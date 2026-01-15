Ошибки, баги, вопросы - страница 2947

fxsaber:

Как подписаться на комментарии конкретной записи в Ленте?

Недавно стал постить туда. Люди пишут. Узнать получается только ручной проверкой всей ленты.

Аналогичная ситуация с Блогами. Задаю вопрос в чужом блоге. Про ответ можно узнать только через ручную проверку.

Есть такая проблема. Уже давно просили и спрашивали об этом. Иногда обнаруживаешь такой спам.....
 
Alexey Viktorov:

Мне лениво искать, где-то Ренат мне отвечал на такой-же вопрос: Надо смотреть в настройках цвета

где конкретно не помню. Может лучше поставить цветовую схему не Custom и проверить.

"путаетесь в показаниях"? вы же рекомендовали мне крутить волшебное колесо.

 
Denis:

1. Список вариантов будет исправлен в следующем билде.

2. Для исправления до выхода обновления вы можете выбрать светлую схему в настройках цветов.

1. Спасибо за внимание.

2. Спасибо за совет, помогло.


В мобильной версии терминала сломалась тема чарта, я сначала подумал, что чарт стал тёмным в следствии переключения телефона в спящий режим, но нет, так и остался тёмным и не знаю как вернуть назад.

О, уже светлая тема. Почему меняется не пойму. bild 2763

Andrey Dik:

"путаетесь в показаниях"? вы же рекомендовали мне крутить волшебное колесо.

Нее… не путаюсь. На вашем снимке была видна только одна предложенная функция. Вот я и подумал, что надо просто посмотреть что ниже. Но когда вы показали что там ничего не видно, я не видя совет Дениса предложил вам тот-же вариант.

 

Всем здравствуйте.

вопрос касательно МТ5.

Как убрать с графиков флажки экономических событий из календаря? Стандартно из "Календарь - Показать на графиках - Удалить все события" срабатывает не надолго.

Screenshot_25.png  97 kb
 
 Попробуйте отключить Автообновление:

Автообновление

 

а что это за значение -nan(ind)

индикатор использует ImaOnArray и если много индикторов навешанно на чарт то IMaOnArray начинает возвращать  -nan(ind)

 
x572intraday:

 Попробуйте отключить Автообновление:


пробовал, бесполезно
 
Извините , я может не в тему: пользуюсь метатрейдер 5, сегодня 27.01 у меня самостоятельно закрылись 4 ордера,одномоментно, в одно время, график работает, кнопка "новый ордер" не работает.  С чем может быть связано, что делать? куда обращаться?
 
Aleksei Beliakov:

а что это за значение -nan(ind)

индикатор использует ImaOnArray и если много индикторов навешанно на чарт то IMaOnArray начинает возвращать  -nan(ind)

Not A Number. В гугле узнайте.

