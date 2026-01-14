Ошибки, баги, вопросы - страница 274

Kos:
Спасибо, поправьте описание изменений для последнего билда.
Кстати, если загружаете свой ресурс, то достаточно "::euro.bmp"
 
alexluek:

Подскажите как в советнике вывести значение индекса линии индикатора. Мне нужно значение 1 линии и 2-й.

но в описании функции токай возможности нет, как понимаю нужно другим боком.

int  iCustom(string   symbol, ENUM_TIMEFRAMES, string  name...);

В мт4 индексы указывались в  int mode

double iCustom( string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, int shift)


Или направте по пути истины, мож сам разберусь,

вот по форуму 3-й день бегаю, ничего подобного...

Идёт в документацию iCustom и смотрим там пример. Только через CopyBuffer
 
AlexSTAL:
Идёт в документацию iCustom и смотрим там пример. Только через CopyBuffer

Спасибо добрый человек.

А я то думал, а оказывается все просто. Указываем номер индекса индикатора (2) в 

CopyBuffer и усе.
   if(BarsCalculated(v161_handle)<rates_total) return(0);
   int to_copy;
   if(prev_calculated>rates_total || prev_calculated<=0) to_copy=rates_total;
   else
     {
      to_copy=rates_total-prev_calculated;
      to_copy++;
     }
   if(CopyBuffer(v161_handle,2,0,to_copy,Spr1Buffer)<=0) return(0);
   return(rates_total);
  
 

А как обратиться к администрации сайта.

Хочу внести предложение!

Чтобы сделали раздел на форуме - платных ответов,

а специальный человек отвечал сразу (и не надо ждать пол дня - без обид)

на вопрос, а деньги с личного счета снимали в зависимости от

сложности вопроса, ну там если по документации то - 0,1$

а если по сложным функциям - 0,2-0,3$

 
alexluek:

Этот раздел уже есть: https://www.mql5.com/ru/job
MQL5 работа
MQL5 работа
  • www.mql5.com
Заказы на разработку программ для трейдинга
 
mql5:
Кстати, если загружаете свой ресурс, то достаточно "::euro.bmp"

А если, файл лежит допустим MQl5\Images\MyImages\euro.bmp ?

то необходимо указывать "::MyImages\euro.bmp"?

 
stringo:
 Можно. Свойства индикатора - вкладка "Визуализация" - галка "Показывать в окне данных"

Где?

 

 

 И еще:) Почему нельзя выделять несколько индикаторов в "список индикаторов" для удаления?

 
gumgum:

Где?

 
AlexSTAL:

))  Реч идет о возможности удаления индикаторов прямо из "окно данных".
 
Kos:

А если, файл лежит допустим MQl5\Images\MyImages\euro.bmp ?

то необходимо указывать "::MyImages\euro.bmp"?

картинка добавляется в ресурс EX5 командой
#resource "<путь к файлу относительно папки MQl5\Images>"

для использования картинок из ресурсов выполняемого EX5 объектам в качестве пути к файлу нужно выставить "::<имя картинки>.bmp"

пример

#resource "MyImages\\euro.bmp"

ObjectSetString(...,"::MyImages\\euro.bmp");
