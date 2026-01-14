Ошибки, баги, вопросы - страница 1450
В навигаторе нажимаю изменить код и вот ошибка
билд 940 винда 10 64х
вопрос - почему не могу закрыть открытую позицию , слышу лишь звуковой сигнал. МТ5 билд 1210 Открытие ФР МБ ранее (неделю назад) такого не было. Есть какие соображения прежде чем попробую переустановить терминал?
пишет инвалид ордер
Разобрался! Оказывается в Фондовой секции допускаются только лимитные ордера, а я пытался закрыться по рынку. ... Все сделано чтоб народ не пипсовал. Т.е. чтоб закрытся нужно также лимитник ставить.
реал
В отчёте тестера и вкладки "результаты" в тестере билд 940 не совпадают цены
После обновления на МТ4 билд 940 перестали работать продукты из маркета - люди в личке задают вопросы, мол, почему до обновления индикаторы работали, а сейчас все перестали? Попытался запустить свой индикатор, загруженный из маркета - не работает. Запускаю его же, но из своей рабочей папки с исходником - запускается.
Это что за беда такая? Теперь все продукты из Маркета сдохли?
Заметил, что вновь скачанные индикаторы без проблем загружаются и работают. А вот те, которые ранее были загружены из маркета - им кирдык. И, главное, их по-новой из маркета уже не загрузить... Беда...
1. Что в логах?
2. Почему не загрузить ? Удалите продукт и скачайте заново.