Ошибки, баги, вопросы - страница 2960

Новый комментарий
 
x572intraday:
 У меня прикрыли сервер, где располагался почтовый ящик, а когда я решил в Настройках Безопасности этого сайта сменить недействующий на новый, письмо с подтверждением пришло только на новый. Процесс смены ящика застрял на этом этапе. Куда обращаться?
А ты точно старый проверил?
 
Aleksei Beliakov:
А ты точно старый проверил?

 Ну так сервер не отвечает год, если не дольше. Убедитесь сами: http://newmail.ru.

 

При первом заходе на страницу продавца в ЛК отображается старый вид продуктов продавца, но стоит покликать по фильтрам все становиться в новый вид.

Кеш браузера сбрасывал, пробовал на разных ПК везде повторяется не верное поведение

 
Vladimir Pastushak:

При первом заходе на страницу продавца в ЛК отображается старый вид продуктов продавца, но стоит покликать по фильтрам все становиться в новый вид.

Кеш браузера сбрасывал, пробовал на разных ПК везде повторяется не верное поведение


Все верно, старый вид имеет хоть чуть чуть несколько строк описания. 
А фильтры это другое. 

Тут и то и то хорошо и как лучше непонятно. 

 
Aleksei Skrypnev:

Не могу никак понять почему этот код выдаёт результат всегда 0,0

  long_lot=m_money.CheckOpenLong(m_symbol.Ask(),0);

    short_lot=m_money.CheckOpenShort(m_symbol.Ask(),0);


Кто сталкивался с подобным, какие варианты могут быть сходу? куда копать?

Проблема была в получении неверной информации цены- 1 строчка выдаёт всегда цену 1, а 2-ая работает верно.

 //long_lot=m_money.CheckOpenLong(m_symbol.Ask(),10);

  long_lot=m_money.CheckOpenLong(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),0);

Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoDouble
Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoDouble
  • www.mql5.com
SymbolInfoDouble - Получение рыночной информации - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

В ЛС пришло автоматическое сообщение, что один из Маркет-продуктов обновился. Перешел по ссылке, а там такое.

Никогда ничего в Маркете не покупал. 

 
fxsaber:

В ЛС пришло автоматическое сообщение, что один из Маркет-продуктов обновился. Перешел по ссылке, а там такое.

Никогда ничего в Маркете не покупал. 

Видимо вы его скачали в тот момент, когда он был бесплатным, а сейчас стал платным

 

Добрый день!

Кто может подсказать, в МТ5 выходит ошибка "SelectedSymbols base file writing error", как исправить? Или где посмотреть инфу?

 

Помню, что где-то были сообщения на форуме по теме чтения состояния сочетаний клавиш.


Использую в советниках сочетания CTRL+R, SHIFT+L и т.д. На домашнем компе отрабатывает все идеально.

На VPS - на некоторых Терминалах все отлично, на других - либо не работает, либо работает выборочно только на определенных чартах. После перезагрузки снова начинает слушаться, но только на какое-то время.


На VPS захожу через RDP. Что за особенность при работе с удаленной машиной, что Терминал (или какой-то чарт в нем!) не ловит CTRL или SHIFT?

Ситуация касается обеих платформ - MT4/5.
 
fxsaber:

Помню, что где-то были сообщения на форуме по теме чтения состояния сочетаний клавиш.


Использую в советниках сочетания CTRL+R, SHIFT+L и т.д. На домашнем компе отрабатывает все идеально.

На VPS - на некоторых Терминалах все отлично, на других - либо не работает, либо работает выборочно только на определенных чартах. После перезагрузки снова начинает слушаться, но только на какое-то время.


На VPS захожу через RDP. Что за особенность при работе с удаленной машиной, что Терминал (или какой-то чарт в нем!) не ловит CTRL или SHIFT?

Ситуация касается обеих платформ - MT4/5.

Что с нагрузкой на впс на оперативку в 1-ую очередь/процессор? Из за проблем с этим какие только глюки не бывают.-больше к мт5 по нехватке памяти.

как вариант попробывать ловит ли контр и шифт сама виндовс на впс.

1...295329542955295629572958295929602961296229632964296529662967...3696
Новый комментарий