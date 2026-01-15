Ошибки, баги, вопросы - страница 2955
И как быть? Не работает толком упаковка и распаковка данных:
Это тест
Результат. 4001-Неожиданная внутренняя ошибкаПрошу разработчиков решить этот вопрос
В общем случае оба варианта не подходят, потому что методы виртуальные и в производном классе метод переопределен и уже занят под другое.
А в каком то частном случае можно и вообще без классов обойтись
Думаю из-за агрессивного вырезания ненужных (пустых, неиспользуемых) переменных.
Пример:
Видим, что 'ushort_d' не вычисляется и не используется, тогда как 'uint_d' по крайней мере вычисляется:
Возможно не сюда.
Просмотр страниц форума и отмечание просмотренных (смена шрифта с жирного на норм) не отрабатывает с браузера на телефоне и просмотром позже на компе. На телефоне при последующем просмотре все норм.
На компах с разных адресов, залогиненых все норм. Просмотр дома, в деревне, потом в офисе)))
На компах вин7, хром. Сайт залогинен, хромы тоже залогинены на один аккаунт.
На телефоне Андроид 6 с лаунчером Апекс и так же хром. Сайт залогинен, хром тоже залогинен на тот же аккаунт, что и на компах.
***
Так тоже не работает. А если поменять ushort на int, то видит переменную
***
Вставляйте код правильно (используйте кнопку ).
Код не компилируется из-за огромного количества ошибок. Исправьте код.
Исправлено