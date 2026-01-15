Ошибки, баги, вопросы - страница 2857
)))))
Ну при чём тут телепатия?
Есть массив, он инициализируется и используется без проблем. Всё работает. А вот при выходе возникает такая катавасия...
Всё было проверено. Но разница поведения в режиме оптимизации и одиночного прогона налицо. Вопрос - почему? Если уж где-то, как-то, что-то не так, то это "не так" должно быть и там, и там. Разве нет?
вот 100% уверен, что всё проверено ?
я вот вижу выход за границу массива
Делаете дайблкликл на соответствующем проходе в таблице оптимизации и получаете лог одиночного прогона, со всеми подробностями - почему именно не прошла инициализация - с указание строки и колонки.
Если бы это было так просто ))) У меня в оптимизации только 5 строк. Это из 19600!
А запуск любого из этих прогонов никаких ошибок не выдаёт.
Не знаю как в других, но в сборке от 17.09.2020 алгоритм определения скорости тестера в зависимости от регулировки ползунка, по-моему, улучшен. Стало комфортнее! ) Спасибо!
Ну, почему подобные проходы не попадают в таблицу результатов оптимизации и как их запустить для отладки (необходимость в которой, как мы видим, возникает) - могут рассказать только господа из MQ (только как догадка: посмотрите в контекстном меню, не включены ли какие-либо фильтры). В вашем же случае сперва нужно отредактировать код до более корректного состояния, как тут уже подсказывали:
Именно так я и сделал ))) С -1.
Ошибка осталась? Без запуска отдельного прохода его логи не увидеть. Если фильтры сняты, а проход все равно не появляется в списке результатов оптимизации, чтобы его можно было запустить для исследования, то это к MQ.
Порекомендуйте торговый сервер MT5, на котором можно совершать демо-сделки на выходных.
эмуляция кастома или синтетика символа, торговые демо привязаны к реалтайму торговой сессии. На выходных доступ только к истории возможен.
Криптовалюты должны тикать.