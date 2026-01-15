Ошибки, баги, вопросы - страница 1989
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Производительность тестера сильно зависит от торгового сервера.
Настройки тестера:
Неттинг USD, включен только Core1.
Советник
Результат на FIBOGroup-MT5 Server
Результат на MetaQuotes-Demo
Итого на FIBOGroup-MT5 Server количество тиков 15925124 и производительность тестера 2038807.3 unit/sec. На MetaQuotes-Demo количество тиков 2456073 и производительность тестера 1645058.9 unit/sec. Т.е. на втором сервере производительность тестера упала на 20%. Но тестер же не должен зависеть от торгового сервера!
Воспроизводится без проблем.
Не помогло:) Ладно, чего гадать, нужно получить ответ от СД. Все равно такие костыли не должны быть приемлемы!
Странно. Я перед публикацией тыкал минут 10 и так периодически всё-ещё тыкаю переключая период графика и меняя true на false в параметре индикатора. Не вижу проблемы. Безусловно это костыли, потому и сказал я что это временное решение.
Не помогло:) Ладно, чего гадать, нужно получить ответ от СД. Все равно такие костыли не должны быть приемлемы!
Работает без проблем. Логично конечно сначала определять буферы вывода, а уже потом буфер цвета, что сейчас и сделано.
Работает без проблем. Логично конечно сначала определять буферы вывода, а уже потом буфер цвета, что сейчас и сделано.
(string)NormalizeDouble(0.99872, 5) - очень длинный результат.
Ошибки нет, некоторые числа в десятичной записи нельзя точно представить в double
Следующий код выдаёт нормальный результат
DoubleToString(0.99872, 5)
Ошибки нет, некоторые числа в десятичной записи нельзя точно представить в double
Следующий код выдаёт нормальный результат
DoubleToString(0.99872, 5)
Понял, Спасибо!
Виталий, разберитесь сначала в сути проблемы, пожалуйста. Когда включена настройка - все работает нормально. Проблема начинается тогда, когда настройка выключена.
Алексей, я извиняюсь, пропустил ещё одно исправление
В том посте тоже исправил с пометкой красным.
Алексей, я извиняюсь, пропустил ещё одно исправление
В том посте тоже исправил с пометкой красным.
Дак в ней вся суть! Получается, ты просто выключил ее и используются все массивы под все граф. серии. Но суть именно в том, чтобы дать пользователю возможность отключить при необходимости часть граф. серий. А при необходимости - включить!
Дак в ней вся суть! Получается, ты просто выключил ее и используются все массивы под все граф. серии. Но суть именно в том, чтобы дать пользователю возможность отключить при необходимости часть граф. серий. А при необходимости - включить!
Ну так количество графических серий определяется в самом начале кода, который не изменяется при переключении ТФ.
Боюсь что это непобедимо в mql5.
Хотя есть ещё одно ухищрение, чтобы исключить отображение графических серий в окне данных, надо
PlotIndexSetString(plotIndex, PLOT_LABEL, NULL);
В mql4 это работает. Надо проверить как в mql5, я ещё не проверял.
Не... это не работает в mql5. Работает это