Ошибки, баги, вопросы - страница 2858
Эксперт иногда, очень редко может принтануть странный принт.
Но в коде у меня нет Print("739")
Что бы это могло значить?
сейчас заметил такую фишку, при компиляции робота, выводится принт из подключенного iCustom индикатора (суббота, рынок закрыт), так всегда было, я просто не замечал раньше?
Криптовалюты должны тикать.
Не подумал. Да, у них свой график работы)
Добрый день, уважаемые эксперты!
При работе тестера стратегий при каких-то параметрах зависает алгоритм, соответственно один из агентов просто висит и ничего не делает. Возникает два вопроса: 1. как узнать при каких параметрах произошло зависание (логи там или журналы какие-то) 2. Можно ли настроить агентам "тайм аут", что бы в случае зависания они просто отваливались по ошибке и брали следующую задачу.
Заранее спасибо!
как узнать при каких параметрах произошло зависание (логи там или журналы какие-то)
Ошибка осталась? Без запуска отдельного прохода его логи не увидеть. Если фильтры сняты, а проход все равно не появляется в списке результатов оптимизации, чтобы его можно было запустить для исследования, то это к MQ.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Сергей Таболин, 2020.09.24 21:55
Мне то известны )))
Заменил. Указанная мною ошибка исчезла ))) Зато сыпится другая:
Повторюсь, в предыдущем релизе такого не было.
У меня есть несколько проверок с return(INIT_FAILED);
Но они все предваряются принтами... А принтов то и нет. (((
Строку кода изменил именно так, как Вы и говорите.

Хорошо, про ошибку выяснили. А что по фильтрам, чтобы увидеть полный список проходов?

Фильтры включены все.
Проходов с ошибкой нет (не отображаются).
Но вот есть ещё одна непонятка. Как бы это сказать.... Нету в результатах и проходов без ошибки.
Я может и не всё понимаю в принципах отображения результатов оптимизации, но, на мой взгляд, судя по записи в журнале, проходы 19548-9 и 19553-60 должны были бы быть...
Помню когда-то давно, в седые времена, Во вкладке Оптимизация были абсолютно все проходы. И если где-то была ошибка, то её можно было быстро отловить, запустив этот проблемный проход. Я ещё тогда в Сервисдеск писал, когда первый раз обнаружил, что проблемные проходы больше не отображаются....
Фильтры включены все.
В смысле "включены"? Если стоят галочки, значит соотв. проходы выбрасываются из таблицы. Фильтры нужно снять.

Попробуйте на других билдах.
Попробуйте на других билдах.
В смысле "включены"? Если стоят галочки, значит соотв. проходы выбрасываются из таблицы. Фильтры нужно снять.
Попробуйте на других билдах.
Как раз наоборот! Если снимаю галочку - соответствующие проходы НЕ отображаются!"Галочка" - значит показывать!
Подскажите варианты решения такой технической задачи.
Закрывается Терминал с работающими 20 советниками. Каждый из советников кушает около 5 Мб, если верить MQL-данным.
Однако, при запуске каждый из советников потребляет около 1 гига. Поэтому если запустить Терминал после закрытия, то сразу стартует 20 советников, и одновременное потребление подскакивает до 20 гигов.
Какие есть варианты после старта Терминала последовательно "запустить" советники, что работали перед закрытием Терминала до этого? На вскидку, нужно отслеживать потребление памяти Терминалом и, как только оно ниже определенной границы, разрешать "стартовать" очередному советнику. Однако, нужно еще определить - какому. Т.е. советники должны выстроиться по какому-то признаку в очередь.
В общем, какие мысли по возможной реализации?