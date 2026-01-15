Ошибки, баги, вопросы - страница 2957
Так тоже не работает. Может ошибка в отладчике? Если а присвоить др тип, то все ок.
Эта ошибка исправлена, обновитесь на последний бета билд 2781
И как быть? Не работает толком упаковка и распаковка данных:
Это тест
Результат. 4001-Неожиданная внутренняя ошибкаПрошу разработчиков решить этот вопрос
Спасибо за сообщение. Исправлено.Для работы в текущей версии, передавайте в функцию пустой приёмный массив, используйте ArrayFree(arr, 0);
Для работы в текущей версии, передавайте в функцию пустой приёмный массив, используйте ArrayFree(arr, 0);
Наверное, лишнее.
Ни на что не подписывался, а в ЛС такое.
Ни на что не подписывался, а в ЛС такое.
всех бесит, разрабам пофиг
Спасибо за сообщение. Исправлено.Для работы в текущей версии, передавайте в функцию пустой приёмный массив, используйте ArrayFree(arr, 0);
Спасибо.
Не могу никак понять почему этот код выдаёт результат всегда 0,0
long_lot=m_money.CheckOpenLong(m_symbol.Ask(),0);
short_lot=m_money.CheckOpenShort(m_symbol.Ask(),0);
Кто сталкивался с подобным, какие варианты могут быть сходу? куда копать?
Кто такой "m_money'? 'm_money' был проинициализирован?
это может поможет https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/expertclasses/expertbaseclasses/cexpert/cexpertlotopenlong
Примечание
Определяет объем торговой операции на покупку (вызов метода CheckOpenLong(...) объекта управления капиталом).
Реализация
https://www.mql5.com/ru/search#!author=Vladimir%20Karputov&module=mql5_module_codebase
По вашему запросу ничего не найдено
Кривовато работает вообще поиск(. В разных вариантах.