Ошибки, баги, вопросы - страница 2955

И как быть? Не работает толком упаковка и распаковка данных:

Это тест

void OnStart()
  {
   uchar my_array_in[];
   uchar my_array_out[];
   uchar my_array_test[];
   const uchar key[]= {0,0,0,0};

   for(int i1=0; i1<100; i1++)
     {
      int size=777+i1*1024+i1*3+i1;
      ArrayResize(my_array_in,size);
      for(int i2=0; i2<size; i2++)
        {
         my_array_in[i2]=uchar(i2*5956);
        }
      ResetLastError();
      int size_out=CryptEncode(CRYPT_ARCH_ZIP,my_array_in,key,my_array_out);
      if(size_out==0)
        {
         Print("CryptEncode: индекс ",i1,"   ошибка ","  ",GetLastError());
         continue;
        }
      ArrayResize(my_array_out,size_out);
      ResetLastError();
      int size_test=CryptDecode(CRYPT_ARCH_ZIP,my_array_out,key,my_array_test);
      if(size_test==0)
        {
         Print("CryptDecode: индекс ",i1,"   ошибка ","  ",GetLastError());
        }
      else
         if(size_test!=size)
           {
            Print("CryptDecode: индекс ",i1,"   не верный размер");
           }
         else
           {
            for(int i2=0; i2<size; i2++)
              {
               if(my_array_in[i2]!=my_array_test[i2])
                 {
                  Print("CryptDecode: индекс ",i1,"   ошибка в данных");
                  break;
                 }
              }
           }
     }
  }

Результат. 4001-Неожиданная внутренняя ошибка

2021.02.08 16:37:05.648 Test4 (EURUSD,M1)       CryptDecode: индекс 66   ошибка   4001
2021.02.08 16:37:05.649 Test4 (EURUSD,M1)       CryptDecode: индекс 68   ошибка   4001
2021.02.08 16:37:05.650 Test4 (EURUSD,M1)       CryptDecode: индекс 70   ошибка   4001
2021.02.08 16:37:05.650 Test4 (EURUSD,M1)       CryptDecode: индекс 72   ошибка   4001
2021.02.08 16:37:05.651 Test4 (EURUSD,M1)       CryptDecode: индекс 74   ошибка   4001
2021.02.08 16:37:05.652 Test4 (EURUSD,M1)       CryptDecode: индекс 76   ошибка   4001
2021.02.08 16:37:05.653 Test4 (EURUSD,M1)       CryptDecode: индекс 78   ошибка   4001
2021.02.08 16:37:05.654 Test4 (EURUSD,M1)       CryptDecode: индекс 80   ошибка   4001
2021.02.08 16:37:05.655 Test4 (EURUSD,M1)       CryptDecode: индекс 82   ошибка   4001
2021.02.08 16:37:05.656 Test4 (EURUSD,M1)       CryptDecode: индекс 84   ошибка   4001
2021.02.08 16:37:05.657 Test4 (EURUSD,M1)       CryptDecode: индекс 86   ошибка   4001
2021.02.08 16:37:05.658 Test4 (EURUSD,M1)       CryptDecode: индекс 88   ошибка   4001
2021.02.08 16:37:05.659 Test4 (EURUSD,M1)       CryptDecode: индекс 90   ошибка   4001
2021.02.08 16:37:05.660 Test4 (EURUSD,M1)       CryptDecode: индекс 92   ошибка   4001
2021.02.08 16:37:05.661 Test4 (EURUSD,M1)       CryptDecode: индекс 94   ошибка   4001
2021.02.08 16:37:05.662 Test4 (EURUSD,M1)       CryptDecode: индекс 96   ошибка   4001
2021.02.08 16:37:05.663 Test4 (EURUSD,M1)       CryptDecode: индекс 98   ошибка   4001
Прошу разработчиков решить этот вопрос
 
DMITRII PECHERITSA:

В общем случае оба варианта не подходят, потому что методы виртуальные и в производном классе метод переопределен и уже занят под другое.

А в каком то частном случае можно и вообще без классов обойтись

  
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

ushort a;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   a=0;
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }


Ошибка Expression could not be evaluated

Почему не видит переменную?

Борис Крутов:


Ошибка Expression could not be evaluated

Почему не видит переменную?

Думаю из-за агрессивного вырезания ненужных (пустых, неиспользуемых) переменных.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     Expert 1.mq5 |
//|                        Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- input parameters
input int   Input1= 9;
//---
ushort   ushort_d = 19;
uint     uint_d   = 119;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   ushort_d=8;
   uint_d=GetTickCount();
   int d=9;
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Видим, что 'ushort_d' не вычисляется и не используется, тогда как 'uint_d' по крайней мере вычисляется:


Возможно не сюда.

Просмотр страниц форума и отмечание просмотренных (смена шрифта с жирного на норм) не отрабатывает с браузера на телефоне и просмотром позже на компе. На телефоне при последующем просмотре все норм.

На компах с разных адресов, залогиненых все норм. Просмотр дома, в деревне, потом в офисе)))

На компах вин7, хром. Сайт залогинен, хромы тоже залогинены на один аккаунт.

На телефоне Андроид 6 с лаунчером Апекс и так же хром. Сайт залогинен, хром тоже залогинен на тот же аккаунт, что и на компах.

 
Vladimir Karputov:

Думаю из-за агрессивного вырезания ненужных (пустых, неиспользуемых) переменных.

Пример:

Видим, что 'ushort_d' не вычисляется и не используется, тогда как 'uint_d' по крайней мере вычисляется:


***

Так тоже не работает. А если поменять  ushort на int, то видит переменную

Boris:

***

Так тоже не работает. А если поменять  ushort на int, то видит переменную

Вставляйте код правильно (используйте кнопку  Code).

 
Vladimir Karputov:

Вставляйте код правильно (используйте кнопку  ).

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"



ushort=GetTickCount64();
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
a=GetTickCount64();
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
  a=a++;
  Comment("a: ",a,"/n");
}
Исправил
 
Boris:

Код не компилируется из-за огромного количества ошибок. Исправьте код.

  
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"



ushort a;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
a=(ushort)GetTickCount();
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
  a++;
  Comment("a: ",a,"/n");
}
Vladimir Karputov:

Код не компилируется из-за огромного количества ошибок. Исправьте код.

Исправлено

