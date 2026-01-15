Ошибки, баги, вопросы - страница 2948

Artyom Trishkin:

Not A Number. В гугле узнайте.

У меня больше вопрос почему это появляется и как этого избежать, как я упоминал выше обычно все работает ок но на очень загруженном чарте+ сам пс загружен другими мт4 такое появляется.
 

Логотип перекосился.


 
fxsaber:

до художественной обработки:


 
А что случилось со звездами в CodeBase?
Понравилась работа, хотел оценить, но не смог и судя по тому, что этой работе уже 8 дней, а у нее 0 оценок, то никто не может.
 

здравствуйте, как рассчитать цену уровня расширения фибоначи?

OBJ_EXPANSION, а не OBJ_FIBO

 
Заявки в друзья работают? У меня за много месяцев ни одной.
 
fxsaber:
А оно вам надо?

 
fxsaber:
Я тебе хз когда отправил, а ты так и не принял ((((((
 
fxsaber:
Вроде работают, прилетали)

 
fxsaber:
Работают.

