Ошибки, баги, вопросы - страница 1423

Новый комментарий
 
Ilya Malev:
Вы меня убедили, что если на 32bit что то работает, то на 64bit нет такой гарантии.
 
A100:
Вы меня убедили, что если на 32bit что то работает, то на 64bit нет такой гарантии.
У Вас билд 1210, у меня 1200. Возможно дело в этом.
 

МТ4, пару часов ковырялся, почему визуально отличаются графики в подокнах (MT4), оказывается некорректно отображается вертикальная шкала в нижнем подокне.

 МТ4

Подокно 3 - один пользовательский индикатор, три раза добавлен в одно окно с разными периодами, все нормально.
28 Okt 21:30 горизонтальная линия (-0.3743), добавленная руками совпадает с уровнем (-0.3743), установленным в свойствах синего индикатора МА(14) и касаются индикатора(-0.3743) в этой точке.

Подокно 4 - один индикатор считает все три сразу, значения на последней свече совпали.
Сплошная линия - руками добавил горизонтальную линию (-0.3743)
Пунктирная линия - уровень, установленный в свойствах индикатора (-0.3743).
Линии находятся на разной высоте !!!
И графики визуально разные в подокнах 3 и 4, хотя считаются одинаково.
Особенно хорошо видно на последней свече - значения индикаторов одинаковые, а расположены по-разному.

Что это может быть такое ?

 
Mike:

МТ4, пару часов ковырялся, почему визуально отличаются графики в подокнах (MT4), оказывается некорректно отображается вертикальная шкала в нижнем подокне.

https://www.mql5.com/ru/forum/65619#comment_1975792
Что происходит с масштабированием двух индикаторов в одном окне?
Что происходит с масштабированием двух индикаторов в одном окне?
  • www.mql5.com
Чертим ценовую линию в отдельном окне индикатора. - - Категория: общее обсуждение
 
A100:
https://www.mql5.com/ru/forum/65619#comment_1975792
А100, спасибо за ответ, по ссылке написано, что нужно устанавливать галку в свойствах индикатора "Наследовать шкалу" на вкладке "Шкала".  А у меня такой вкладки нет :(
 
Ilya Malev:

 Code generation error

Build 1200/64 

В 1210 билде воспроизводится ?
 
Alexander:
В 1210 билде воспроизводится ?

В 1210 исчезло, спасибо. 

 
Если в обзор рынка добавили символ, который ранее небыл добавлен и был скрыт , какое колличество истории будет загружено терминалом по этому символу без открытия графика ?
 
Vladimir Pastushak:
Если в обзор рынка добавили символ, который ранее небыл добавлен и был скрыт , какое колличество истории будет загружено терминалом по этому символу без открытия графика ?
В МТ5 по такому символу не будет загружена ни история ни тики (проверил).
 
Karputov Vladimir:
В МТ5 по такому символу не будет загружена ни история ни тики (проверил).
Тоесть история начнет писаться с момента установки символа в обзор рынка ?
1...141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430...3695
Новый комментарий