Ошибки, баги, вопросы - страница 1450

В навигаторе нажимаю изменить код и вот ошибка 

 

билд 940 винда 10  64х 

 
вопрос - почему не могу закрыть открытую позицию , слышу лишь звуковой сигнал. МТ5 билд 1210 Открытие ФР МБ ранее (неделю назад) такого не было.  Есть какие соображения прежде чем попробую переустановить терминал?
 
Sergey Petruk:
А в журнал заглянуть пробовали?
 

пишет инвалид ордер

 
Разобрался! Оказывается в Фондовой секции допускаются только лимитные ордера, а я пытался закрыться по рынку. ... Все сделано чтоб народ не пипсовал. Т.е. чтоб закрытся нужно также лимитник ставить.
 
Sergey Petruk:
А к какому серверу "Открытия" Вы подключаетесь? К демо или реал?
 

реал

В отчёте тестера и вкладки "результаты" в тестере билд 940 не совпадают цены



 

После обновления на МТ4 билд 940 перестали работать продукты из маркета - люди в личке задают вопросы, мол, почему до обновления индикаторы работали, а сейчас все перестали? Попытался запустить свой индикатор, загруженный из маркета - не работает. Запускаю его же, но из своей рабочей папки с исходником - запускается.

Это что за беда такая? Теперь все продукты из Маркета сдохли?

Заметил, что вновь скачанные индикаторы без проблем загружаются и работают. А вот те, которые ранее были загружены из маркета - им кирдык. И, главное, их по-новой из маркета уже не загрузить... Беда...

 
Artyom Trishkin:

1. Что в логах?

2. Почему не загрузить ? Удалите продукт и скачайте заново.

