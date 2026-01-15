Ошибки, баги, вопросы - страница 2960
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня прикрыли сервер, где располагался почтовый ящик, а когда я решил в Настройках Безопасности этого сайта сменить недействующий на новый, письмо с подтверждением пришло только на новый. Процесс смены ящика застрял на этом этапе. Куда обращаться?
А ты точно старый проверил?
Ну так сервер не отвечает год, если не дольше. Убедитесь сами: http://newmail.ru.
При первом заходе на страницу продавца в ЛК отображается старый вид продуктов продавца, но стоит покликать по фильтрам все становиться в новый вид.
Кеш браузера сбрасывал, пробовал на разных ПК везде повторяется не верное поведение
При первом заходе на страницу продавца в ЛК отображается старый вид продуктов продавца, но стоит покликать по фильтрам все становиться в новый вид.
Кеш браузера сбрасывал, пробовал на разных ПК везде повторяется не верное поведение
Не могу никак понять почему этот код выдаёт результат всегда 0,0
long_lot=m_money.CheckOpenLong(m_symbol.Ask(),0);
short_lot=m_money.CheckOpenShort(m_symbol.Ask(),0);
Кто сталкивался с подобным, какие варианты могут быть сходу? куда копать?
Проблема была в получении неверной информации цены- 1 строчка выдаёт всегда цену 1, а 2-ая работает верно.
//long_lot=m_money.CheckOpenLong(m_symbol.Ask(),10);
long_lot=m_money.CheckOpenLong(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),0);
В ЛС пришло автоматическое сообщение, что один из Маркет-продуктов обновился. Перешел по ссылке, а там такое.
Никогда ничего в Маркете не покупал.
В ЛС пришло автоматическое сообщение, что один из Маркет-продуктов обновился. Перешел по ссылке, а там такое.
Никогда ничего в Маркете не покупал.
Видимо вы его скачали в тот момент, когда он был бесплатным, а сейчас стал платным
Добрый день!
Кто может подсказать, в МТ5 выходит ошибка "SelectedSymbols base file writing error", как исправить? Или где посмотреть инфу?
Помню, что где-то были сообщения на форуме по теме чтения состояния сочетаний клавиш.
Использую в советниках сочетания CTRL+R, SHIFT+L и т.д. На домашнем компе отрабатывает все идеально.
На VPS - на некоторых Терминалах все отлично, на других - либо не работает, либо работает выборочно только на определенных чартах. После перезагрузки снова начинает слушаться, но только на какое-то время.
На VPS захожу через RDP. Что за особенность при работе с удаленной машиной, что Терминал (или какой-то чарт в нем!) не ловит CTRL или SHIFT?Ситуация касается обеих платформ - MT4/5.
Помню, что где-то были сообщения на форуме по теме чтения состояния сочетаний клавиш.
Использую в советниках сочетания CTRL+R, SHIFT+L и т.д. На домашнем компе отрабатывает все идеально.
На VPS - на некоторых Терминалах все отлично, на других - либо не работает, либо работает выборочно только на определенных чартах. После перезагрузки снова начинает слушаться, но только на какое-то время.
На VPS захожу через RDP. Что за особенность при работе с удаленной машиной, что Терминал (или какой-то чарт в нем!) не ловит CTRL или SHIFT?Ситуация касается обеих платформ - MT4/5.
Что с нагрузкой на впс на оперативку в 1-ую очередь/процессор? Из за проблем с этим какие только глюки не бывают.-больше к мт5 по нехватке памяти.
как вариант попробывать ловит ли контр и шифт сама виндовс на впс.