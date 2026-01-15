Ошибки, баги, вопросы - страница 2857

Сергей Таболин:

)))))

Ну при чём тут телепатия?

Есть массив, он инициализируется и используется без проблем. Всё работает. А вот при выходе возникает такая катавасия...

Всё было проверено. Но разница поведения в режиме оптимизации и одиночного прогона налицо. Вопрос - почему? Если уж где-то, как-то, что-то не так, то это "не так" должно быть и там, и там. Разве нет?

 for(int i = ArraySize(indicators); i >= 0; i--) delete netMLP[i];

вот 100% уверен, что всё проверено ?

я вот вижу выход за границу массива

Stanislav Korotky:

Делаете дайблкликл на соответствующем проходе в таблице оптимизации и получаете лог одиночного прогона, со всеми подробностями - почему именно не прошла инициализация - с указание строки и колонки.

Если бы это было так просто ))) У меня в оптимизации только 5 строк. Это из 19600!

А запуск любого из этих прогонов никаких ошибок не выдаёт.

 

Не знаю как в других, но в сборке от 17.09.2020 алгоритм определения скорости тестера в зависимости от регулировки ползунка, по-моему, улучшен. Стало комфортнее! ) Спасибо! 

 
Сергей Таболин:

Если бы это было так просто ))) У меня в оптимизации только 5 строк. Это из 19600!

А запуск любого из этих прогонов никаких ошибок не выдаёт.

Ну, почему подобные проходы не попадают в таблицу результатов оптимизации и как их запустить для отладки (необходимость в которой, как мы видим, возникает) - могут рассказать только господа из MQ (только как догадка: посмотрите в контекстном меню, не включены ли какие-либо фильтры). В вашем же случае сперва нужно отредактировать код до более корректного состояния, как тут уже подсказывали:

for(int i = ArraySize(netMLP) - 1; i >= 0; i--) delete netMLP[i];
 
MT5, Win10, build 2615, глухое зависание через минуту работы, проверено на трех системах.
Stanislav Korotky:

Ну, почему подобные проходы не попадают в таблицу результатов оптимизации и как их запустить для отладки (необходимость в которой, как мы видим, возникает) - могут рассказать только господа из MQ (только как догадка: посмотрите в контекстном меню, не включены ли какие-либо фильтры). В вашем же случае сперва нужно отредактировать код до более корректного состояния, как тут уже подсказывали:

Именно так я и сделал ))) С -1.

 
Сергей Таболин:

Именно так я и сделал ))) С -1.

Ошибка осталась? Без запуска отдельного прохода его логи не увидеть. Если фильтры сняты, а проход все равно не появляется в списке результатов оптимизации, чтобы его можно было запустить для исследования, то это к MQ.

 
Порекомендуйте торговый сервер MT5, на котором можно совершать демо-сделки на выходных.
 
fxsaber:
Порекомендуйте торговый сервер MT5, на котором можно совершать демо-сделки на выходных.

эмуляция кастома или синтетика символа, торговые демо привязаны к реалтайму торговой сессии. На выходных доступ только к истории возможен.

 
Valeriy Yastremskiy:

эмуляция кастома или синтетика символа, торговые демо привязаны к реалтайму торговой сессии. На выходных доступ только к истории возможен.

Криптовалюты должны тикать.

