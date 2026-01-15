Ошибки, баги, вопросы - страница 2858

Roman:
Эксперт иногда, очень редко может принтануть странный принт.
Но в коде у меня нет Print("739")
Что бы это могло значить?

сейчас заметил такую фишку, при компиляции робота, выводится принт из подключенного iCustom индикатора (суббота, рынок закрыт), так всегда было, я просто не замечал раньше?

 
fxsaber:

Криптовалюты должны тикать.

Не подумал. Да, у них свой график работы)

 

Добрый день, уважаемые эксперты!

При работе тестера стратегий при каких-то параметрах зависает алгоритм, соответственно один из агентов просто висит и ничего не делает. Возникает два вопроса: 1. как узнать при каких параметрах  произошло зависание (логи там или журналы какие-то) 2. Можно ли настроить агентам "тайм аут", что бы в случае зависания они просто отваливались по ошибке и брали следующую задачу.

Заранее спасибо!  

 
AlexInRush:

как узнать при каких параметрах  произошло зависание (логи там или журналы какие-то)

Сталкивался в чем-то с похожей задачей: какие параметры дают разные результаты в Оптимизации и одиночном проходе. Запомнил только, что это очень непросто.
[Удален]  
Stanislav Korotky:

Ошибка осталась? Без запуска отдельного прохода его логи не увидеть. Если фильтры сняты, а проход все равно не появляется в списке результатов оптимизации, чтобы его можно было запустить для исследования, то это к MQ.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Сергей Таболин, 2020.09.24 21:55

Мне то известны )))

Заменил. Указанная мною ошибка исчезла ))) Зато сыпится другая:

2020.09.24 22:48:38.470 Core 3  pass 11877 tested with error "OnInit returned non-zero code 1" in 0:00:00.000

Повторюсь, в предыдущем релизе такого не было.

У меня есть несколько проверок с return(INIT_FAILED);

Но они все предваряются принтами... А принтов то и нет. (((

Строку кода изменил именно так, как Вы и говорите.

 
Сергей Таболин:

Строку кода изменил именно так, как Вы и говорите.

Хорошо, про ошибку выяснили. А что по фильтрам, чтобы увидеть полный список проходов?

[Удален]  
Stanislav Korotky:

Хорошо, про ошибку выяснили. А что по фильтрам, чтобы увидеть полный список проходов?

Фильтры включены все.

Проходов с ошибкой нет (не отображаются).

Но вот есть ещё одна непонятка. Как бы это сказать.... Нету в результатах и проходов без ошибки.

2020.09.27 08:36:42.136 Core 7  pass 19547 tested with error "OnInit returned non-zero code 1" in 0:00:00.004
2020.09.27 08:36:42.138 Core 5  pass 19550 tested with error "OnInit returned non-zero code 1" in 0:00:00.003
2020.09.27 08:36:42.139 Core 1  pass 19551 tested with error "OnInit returned non-zero code 1" in 0:00:00.002
2020.09.27 08:36:42.140 Core 3  pass 19553 tested with error "OnInit returned non-zero code 1" in 0:00:00.003
2020.09.27 08:36:42.140 Core 6  pass 19552 tested with error "OnInit returned non-zero code 1" in 0:00:00.003
2020.09.27 08:36:43.576 Tester  file cache used 13 times
2020.09.27 08:36:43.576 Tester  optimization finished, total passes 19587 (successful 24 passes)
2020.09.27 08:36:43.594 Statistics      optimization done in 0 minutes 22 seconds

Я может и не всё понимаю в принципах отображения результатов оптимизации, но, на мой взгляд, судя по записи в журнале, проходы 19548-9 и 19553-60 должны были бы быть...

Помню когда-то давно, в седые времена, Во вкладке Оптимизация были абсолютно все проходы. И если где-то была ошибка, то её можно было быстро отловить, запустив этот проблемный проход. Я ещё тогда в Сервисдеск писал, когда первый раз обнаружил, что проблемные проходы больше не отображаются....

 
Сергей Таболин:

Фильтры включены все.

В смысле "включены"? Если стоят галочки, значит соотв. проходы выбрасываются из таблицы. Фильтры нужно снять.

Попробуйте на других билдах.

[Удален]  
Stanislav Korotky:

В смысле "включены"? Если стоят галочки, значит соотв. проходы выбрасываются из таблицы. Фильтры нужно снять.

Попробуйте на других билдах.

Как раз наоборот! Если снимаю галочку - соответствующие проходы НЕ отображаются!

"Галочка" - значит показывать!
 

Подскажите варианты решения такой технической задачи.

Закрывается Терминал с работающими 20 советниками. Каждый из советников кушает около 5 Мб, если верить MQL-данным.


Однако, при запуске каждый из советников потребляет около 1 гига. Поэтому если запустить Терминал после закрытия, то сразу стартует 20 советников, и одновременное потребление подскакивает до 20 гигов.


Какие есть варианты после старта Терминала последовательно "запустить" советники, что работали перед закрытием Терминала до этого? На вскидку, нужно отслеживать потребление памяти Терминалом и, как только оно ниже определенной границы, разрешать "стартовать" очередному советнику. Однако, нужно еще определить - какому. Т.е. советники должны выстроиться по какому-то признаку в очередь.


В общем, какие мысли по возможной реализации?

