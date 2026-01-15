Ошибки, баги, вопросы - страница 2947
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как подписаться на комментарии конкретной записи в Ленте?
Недавно стал постить туда. Люди пишут. Узнать получается только ручной проверкой всей ленты.Аналогичная ситуация с Блогами. Задаю вопрос в чужом блоге. Про ответ можно узнать только через ручную проверку.
Мне лениво искать, где-то Ренат мне отвечал на такой-же вопрос: Надо смотреть в настройках цвета
где конкретно не помню. Может лучше поставить цветовую схему не Custom и проверить.
"путаетесь в показаниях"? вы же рекомендовали мне крутить волшебное колесо.
1. Список вариантов будет исправлен в следующем билде.
2. Для исправления до выхода обновления вы можете выбрать светлую схему в настройках цветов.
1. Спасибо за внимание.
2. Спасибо за совет, помогло.
В мобильной версии терминала сломалась тема чарта, я сначала подумал, что чарт стал тёмным в следствии переключения телефона в спящий режим, но нет, так и остался тёмным и не знаю как вернуть назад.
О, уже светлая тема. Почему меняется не пойму. bild 2763
"путаетесь в показаниях"? вы же рекомендовали мне крутить волшебное колесо.
Нее… не путаюсь. На вашем снимке была видна только одна предложенная функция. Вот я и подумал, что надо просто посмотреть что ниже. Но когда вы показали что там ничего не видно, я не видя совет Дениса предложил вам тот-же вариант.
Всем здравствуйте.
вопрос касательно МТ5.
Как убрать с графиков флажки экономических событий из календаря? Стандартно из "Календарь - Показать на графиках - Удалить все события" срабатывает не надолго.
Всем здравствуйте.
вопрос касательно МТ5.
Как убрать с графиков флажки экономических событий из календаря? Стандартно из "Календарь - Показать на графиках - Удалить все события" срабатывает не надолго.
Попробуйте отключить Автообновление:
а что это за значение -nan(ind)
индикатор использует ImaOnArray и если много индикторов навешанно на чарт то IMaOnArray начинает возвращать -nan(ind)
Попробуйте отключить Автообновление:
а что это за значение -nan(ind)
индикатор использует ImaOnArray и если много индикторов навешанно на чарт то IMaOnArray начинает возвращать -nan(ind)
Not A Number. В гугле узнайте.