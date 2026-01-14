Ошибки, баги, вопросы - страница 268
Как поменять порядок индикаторов? Без удаления с графика.
Хотелось бы иметь возможность работать в МТ5 с "архивом котировок" как в мт4, уж совсем никак. Сделайте плиз.
Такого архива больше нет и не будет.
Связано это с алгоритмом синхронизации истории котировок.
Спасибо, помогло.
Вот еще непонятки с округлением пунктов прибыли и цены по символу GBPUSD. Вроде так недолжно быть.
Исходя из логики терминала, при расчете неттинговой позиции это нормальное явление.
При необходимости округления это придется делать в коде самостоятельно.
Из ответа разработчиков в сервисдеске:
Для суперпозиции вам показывается цена вычисленная по формуле
Хотелось бы иметь возможность работать в МТ5 с "архивом котировок" как в мт4, уж совсем никак. Сделайте плиз.
Ещё раз! Это не возможно никак! Всё изначально на уровне концепции:
Админ
1420
Но в МетаТрейдер 4 уровень контроля изменений истории слабее. Именно ради тотального контроля истории мы и запретили в МТ5 использование собственной истории (она будет постоянно перезаписываться с сервера).
Кручу, верчу, понять хочу, почему ArrayIsSeries(High) всегда false
пишите в сервис-деск
сам написал
Я использую ваш сервер. до сих пор не обновился стоит 375 билд (см рисунок предыдущая страница). А уже вышло второе обновление. Сделайте пожалуйста пункт меню принудительная проверка новой версии и обновление
А в логах терминала есть записи о загрузке обновлений?
Обычно это выглядит примерно так
