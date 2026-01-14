Ошибки, баги, вопросы - страница 268

Как поменять порядок индикаторов? Без удаления с графика.

 

alexluek:

Хотелось бы иметь возможность работать в МТ5 с "архивом котировок" как в мт4, уж совсем никак. Сделайте плиз.


Такого архива больше нет и не будет.

Связано это с алгоритмом синхронизации истории котировок.

Jager:

Спасибо, помогло.

Вот еще непонятки с округлением пунктов прибыли и цены по символу GBPUSD. Вроде так недолжно быть.


Исходя из логики терминала, при расчете неттинговой позиции это нормальное явление.

При необходимости округления это придется делать в коде самостоятельно.

Из ответа разработчиков в сервисдеске:

Для суперпозиции вам показывается цена вычисленная по формуле

Position Price = (Deal1*Volume1+...DealN*VolumeN)/(Volume1+...+VolumeN)
 
alexluek:

Хотелось бы иметь возможность работать в МТ5 с "архивом котировок" как в мт4, уж совсем никак. Сделайте плиз.

Ещё раз! Это не возможно никак! Всё изначально на уровне концепции:


Renat  2011.01.12 15:23 2011.01.12 15:23:47

Но в МетаТрейдер 4 уровень контроля изменений истории слабее. Именно ради тотального контроля истории мы и запретили в МТ5 использование собственной истории (она будет постоянно перезаписываться с сервера).

 
gumgum:

Как поменять порядок индикаторов? Без удаления с графика.

А вот этот вопрос я себе много раз задавал....
 

Кручу, верчу, понять хочу, почему ArrayIsSeries(High) всегда false


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        proba.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//--- Пример использования (скрипт выводит три последних High текущего графика):

double High[];
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   Print("ArrayIsSeries(High) ",ArrayIsSeries(High));

   CiHigh z;

   int count=3;
   if(z.Create(_Symbol,_Period)==true)
     {
      if(z.GetData(0,count,High)==count)
        {
         for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]);
         Print("ArraySetAsSeries(High,true) ",ArraySetAsSeries(High,true));
         Print("ArrayIsSeries(High) true = ",ArrayIsSeries(High));
         for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]);
         Print("ArraySetAsSeries(High,false) ",ArraySetAsSeries(High,false));
         Print("ArrayIsSeries(High) false = ",ArrayIsSeries(High));
         for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]);
        }
      else
         Print("Не удалось получить ",count," данных таймсерии.");
     }
   else Print("Ошибка создания таймсерии.");
   Print("ArrayIsSeries(High) ",ArrayIsSeries(High));
   Print("GetLastError() ",GetLastError());
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 

 

 

 
BoraBo:

Кручу, верчу, понять хочу, почему ArrayIsSeries(High) всегда false

пишите в сервис-деск

сам написал

 
AlexSTAL:


сам написал

:) И я.
 
Trolls:
Я использую ваш сервер. до сих пор не обновился стоит 375 билд (см рисунок предыдущая страница). А уже вышло второе обновление. Сделайте пожалуйста пункт меню принудительная проверка новой версии и обновление

А в логах терминала есть записи о загрузке обновлений?

Обычно это выглядит примерно так

2011.01.19 09:26:45     LiveUpdate      new terminal 5.00 build 381 (IDE: 381, MQL: 381, Tester: 381) is available
...
2011.01.19 09:27:03     LiveUpdate      'mt5clw' downloaded (4832 kb)
2011.01.19 09:27:06     LiveUpdate      'mt5clwide' downloaded (1018 kb)
2011.01.19 09:27:10     LiveUpdate      'mt5clwmql' downloaded (1354 kb)
2011.01.19 09:27:23     LiveUpdate      'mt5clwtst' downloaded (3814 kb)
2011.01.19 09:27:23     LiveUpdate      downloaded successfully
...
 
BoraBo:
:) И я.
Экие вы тормознутые :) Фалс не фалс, а все работает. Не туда смотрите.  :)))) Есть правильная функция.
