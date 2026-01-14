Ошибки, баги, вопросы - страница 273
"myexp.ex5::euro.bmp"
В последнем билде какая-то ошибка появилась. Функция if(prev_calculated==0) стала срабатывать на каждом тике...
Я один такой "невезучий" что ли?
Уже и не помню, когда последний раз замечал какой нибудь баг - всё работает замечательно.
Перезапустил терминал - всё ОК. Что это было - не понял.
Можете добавить допущение выделение нескольких индикаторов в "список индикаторов" для удаления с графика?
И почему нельзя удалять в "окно данных" индикаторы?
Конкретизировал вопрос о возможности отображения динамики показателей состояния счета на индикаторе в своем посте #24 http://www.mql5.com/ru/forum/2963/page5
И почему нельзя удалять в "окно данных" индикаторы?
билд 381. НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ !!!
каждый раз при перезапуске терминала, эксперты инициализируются с разными параметрами (какими угодно).
Воспроизвели, разбираемся.
билд 384. попробовал пару экспертов на 4 окна. ок, работает. уже обрадовался ))) попробовал на 20 окон - ПО ПРЕЖНЕМУ НЕ РАБОТАЕТ!!!
P.S. правда, появилась стабильность - параметры восстанавливаются не на какие угодно, а чётко на прописанные по умолчанию...
Подскажите как в советнике вывести значение индекса линии индикатора. Мне нужно значение 1 линии и 2-й.
но в описании функции токай возможности нет, как понимаю нужно другим боком.
int iCustom(string symbol, ENUM_TIMEFRAMES, string name...);
В мт4 индексы указывались в int mode
Или направте по пути истины, мож сам разберусь,
вот по форуму 3-й день бегаю, ничего подобного...