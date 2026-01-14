Используйте соответствующие флаги открытия файла:

Ошибки, баги, вопросы - страница 278

Yedelkin:
Для начала сойдёт и Клиентский терминал / Тестер / Работа с тестером / Оптимизация советников / Типы оптимизации / Быстрая (генетический алгоритм)
Спасибо, вцелом ясно.
 
После обновления до 384 билда советник в тестере перестал закрывать сделки по общему профиту в чем может быть проблема?
 
AndrewXZ:
поищи в документации ()на сайте про 

if(PositionSelect(Symbol1)) prof1=PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)

может поможет? У меня так тралит (по установленной паре) и все вроде норма.

 

Несоответсвие котировок (указано линиями). используенся советник Шпион.

Мне в принципе вроде не мешает, но может поможет найти разработчикам ошибку. Если нужно какоето дополнительное описание, что бы воспроизвести неточность, скажите 

 
alexluek:

Спасибо попробую посмотреть, хотя я не программист, но уже пора вникать, а то все на заказ не удобно. Постоянно что-то надо убрать\добавить и т.д.
[Удален]  
-Alexey-:

В последнем билде какая-то ошибка появилась. Функция

стала срабатывать на каждом тике, и даже без тиков. Как будто зациклена(4 раза в секунду стабильно). А терминал в это время что-то загружает непрерывно, хотя окно я не прокручиваю, а индикатору нужно мало свечек(то, что на экране). В это время в диспетчере задач значения графика выводв времени ядра на максимуме на обоих ядрах, загрузка процессора тоже, а МТ тормозит(в этой функции у меня расчет, если его убрать - загрузки нет, но зацикливание остается). Если индикатор убрать с графика, то загрузка прекращается через какое-то время. Раньше такого не было-срабатывала один раз, как и положено. Перед ней размещен код:

Данных хватает, т.к. сообщения из кода не печатаются. А из

Непрерывно идет тестовое сообщение.

Пока писал этот пост - 20 МБт загрузилось и продолжается.

Прошу исправить как было по возможности скорее.

Если у кого есть не самый новый билд - поделитесь, пожалуйста.

Опять началось.
 

делаю связку МТ5 и files\\МТ4, данные передаются через файлы.

есть ли какая нить возможность обойти ошибку открытия файла, когда к нему обращаются одновременно оба терминала, или может быть есть иные пути решения проблемы не прибегая к сторонним DLL?

Olegts:

делаю связку МТ5 и files\\МТ4, данные передаются через файлы.

есть ли какая нить возможность обойти ошибку открытия файла, когда к нему обращаются одновременно оба терминала, или может быть есть иные пути решения проблемы не прибегая к сторонним DLL?


Используйте соответствующие флаги открытия файла:

Идентификатор

Значение

Описание

FILE_SHARE_READ

128

Совместный доступ по чтению со стороны нескольких программ. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen())

FILE_SHARE_WRITE

256

Совместный доступ по записи со стороны нескольких программ. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen())

 
Спасибо, но ведь в МТ4 нет SHARE?
 
Olegts:
Спасибо, но ведь в МТ4 нет SHARE?
Нет.
