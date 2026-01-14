Ошибки, баги, вопросы - страница 1414
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
SBRF-12.15, M1, 2015.10.23
Брокерский дом ОТКРЫТИЕ, MetaTrader 5, Demo
Kitajskij gorodovoj
В билде 1194 появилась возможность отключать кнопки быстрого трейдинга с чарта в настройках чарта.
Доступно на MetaQuotes-Demo.
Неплохо было бы еще программно сделать, что-то типа:
Китайский эксперт пишет логи при тестировании.
Давайте Вашего эксперта (можно в личку, удалю после исследований) для тестирования. Или задайте вопрос автору эксперта
PS. Что у Вас в логах тестерного агента, обозначенного как Core1?
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Уже несколько месяцев не могу решить проблему помогите пожалуйста
Установил мт4 на playonmac (у меня macbook air 2014года). При выборе русского языка после перезагрузки отображаются иероглифы.
И так везде. Пробовал разные версии вайна, пробовал, переустанавливал плейонмак, пробовал других брокеров, ничего не помогло.
Что делать?
Если задумаете обновлять оставшийся "зоопарк терминалов" :) , то в таком случае не нужно заводить несколько демо-счетов от MQ - можно обходится одним демо-счётом от MQ.
Это в теории. А на практике зарегистрированный и работающий некоторое время для обновлений MT4 счет
закончился
Это в теории. А на практике зарегистрированный и работающий некоторое время для обновлений MT4 счет
закончился
Может с паролями напутали или не тот сервер прописали? У меня счёт на MT4 и на МТ5 демо-сервере MetaQuites-Demo работают уже с 2014.10.
Последовательность действий:
1. Логин, пароль и сервер - умолчанию (повторить 5 раз). (до этого то нормально так обновлялся)
2. Поднимаю скрин, сохраненный при регистрации. Ввожу все данные вручную. Тчательно проверяю регистры и раскладку (сервер на скрине виден). (повторить 4 раза).
3. Удаляю счет - регистрирую новый - проблема решена (а вопросы остались).
Support Team 2015.10.23 14:18
Добрый день.
Данный счет был удален по причине отсутсвия подключений в течение 2 недель.
Получается, что только для цели обновления терминала необходимо подключаться чаще или каждый раз регистрировать новый.
Новый компилятор крэшит MetaEditor при попытке скомпилировать код, загружающий Zip архив из файла:
Исправтье пожалуйста.
З.Ы. есть способ перейти на старый компилятор?