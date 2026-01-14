Ошибки, баги, вопросы - страница 274
Спасибо, поправьте описание изменений для последнего билда.
Подскажите как в советнике вывести значение индекса линии индикатора. Мне нужно значение 1 линии и 2-й.
но в описании функции токай возможности нет, как понимаю нужно другим боком.
int iCustom(string symbol, ENUM_TIMEFRAMES, string name...);
В мт4 индексы указывались в int mode
Или направте по пути истины, мож сам разберусь,
вот по форуму 3-й день бегаю, ничего подобного...
Идёт в документацию iCustom и смотрим там пример. Только через CopyBuffer
Спасибо добрый человек.
А я то думал, а оказывается все просто. Указываем номер индекса индикатора (2) вCopyBuffer и усе.
А как обратиться к администрации сайта.
Хочу внести предложение!
Чтобы сделали раздел на форуме - платных ответов,
а специальный человек отвечал сразу (и не надо ждать пол дня - без обид)
на вопрос, а деньги с личного счета снимали в зависимости от
сложности вопроса, ну там если по документации то - 0,1$
а если по сложным функциям - 0,2-0,3$
Кстати, если загружаете свой ресурс, то достаточно "::euro.bmp"
А если, файл лежит допустим MQl5\Images\MyImages\euro.bmp ?
то необходимо указывать "::MyImages\euro.bmp"?
Можно. Свойства индикатора - вкладка "Визуализация" - галка "Показывать в окне данных"
И еще:) Почему нельзя выделять несколько индикаторов в "список индикаторов" для удаления?
А если, файл лежит допустим MQl5\Images\MyImages\euro.bmp ?
то необходимо указывать "::MyImages\euro.bmp"?
#resource "<путь к файлу относительно папки MQl5\Images>"
для использования картинок из ресурсов выполняемого EX5 объектам в качестве пути к файлу нужно выставить "::<имя картинки>.bmp"
пример