 что такое Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.

как его запустить

терминал не обновляется

Ос Win 7 - 32  терминал запускается командой "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portable 

З.Ы. Неужели каждый раз его по  новой переустанавливать ? 

Всё зависит от брокера. Если счет у "брокера" MetaQuotes, то терминал через какое-то время сам обновится. Если счет не у MetaQuotes - то зависит от скорости реакции персонала Брокера.
 
в корзине windows они (если она не отключена)

Воистину, в корзине!!! Низкий поклон.
 
Прикол даже не в этом. Обновление вроде как выложили, но скачав его, устанавливается билд 375, хотя в файле написано что это билд 373, а должен быть по идее 381.

В общем каламбур еще тот. 

 
Никаких приколов.

Этот файл https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe является web-установщиком. Это его версия 373, могла быть и 313.

А то, что устанавливается 375 - это потому что ещё не все сервера скорее всего обновили...

 
Переустанавливать не надо - просто дождитесь, когда терминал сам предложит обновиться.

В первую очередь обновления проходят на демо-сервере MetaQuotes-Demo, а через сутки-двое на серверах брокеров.

Кроме того, прокси серверы регулируют скорость отдачи апдейтов, чтобы они не влияли на производительность всей сети. Поэтому в момент выхода новости о новой версии не всем терминалам сразу предлагаются апдейты.

 
Дело в том, что у нас используется неизменяемый веб-инсталлятор (размером в 300 кб), который реально выкачивает рабочие компоненты по нашей CDN сети, которая сама синхронизируется несколько раз в сутки.

Мы анонсируем новый билд, чтобы пользователи заранее знали о его выходе, даже если к ним апдейты еще не подошли.

 
Спасибо, теперь все понятно. (надо быть просто в паровозе) ;)

Но не плохо было бы иметь кнопку, "Проверить обновление". (ну как обычно во всех программах)

Вопросов бы не было вовсе, да и удобства прибавилось бы. (Справка, О программе..., рядом с кнопкой "Close", "LiveUpdate")

 
Переустанавливать не надо - просто дождитесь, когда терминал сам предложит обновиться.

В первую очередь обновления проходят на демо-сервере MetaQuotes-Demo, а через сутки-двое на серверах брокеров.

Я использую ваш сервер. до сих пор не обновился стоит 375 билд (см рисунок предыдущая страница). А уже вышло второе обновление. Сделайте пожалуйста пункт меню принудительная проверка новой версии и обновление
 

На новом билде вот на такую конструкцию

input ushort HonduraRW =180;  
...   

int OnCalculate(...)
{
 for(int j=0;j<HonduraRW;j++)
   {...}
}

компилятор стал выдавать предупреждение "expression is always false". Речь идёт о выражении j<HonduraRW

В чём здесь особенность сравнения переменных разных типов?

 

Хотелось бы иметь возможность работать в МТ5 с "архивом котировок" как в мт4, уж совсем никак. Сделайте плиз.


