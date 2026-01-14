Ошибки, баги, вопросы - страница 281
Из справки:
FileReadArray
Читает массивы любых типов, кроме строковых (может быть массив структур, не содержащих строки и динамические массивы), из бинарного файла с текущего положения файлового указателя.
А к чему тогда относится в самом низу справки FileReadArray Примечание:
" Строковый массив может читаться только из файла типа TXT. При необходимости функция пытается увеличить размер массива. " ?
Виноват, не заметил что массив строковый.
В разделе справки "Флаги открытия файлов" написано:
Если не указано ни FILE_CSV, ни FILE_BIN, ни FILE_TXT, то подразумевается FILE_CSV.
Наверное поможет:
А где Вы указали, что открываете файл типа TXT? Используйте флаг FILE_TXT
Думал, что программа сама поймет : )))
Спасибо, заработало!
Подскажите пожалуйста ответы на 2 вопроса:
1. Как можно сделать, чтоб тестер стратегий не выходил в интернет при оптимизации (одиночной прогонке) при включенном соединении ? При блокировке тестера файрволом он не работает.
2. Имеется ли в MetaEditor5 справка, как в навигаторе в MeaEditor4 ?
Есть две переменные локальная int e и глобальная int ErrorLot
Внутри эксперта в результате выполнения четырех строк следующего кода:
оператор Print() всегда выводит единицу.
Повторить ошибку в виде отдельного кода не удается.
Ошибка лечится заменой переменной e на глобальную.
При работе со значительными размерами позиций тестер перестает рассчитывать убыток при закрытии позиции и списывает только Swap:
Build 384
В последнем билде какая-то ошибка появилась. Функция
стала срабатывать на каждом тике, и даже без тиков. Как будто зациклена(4 раза в секунду стабильно). А терминал в это время что-то загружает непрерывно, хотя окно я не прокручиваю, а индикатору нужно мало свечек(то, что на экране). В это время в диспетчере задач значения графика выводв времени ядра на максимуме на обоих ядрах, загрузка процессора тоже, а МТ тормозит(в этой функции у меня расчет, если его убрать - загрузки нет, но зацикливание остается). Если индикатор убрать с графика, то загрузка прекращается через какое-то время. Раньше такого не было-срабатывала один раз, как и положено. Перед ней размещен код:
Данных хватает, т.к. сообщения из кода не печатаются. А из
Непрерывно идет тестовое сообщение.
Пока писал этот пост - 20 МБт загрузилось и продолжается.
Прошу исправить как было по возможности скорее.
Если у кого есть не самый новый билд - поделитесь, пожалуйста.
Опять началось. Попробовал установить на график советник из статьи:
https://www.mql5.com/ru/articles/100
Страшные тормоза, а терминал все время что-то грузит. Раньше такого не было. Функции if (prevcalculated==0) в советнике нет. Что происходит? Еще заметил, что во время такого терминал занимает в памяти 200-500 МБт, а когда все в порядке, то в 10 раз меньше. Уже кто-то писал о размере в памяти, мол - почему полгигабайта бывает.
1. При одиночном прогоне тестер сам по себе в Internet не выходит, он обращается к Вашей же машине.
При этом он получает от торгового терминала информацию о рыночном окружении и данные по истории (при необходимости данные по истории будут синхронизированы).
Блокируя тестер Вы вмешиваетесь в работу агентов тестера, тем самым нарушая базовые алгоритмы взаимодействия тестера стратегий и торгового терминала (который находится на Вашем же компьютере).
2. Справка есть только в виде отдельного файла, PDF или CHM (последний входит в комплект поставки) + Онлайн версия.
Надо же. И правда тестер с интернетом не соединяется. Все соединения тестера идут на адрес localhost:loopback, т.е. самому себе, по петле.
Interesting, Вот такого вот нет?