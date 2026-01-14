Ошибки, баги, вопросы - страница 1423
Вы меня убедили, что если на 32bit что то работает, то на 64bit нет такой гарантии.
МТ4, пару часов ковырялся, почему визуально отличаются графики в подокнах (MT4), оказывается некорректно отображается вертикальная шкала в нижнем подокне.
Подокно 3 - один пользовательский индикатор, три раза добавлен в одно окно с разными периодами, все нормально.
28 Okt 21:30 горизонтальная линия (-0.3743), добавленная руками совпадает с уровнем (-0.3743), установленным в свойствах синего индикатора МА(14) и касаются индикатора(-0.3743) в этой точке.
Подокно 4 - один индикатор считает все три сразу, значения на последней свече совпали.
Сплошная линия - руками добавил горизонтальную линию (-0.3743)
Пунктирная линия - уровень, установленный в свойствах индикатора (-0.3743).
Линии находятся на разной высоте !!!
И графики визуально разные в подокнах 3 и 4, хотя считаются одинаково.
Особенно хорошо видно на последней свече - значения индикаторов одинаковые, а расположены по-разному.
Что это может быть такое ?
https://www.mql5.com/ru/forum/65619#comment_1975792
Code generation error
Build 1200/64
В 1210 билде воспроизводится ?
В 1210 исчезло, спасибо.
Если в обзор рынка добавили символ, который ранее небыл добавлен и был скрыт , какое колличество истории будет загружено терминалом по этому символу без открытия графика ?
В МТ5 по такому символу не будет загружена ни история ни тики (проверил).