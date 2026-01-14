Ошибки, баги, вопросы - страница 1422
Mihail Matkovskij, 2015.11.01 12:55Не могу обновить терминал до 902 билда, раньше всё обновлялось, а сейчас не могу это сделать вот уже 3 день. Версия: 4; билд: 890; битность: 32. В чём может быть причина?
Ошибка при выполнении
Результат: а должен быть:
Что именно не получается? Что делаете и что получаете? Какие ошибки?
По скольку в логе конфиденциальная информация, сбрасываю вам в личку.
Утечка памяти
A100, вы прямо уловитель багов!!! Продолжайте! Снимаю перед вами шляпу :)
Это МТ4. Я это пробую уже несколько последних дней. Билд 902/32.
На MT4\891\32 разными компиляторами (build: 1174, 1210) пробовал Ваш пример , результат такой
Или обновитесь... или откатитесь
A100, вы прямо уловитель багов!!! Продолжайте! Снимаю перед вами шляпу :)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
ООП, чтоб он был здоров....
George Merts, 2015.10.26 19:58
Ты просто не умеешь его готовить.
ООП очень благотворно влияет как на структурированность программ, так и на возможности ее поддержки и изменения.
Тем более, сам говоришь, что "используешь классы, как контейнеры для функций" - ну дык еще в этот контейнер закладывай и данные, которые с этими функциями работают - и дело в шляпе, ООП в действии.
Единственный способ избавится от этой ошибки - это заменить в metaeditor.ini Optimize=1 на 0
Поэтому и привел точный пример кода, когда она появляется.
Так?
Ну нет. Сервис деск наборот всегда пишет "обновляйтесь на последний билд" (что по идее, конечно, должно быть правильно, если б они только фиксили баги). Проблему я обнаружил на билде 900, потом обновился на 902 - лучше не стало. Видимо, проблема возникла из-за добавления шаблонов классов. Пока с шаблонами будут какое-то время "пляски", считаю, что лучше ими вообще не пользоваться.
На build 1210\32 не удается повторить
Так?