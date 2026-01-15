Ошибки, баги, вопросы - страница 3288
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
4. При использовании CustomTicksAdd в скрипте по формированию кастомной истории для кастомных символов, забивает оперативную память, что в свою очередь вешает систему и ни как ее не освободить, только перезагрузка терминала. Задача правда не тривиальная - для 7000 кастомных символов тиковую историю записать, но все же, думаю, что лучше это исправить
Там всего 140 онлайн-символов. Объем tkc-файлов - объем трафика по их передаче. Т.е. несколько раз в сутки выкачиваете с сервера огромные объемы данных! Похоже на неправильное формирование входных параметров CopyTicks-функций.
Вроде, ограничение сверху на количество символов в Обзоре рынка ниже 7000.
Кстати было бы неплохо иметь возможность задавать максимум символов в Обзор Рынка. Приходится в два прохода прогонять тесты. Пересмотрел все ини файлы...не нашел где поменять можно было бы
Да, только кусками. Знаю только двух человек, кому это нужно.
В окне Обзор Рынка 5000 инструментов максимум. Но самих инструментов может быть намного больше (сколько не замерял)
Возможно, ошибаюсь. Вроде, CustomTicksAdd пашет только с символами, что добавлены в Обзор рынка.
Там всего 140 онлайн-символов. Объем tkc-файлов - объем трафика по их передаче. Т.е. несколько раз в сутки выкачиваете с сервера огромные объемы данных! Похоже на неправильное формирование входных параметров CopyTicks-функций.
Только в таком виде использую. Вроде правильное обращение к функции. Может еще от чего зависит?
первая цифра - это байты? Так то немного вроде. Запущен терминал больше недели назад
Только в таком виде использую. Вроде правильное обращение к функции. Может еще от чего зависит?
первая цифра - это байты? Так то немного вроде. Запущен терминал больше недели назад
Судя по картинке, не байты, а мегабайты, всего закачано чуть больше 171 Гб.
С уважением, Владимир.
А кастомные символы, работающие по формулам, могут это делать? Их там пара десятков...