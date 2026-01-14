Ошибки, баги, вопросы - страница 281

uncleVic:

Из справки:

FileReadArray

Читает массивы любых типов, кроме строковых (может быть массив структур, не содержащих строки и динамические массивы), из бинарного файла с текущего положения файлового указателя.

А к чему тогда относится в самом низу справки FileReadArray Примечание:

" Строковый массив может читаться только из файла типа TXT. При необходимости функция пытается увеличить размер массива. " ?

 
DV2010:

А к чему именно тогда относится указанное в самом низу этого же справочного описания:

"Примечание Строковый массив может читаться только из файла типа TXT. При необходимости функция пытается увеличить размер массива. " ?

А где Вы указали, что открываете файл типа TXT? Используйте флаг FILE_TXT
DV2010:

А к чему именно тогда относится указанное в самом низу этого же описания:

"Примечание Строковый массив может читаться только из файла типа TXT. При необходимости функция пытается увеличить размер массива. " ?

Виноват, не заметил что массив строковый.

В разделе справки "Флаги открытия файлов" написано:

Если не указано ни FILE_CSV, ни FILE_BIN, ни FILE_TXT, то подразумевается FILE_CSV.

Наверное поможет:

 handle=FileOpen(filename,FILE_READ|FILE_COMMON|FILE_TXT);
stringo:
А где Вы указали, что открываете файл типа TXT? Используйте флаг FILE_TXT

Думал, что программа сама поймет : )))

Спасибо, заработало! 

 

Подскажите пожалуйста ответы на 2 вопроса:

1. Как можно сделать, чтоб тестер стратегий не выходил в интернет при оптимизации (одиночной прогонке) при включенном соединении ? При блокировке тестера файрволом он не работает.

2. Имеется ли в MetaEditor5 справка, как в навигаторе в MeaEditor4 ?

 

Есть две переменные локальная int e и глобальная int ErrorLot

Внутри эксперта в результате выполнения четырех строк следующего кода:

ErrorLot=0;
int e=ErrorLot;
ErrorLot=1;
Print(e);

оператор Print() всегда выводит единицу.

Повторить ошибку в виде отдельного кода не удается.

Ошибка лечится заменой переменной e на глобальную.


При работе со значительными размерами позиций тестер перестает рассчитывать убыток при закрытии позиции и списывает только Swap:


Build 384

-Alexey-:

В последнем билде какая-то ошибка появилась. Функция

стала срабатывать на каждом тике, и даже без тиков. Как будто зациклена(4 раза в секунду стабильно). А терминал в это время что-то загружает непрерывно, хотя окно я не прокручиваю, а индикатору нужно мало свечек(то, что на экране). В это время в диспетчере задач значения графика выводв времени ядра на максимуме на обоих ядрах, загрузка процессора тоже, а МТ тормозит(в этой функции у меня расчет, если его убрать - загрузки нет, но зацикливание остается). Если индикатор убрать с графика, то загрузка прекращается через какое-то время. Раньше такого не было-срабатывала один раз, как и положено. Перед ней размещен код:

Данных хватает, т.к. сообщения из кода не печатаются. А из

Непрерывно идет тестовое сообщение.

Пока писал этот пост - 20 МБт загрузилось и продолжается.

Прошу исправить как было по возможности скорее.

Если у кого есть не самый новый билд - поделитесь, пожалуйста.

Опять началось. Попробовал установить на график советник из статьи:

Burgunsky:

Подскажите пожалуйста ответы на 2 вопроса:

1. Как можно сделать, чтоб тестер стратегий не выходил в интернет при оптимизации (одиночной прогонке) при включенном соединении ? При блокировке тестера файрволом он не работает.

2. Имеется ли в MetaEditor5 справка, как в навигаторе в MeaEditor4 ?

1. При одиночном прогоне тестер сам по себе в Internet не выходит, он обращается к Вашей же машине.

При этом он получает от торгового терминала информацию о рыночном окружении и данные по истории (при необходимости данные по истории будут синхронизированы).

Блокируя тестер Вы вмешиваетесь в работу агентов тестера, тем самым нарушая базовые алгоритмы взаимодействия тестера стратегий и торгового терминала (который находится на Вашем же компьютере). 

2. Справка есть только в виде отдельного файла, PDF или CHM (последний входит в комплект поставки) + Онлайн версия.

 
Тестер агент не выходит в интернет, а работает только с терминалом. Трафик между терминалом и агентами учитывается как общий.
 

Надо же. И правда тестер с интернетом не соединяется. Все соединения тестера идут на адрес localhost:loopback, т.е. самому себе, по петле.

Interesting, Вот такого вот нет?Справка в навигаторе MetaEditor4

