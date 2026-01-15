Ошибки, баги, вопросы - страница 2946

Vladislav Cherdantsev:

мои индикаторы грузят данные с сме и по этим данным работает советник очень хорошо!
и без них советник не работает!
Получается без теста нельзя добавить советника тут на продажу?

Думаю что можно. А вы пробовали?

 
Aliaksandr Hryshyn:

да выдает ошибку

да выдает ошибку

 
Andrey Dik:
Не пойму, что стало с МЕ, при наборе не появляется полный список, а только что-то одно. 

вот, почему сейчас так? почему сейчас предлагается только один вариант? как вернуть всё как было раньше? может быть я сломал что то в настройках МЕ?

 
Andrey Dik:

вот, почему сейчас так? почему сейчас предлагается только один вариант? как вернуть всё как было раньше? может быть я сломал что то в настройках МЕ?

А полосу прокрутки справа не видно? Ну хоть волшебное колесо крутаните.

 

Как подписаться на комментарии конкретной записи в Ленте?

Недавно стал постить туда. Люди пишут. Узнать получается только ручной проверкой всей ленты.

Аналогичная ситуация с Блогами. Задаю вопрос в чужом блоге. Про ответ можно узнать только через ручную проверку.
 
Alexey Viktorov:

А полосу прокрутки справа не видно? Ну хоть волшебное колесо крутаните.

Вы не поверите, наверное, но волшебное колесо я крутил - там ничего нет, пустота!

 
Не пашет поиск на сайте.
 

В отладчике не отображаются статические переменные внутри класса при указании только самого имени переменной:

class My_class
  {
public:
   static double     ddd[3];
   static void       My_print()
     {
      ArrayPrint(ddd);
     }
  };
static double My_class::ddd[3];
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   My_class::My_print();
  }

Ещё есть такие проблемы при использовании библиотек:

#import "msvcrt.dll"
int memcpy(ulong destination,uchar &source[],ulong count_bytes);
#import
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   ulong destination=435;
   uchar source[5];
   ulong count_bytes;
   memcpy(destination,source,5);
  }

Отладчик не видит переменные

 
Andrey Dik:

вот, почему сейчас так? почему сейчас предлагается только один вариант? как вернуть всё как было раньше? может быть я сломал что то в настройках МЕ?

Список вариантов будет исправлен в следующем билде.

Для исправления до выхода обновления вы можете выбрать светлую схему в настройках цветов.


 
Andrey Dik:

Вы не поверите, наверное, но волшебное колесо я крутил - там ничего нет, пустота!

Мне лениво искать, где-то Ренат мне отвечал на такой-же вопрос: Надо смотреть в настройках цвета

где конкретно не помню. Может лучше поставить цветовую схему не Custom и проверить.

