ! Просто думал ВДРУГ во вложеных файлах структуры проекта может быть ограничение какое-то, о котором я не знал и не учитывал...

 

странно, как же так получается. билд 2755.

нули и переменные которым присваиваю значения из массива. а когда умножаю на что-то сами значения массива они в отладчике меняются верно.


 
Aleksey Mavrin:

странно, как же так получается. билд 2755.

нули и переменные которым присваиваю значения из массива. а когда умножаю на что-то сами значения массива они в отладчике меняются верно.


Обновитесь на бета-версию 2775, пожалуйста.

Это исправлено.

 

В большинстве мессенджеров показывается, было или нет принято/прочитано отправленное сообщение.

Будет ли такой функционал в ЛС?


ЗЫ Ренату подробности проблем пишешь в ЛС, как в пустоту.

 
Необходимо, особенно в чате фриланса!

 
В мобильной версии терминала такое есть. 
Конечно это не сравнить с пользователями на компьютере. Но все же... 
