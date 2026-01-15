Ошибки, баги, вопросы - страница 2957

Boris:
Так тоже не работает. Может ошибка в отладчике? Если а присвоить др тип, то все ок.

Эта ошибка исправлена, обновитесь на последний бета билд 2781

 
Aliaksandr Hryshyn:

И как быть? Не работает толком упаковка и распаковка данных:

Это тест

Результат. 4001-Неожиданная внутренняя ошибка

Прошу разработчиков решить этот вопрос

Спасибо за сообщение. Исправлено.

Для работы в текущей версии, передавайте в функцию пустой приёмный массив, используйте ArrayFree(arr, 0);
Ilyas:

Для работы в текущей версии, передавайте в функцию пустой приёмный массив, используйте ArrayFree(arr, 0);

Наверное, лишнее.

 

Ни на что не подписывался, а в ЛС такое.


 
fxsaber:

Ни на что не подписывался, а в ЛС такое.

всех бесит, разрабам пофиг

 
Ilyas:

Спасибо за сообщение. Исправлено.

Для работы в текущей версии, передавайте в функцию пустой приёмный массив, используйте ArrayFree(arr, 0);

Спасибо.

 

Не могу никак понять почему этот код выдаёт результат всегда 0,0

  long_lot=m_money.CheckOpenLong(m_symbol.Ask(),0);

    short_lot=m_money.CheckOpenShort(m_symbol.Ask(),0);


Кто сталкивался с подобным, какие варианты могут быть сходу? куда копать?

 
Aleksei Skrypnev:

Не могу никак понять почему этот код выдаёт результат всегда 0,0

  long_lot=m_money.CheckOpenLong(m_symbol.Ask(),0);

    short_lot=m_money.CheckOpenShort(m_symbol.Ask(),0);


Кто сталкивался с подобным, какие варианты могут быть сходу? куда копать?

Кто такой "m_money'? 'm_money' был проинициализирован?

Aleksei Skrypnev:

Не могу никак понять почему этот код выдаёт результат всегда 0,0

  long_lot=m_money.CheckOpenLong(m_symbol.Ask(),0);

    short_lot=m_money.CheckOpenShort(m_symbol.Ask(),0);


Кто сталкивался с подобным, какие варианты могут быть сходу? куда копать?

это может поможет https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/expertclasses/expertbaseclasses/cexpert/cexpertlotopenlong

Примечание

Определяет объем торговой операции на покупку (вызов метода CheckOpenLong(...) объекта управления капиталом).

Реализация

//+------------------------------------------------------------------+
//| Method of getting the lot for open long position.                |
//| INPUT:  price - price,                                           |
//|         sl    - stop loss.                                       |
//| OUTPUT: lot for open.                                            |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotOpenLong(double price,double sl)
  {
   return(m_money.CheckOpenLong(price,sl));
  }
Vladimir Karputov:


