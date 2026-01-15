Ошибки, баги, вопросы - страница 2946
мои индикаторы грузят данные с сме и по этим данным работает советник очень хорошо!
и без них советник не работает!
Получается без теста нельзя добавить советника тут на продажу?
Думаю что можно. А вы пробовали?
да выдает ошибку
Не пойму, что стало с МЕ, при наборе не появляется полный список, а только что-то одно.
вот, почему сейчас так? почему сейчас предлагается только один вариант? как вернуть всё как было раньше? может быть я сломал что то в настройках МЕ?
А полосу прокрутки справа не видно? Ну хоть волшебное колесо крутаните.
Как подписаться на комментарии конкретной записи в Ленте?
Недавно стал постить туда. Люди пишут. Узнать получается только ручной проверкой всей ленты.Аналогичная ситуация с Блогами. Задаю вопрос в чужом блоге. Про ответ можно узнать только через ручную проверку.
Вы не поверите, наверное, но волшебное колесо я крутил - там ничего нет, пустота!
В отладчике не отображаются статические переменные внутри класса при указании только самого имени переменной:
Ещё есть такие проблемы при использовании библиотек:
Отладчик не видит переменные
Список вариантов будет исправлен в следующем билде.
Для исправления до выхода обновления вы можете выбрать светлую схему в настройках цветов.
Мне лениво искать, где-то Ренат мне отвечал на такой-же вопрос: Надо смотреть в настройках цвета
где конкретно не помню. Может лучше поставить цветовую схему не Custom и проверить.