Тестер при оптимизации часто показывает общее количество проходов во вкладке "настройки" 1280, хотя по набору входных параматров совсем другое число.

С чем это может быть связано?

 
Режим "генетический алгоритм"?
Генетические алгоритмы - это просто!
Генетические алгоритмы - это просто!
  • 2010.05.25
  • Andrey Dik
  • www.mql5.com
В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию.
 

Вопрос по ТЕСТЕРУ МТ5 384.

----------------------------------

неполадка: во вкладке входные параметры отображается значение 12.0 (к примеру у какого-то параметра советника),

                    закрываешь терминал, измененяю значения параметров в коде советника, компилирую, а после запуска

                    терминала значения параметров остались те же что и при первом запуске (а в коде уже стоит 4.0).

решение: открыл папку tester и поудалял там все логи и файлы (кроме котировок) - все теперь впорядке, во вкладке

                входные параметры теперь отображаются правильные параметры.


Можно ли как нибудь эту погрешность решить, чтобы каждый раз не удалять файлы из tester/

 
Можно ли как нибудь эту погрешность решить, чтобы каждый раз не удалять файлы из tester/

Это не погрешность - тестер специально запоминает настройки, пока список входных параметров у эксперта не изменится. Это помогает быстро тестироваться с сохраненными значениями после множественных перекомпиляций.

Чтобы выставить дефолтные (из кода эксперта) настройки эксперта:


 

как сделать что бы в этом меню появлялись созданные мной эксперты ? высвечиваються только эти 5 штук и все ((( а они мне ненужны 

 
Проще некуда: вставиь и прокомпилируй свой советник в эту папку

C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Advisors

и все заработает!

 
Это не погрешность - тестер специально запоминает настройки, пока список входных параметров у эксперта не изменится. Это помогает быстро тестироваться с сохраненными значениями после множественных перекомпиляций.

Чтобы выставить дефолтные (из кода эксперта) настройки эксперта:


Спасибо теперь все ясно.
 

Скажите - правильная у кода логика?

Необходимо сравнить количество лотов текущих позиций 2 пар валют.

   if (PositionSelect(Symbol1)==true)
     {
      double posS1=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
      if (PositionSelect(Symbol2)==true)
        {
         double posS2=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);  
         if (posS2<=posS1)    
            {  
             ...
            }
        }
     }  

здесь posS1 - принимает значение объема лота текущей позиции Symbol1

         posS2 - здесь значение лотов текущей позиции Symbol2

потом их сравниваем  if (posS2<=posS1).

Тестер запускаю - а открытие и закрытие начинается в одном направлении (по 2 парам), именно после вставки этого сравнения,

без этого кода все работает отлично. Подскажите плиз, где нарушена логика.

 
Режим "генетический алгоритм"?
Да. Нужно видимо статью прочитать. Правду говорят - если что-то не получается, попробуй почитать инструкцию:)
 
Да. Нужно видимо статью прочитать. Правду говорят - если что-то не получается, попробуй почитать инструкцию:)
Для начала сойдёт и Клиентский терминал / Тестер / Работа с тестером / Оптимизация советников / Типы оптимизации / Быстрая (генетический алгоритм)
