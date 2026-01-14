Ошибки, баги, вопросы - страница 267
что такое Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
как его запустить
терминал не обновляется
Ос Win 7 - 32 терминал запускается командой "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portable
З.Ы. Неужели каждый раз его по новой переустанавливать ?
в корзине windows они (если она не отключена)
Всё зависит от брокера. Если счет у "брокера" MetaQuotes, то терминал через какое-то время сам обновится. Если счет не у MetaQuotes - то зависит от скорости реакции персонала Брокера.
Прикол даже не в этом. Обновление вроде как выложили, но скачав его, устанавливается билд 375, хотя в файле написано что это билд 373, а должен быть по идее 381.
В общем каламбур еще тот.
Никаких приколов.
Этот файл https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe является web-установщиком. Это его версия 373, могла быть и 313.
А то, что устанавливается 375 - это потому что ещё не все сервера скорее всего обновили...
Переустанавливать не надо - просто дождитесь, когда терминал сам предложит обновиться.
В первую очередь обновления проходят на демо-сервере MetaQuotes-Demo, а через сутки-двое на серверах брокеров.
Кроме того, прокси серверы регулируют скорость отдачи апдейтов, чтобы они не влияли на производительность всей сети. Поэтому в момент выхода новости о новой версии не всем терминалам сразу предлагаются апдейты.
Дело в том, что у нас используется неизменяемый веб-инсталлятор (размером в 300 кб), который реально выкачивает рабочие компоненты по нашей CDN сети, которая сама синхронизируется несколько раз в сутки.
Мы анонсируем новый билд, чтобы пользователи заранее знали о его выходе, даже если к ним апдейты еще не подошли.
Спасибо, теперь все понятно. (надо быть просто в паровозе) ;)
Но не плохо было бы иметь кнопку, "Проверить обновление". (ну как обычно во всех программах)
Вопросов бы не было вовсе, да и удобства прибавилось бы. (Справка, О программе..., рядом с кнопкой "Close", "LiveUpdate")
На новом билде вот на такую конструкцию
компилятор стал выдавать предупреждение "expression is always false". Речь идёт о выражении j<HonduraRW
В чём здесь особенность сравнения переменных разных типов?
Хотелось бы иметь возможность работать в МТ5 с "архивом котировок" как в мт4, уж совсем никак. Сделайте плиз.