Ошибки, баги, вопросы - страница 277
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тестер при оптимизации часто показывает общее количество проходов во вкладке "настройки" 1280, хотя по набору входных параматров совсем другое число.
С чем это может быть связано?
Тестер при оптимизации часто показывает общее количество проходов во вкладке "настройки" 1280, хотя по набору входных параматров совсем другое число.
С чем это может быть связано?
Вопрос по ТЕСТЕРУ МТ5 384.
----------------------------------
неполадка: во вкладке входные параметры отображается значение 12.0 (к примеру у какого-то параметра советника),
закрываешь терминал, измененяю значения параметров в коде советника, компилирую, а после запуска
терминала значения параметров остались те же что и при первом запуске (а в коде уже стоит 4.0).
решение: открыл папку tester и поудалял там все логи и файлы (кроме котировок) - все теперь впорядке, во вкладке
входные параметры теперь отображаются правильные параметры.
Можно ли как нибудь эту погрешность решить, чтобы каждый раз не удалять файлы из tester/
Можно ли как нибудь эту погрешность решить, чтобы каждый раз не удалять файлы из tester/
Это не погрешность - тестер специально запоминает настройки, пока список входных параметров у эксперта не изменится. Это помогает быстро тестироваться с сохраненными значениями после множественных перекомпиляций.
Чтобы выставить дефолтные (из кода эксперта) настройки эксперта:
как сделать что бы в этом меню появлялись созданные мной эксперты ? высвечиваються только эти 5 штук и все ((( а они мне ненужны
как сделать что бы в этом меню появлялись созданные мной эксперты ? высвечиваються только эти 5 штук и все ((( а они мне ненужны
Проще некуда: вставиь и прокомпилируй свой советник в эту папку
C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Advisors
и все заработает!
Это не погрешность - тестер специально запоминает настройки, пока список входных параметров у эксперта не изменится. Это помогает быстро тестироваться с сохраненными значениями после множественных перекомпиляций.
Чтобы выставить дефолтные (из кода эксперта) настройки эксперта:
Скажите - правильная у кода логика?
Необходимо сравнить количество лотов текущих позиций 2 пар валют.
здесь posS1 - принимает значение объема лота текущей позиции Symbol1
posS2 - здесь значение лотов текущей позиции Symbol2
потом их сравниваем if (posS2<=posS1).
Тестер запускаю - а открытие и закрытие начинается в одном направлении (по 2 парам), именно после вставки этого сравнения,
без этого кода все работает отлично. Подскажите плиз, где нарушена логика.
Режим "генетический алгоритм"?
Да. Нужно видимо статью прочитать. Правду говорят - если что-то не получается, попробуй почитать инструкцию:)