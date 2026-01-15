Ошибки, баги, вопросы - страница 3311
В MetaEditor одиночный флажок (1) - не отображается (код символа 0x2691),
а если в паре с другим символом (2), то все нормально:
А какая разница? Тем более, что в Блокноте все нормально отображается в обоих случаях:
Попробуйте MQ5 файл сохранить как Unicode.
Сохранил как Unicode, открыл\закрыл - ничего не поменялось:
Всем добрый день. Может-ли кто объяснить таое поведение советника?
Код советника
Интересна только выделенная часть кода. Советник должен поставить стоп и тейк отложенному ордеру поставленному вручную, скриптом или другим советником.
Результат двух попыток поставить ордер вручную.
С первой попытки всё отработало без проблем, а во втором случае чего-то пошло не так…
Хотелось-бы разобраться что не так?
Посмотрите ORDER_STATE.
Я сначала обрадовался, типа вот что я не учёл… Но радость моя была не долгой…
Статус ордера во всех вариантах одинаков.
Потом ведь ордер уже выбран в действующих… Значит ничто не должно мешать его модификации…
ps; причём одинаково, что из структуры, что из свойства ордера
тоже с таким сталкиваюсь, объяснения такому явлению у меня пока нет.
Может это связано с тем, что модификация отправляется из функции OnTradeTransaction()?
Сейчас буду пробовать связать OnTradeTransaction() с OnTick(). Пусть модифаит на следующем тике. Конечно это не правильно, с моей точки зрения, но как-то надо ведь сделать чтобы работало…
Потом ведь ордер уже выбран в действующих… Значит ничто не должно мешать его модификации…
STARTED - нельзя ничего сделать. PLACED - можно.
Может я распечатку сделал не правильно, но статус ордера одинаков и при инвалиде, и без инвалида…
Потом, ведь ордер уже выбран среди открытых. Значит его статус не должен быть STARTED, разве не так?
Запустите этот скрипт.
И руками откройте отложку (желательно, чтобы не было других ордеров).