mql5:
"myexp.ex5::euro.bmp"
Спасибо, поправьте описание изменений для последнего билда.
 
Lizar:
-Alexey-:

В последнем билде какая-то ошибка появилась. Функция if(prev_calculated==0) стала срабатывать на каждом тике...
Аналогично.
Перезапустил терминал - всё ОК. Что это было - не понял.
 

Я один такой "невезучий" что ли?

Уже и не помню, когда последний раз замечал какой нибудь баг - всё работает замечательно.

Lizar:
Перезапустил терминал - всё ОК. Что это было - не понял.
У меня тоже все нормализовалось. Может с сервером что-то не то было?
 

Можете добавить допущение выделение нескольких индикаторов в "список индикаторов" для удаления с графика?


И почему нельзя удалять в "окно данных" индикаторы?

 

 

Конкретизировал вопрос о возможности отображения динамики показателей состояния счета на индикаторе в своем посте #24 http://www.mql5.com/ru/forum/2963/page5

 
gumgum:

И почему нельзя удалять в "окно данных" индикаторы?

Можно. Свойства индикатора - вкладка "Визуализация" - галка "Показывать в окне данных"
 
Voodoo_King:
билд 381. НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ !!!

каждый раз при перезапуске терминала, эксперты инициализируются с разными параметрами (какими угодно).



mql5:
Воспроизвели, разбираемся.

билд 384. попробовал пару экспертов на 4 окна. ок, работает. уже обрадовался ))) попробовал на 20 окон - ПО ПРЕЖНЕМУ НЕ РАБОТАЕТ!!!

P.S. правда, появилась стабильность - параметры восстанавливаются не на какие угодно, а чётко на прописанные по умолчанию...

 
Voodoo_King:



билд 384. попробовал пару экспертов на 4 окна. ок, работает. уже обрадовался ))) попробовал на 20 окон - ПО ПРЕЖНЕМУ НЕ РАБОТАЕТ!!!

P.S. правда, появилась стабильность - параметры восстанавливаются не на какие угодно, а чётко на прописанные по умолчанию...

Исправление будет в следующем билде.
 

Подскажите как в советнике вывести значение индекса линии индикатора. Мне нужно значение 1 линии и 2-й.

но в описании функции токай возможности нет, как понимаю нужно другим боком.

int  iCustom(string   symbol, ENUM_TIMEFRAMES, string  name...);

В мт4 индексы указывались в  int mode

double iCustom( string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, int shift)


Или направте по пути истины, мож сам разберусь,

вот по форуму 3-й день бегаю, ничего подобного...

