Используйте соответствующие флаги открытия файла:

Ошибки, баги, вопросы - страница 278
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для начала сойдёт и Клиентский терминал / Тестер / Работа с тестером / Оптимизация советников / Типы оптимизации / Быстрая (генетический алгоритм)
После обновления до 384 билда советник в тестере перестал закрывать сделки по общему профиту в чем может быть проблема?
поищи в документации ()на сайте про
может поможет? У меня так тралит (по установленной паре) и все вроде норма.
Несоответсвие котировок (указано линиями). используенся советник Шпион.
Мне в принципе вроде не мешает, но может поможет найти разработчикам ошибку. Если нужно какоето дополнительное описание, что бы воспроизвести неточность, скажите
поищи в документации ()на сайте про
может поможет? У меня так тралит (по установленной паре) и все вроде норма.
В последнем билде какая-то ошибка появилась. Функция
стала срабатывать на каждом тике, и даже без тиков. Как будто зациклена(4 раза в секунду стабильно). А терминал в это время что-то загружает непрерывно, хотя окно я не прокручиваю, а индикатору нужно мало свечек(то, что на экране). В это время в диспетчере задач значения графика выводв времени ядра на максимуме на обоих ядрах, загрузка процессора тоже, а МТ тормозит(в этой функции у меня расчет, если его убрать - загрузки нет, но зацикливание остается). Если индикатор убрать с графика, то загрузка прекращается через какое-то время. Раньше такого не было-срабатывала один раз, как и положено. Перед ней размещен код:
Данных хватает, т.к. сообщения из кода не печатаются. А из
Непрерывно идет тестовое сообщение.
Пока писал этот пост - 20 МБт загрузилось и продолжается.
Прошу исправить как было по возможности скорее.
Если у кого есть не самый новый билд - поделитесь, пожалуйста.
делаю связку МТ5 и files\\МТ4, данные передаются через файлы.
есть ли какая нить возможность обойти ошибку открытия файла, когда к нему обращаются одновременно оба терминала, или может быть есть иные пути решения проблемы не прибегая к сторонним DLL?
делаю связку МТ5 и files\\МТ4, данные передаются через файлы.
есть ли какая нить возможность обойти ошибку открытия файла, когда к нему обращаются одновременно оба терминала, или может быть есть иные пути решения проблемы не прибегая к сторонним DLL?
Используйте соответствующие флаги открытия файла:
Идентификатор
Значение
Описание
FILE_SHARE_READ
128
Совместный доступ по чтению со стороны нескольких программ. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen())
FILE_SHARE_WRITE
256
Совместный доступ по записи со стороны нескольких программ. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen())
Используйте соответствующие флаги открытия файла:
Идентификатор
Значение
Описание
FILE_SHARE_READ
128
Совместный доступ по чтению со стороны нескольких программ. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen())
FILE_SHARE_WRITE
256
Совместный доступ по записи со стороны нескольких программ. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen())
Спасибо, но ведь в МТ4 нет SHARE?