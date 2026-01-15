Ошибки, баги, вопросы - страница 3288

jurijsk #:

4. При использовании CustomTicksAdd в скрипте по формированию кастомной истории для кастомных символов, забивает оперативную память, что в свою очередь вешает систему и ни как ее не освободить, только перезагрузка терминала. Задача правда не тривиальная - для 7000 кастомных символов тиковую историю записать, но все же, думаю, что лучше это исправить

Вроде, ограничение сверху на количество символов в Обзоре рынка ниже 7000.
 
fxsaber #:
Там всего 140 онлайн-символов. Объем tkc-файлов - объем трафика по их передаче. Т.е. несколько раз в сутки выкачиваете с сервера огромные объемы данных! Похоже на неправильное формирование входных параметров CopyTicks-функций.
Хмм...спасибо, проверю
 
fxsaber #:
Вроде, ограничение сверху на количество символов в Обзоре рынка ниже 7000.
В окне Обзор Рынка 5000 инструментов максимум. Но самих инструментов может быть намного больше (сколько не замерял)
 
Кстати было бы неплохо иметь возможность задавать максимум символов в Обзор Рынка. Приходится в два прохода прогонять тесты. Пересмотрел все ини файлы...не нашел где поменять можно было бы
 
jurijsk #:
Кстати было бы неплохо иметь возможность задавать максимум символов в Обзор Рынка. Приходится в два прохода прогонять тесты. Пересмотрел все ини файлы...не нашел где поменять можно было бы

Да, только кусками. Знаю только двух человек, кому это нужно.

 
jurijsk #:
В окне Обзор Рынка 5000 инструментов максимум. Но самих инструментов может быть намного больше (сколько не замерял)

Возможно, ошибаюсь. Вроде, CustomTicksAdd пашет только с символами, что добавлены в Обзор рынка.

 
fxsaber #:
Там всего 140 онлайн-символов. Объем tkc-файлов - объем трафика по их передаче. Т.е. несколько раз в сутки выкачиваете с сервера огромные объемы данных! Похоже на неправильное формирование входных параметров CopyTicks-функций. 
   MqlTick ticks[1];
   int res=CopyTicks(symbol, ticks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1);

Только в таком виде использую. Вроде правильное обращение к функции. Может еще от чего зависит?

первая цифра - это байты? Так то немного вроде. Запущен терминал больше недели назад

 
jurijsk #:

Только в таком виде использую. Вроде правильное обращение к функции. Может еще от чего зависит?

первая цифра - это байты? Так то немного вроде. Запущен терминал больше недели назад

Судя по картинке, не байты, а мегабайты, всего закачано чуть больше 171 Гб.

С уважением, Владимир.

 

А кастомные символы, работающие по формулам, могут это делать? Их там пара десятков...

 
Спасибо за наводки, поэкспериментирую и расскажу, в чем дело
