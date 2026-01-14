Ошибки, баги, вопросы - страница 272
при компиляции советника в лог выводяться вот такие сообщения (и их очень много)
declaration of 'sl' hides global declaration in file 'Time not waits_2011_00.mq5' at line 20 Trade.mqh 1021 45
declaration of 'tp' hides global declaration in file 'Time not waits_2011_00.mq5' at line 21 Trade.mqh 1021 48
что это и как это устранить. в старых билдах такого не было
А вот этот вопрос я себе много раз задавал....
Написал в сервисдеск.... ответили быстро!
Не айс...
После компиляции входные параметры в тестере стратегий сбрасываются на свои. Старт, Шаг, Стоп.
Каждый раз после компиляции приходится заново выставлять необходимые параметры тестирования.
Неудобно очень.
Можете подробнее описать поведение?
Попробовал. И при компиляции, и при перезапуске терминала установленные настройки сохранились.
У меня - проблема с инициализацией значениями состояния счета линии Индикатора.
Если кратко, то в выводе Print( ) Equity при тестировании на периоде истории меняется, в то время, как попытки записать те же самые меняющиеся значения в буфер данных Индикатора не отображаются, хотя "дееспособность" записи на ценах уже проверена, и ошибок и замечаний со стороны тестера нет.
Более подробно проблема описана в последнем, шестом посте в ветке: https://www.mql5.com/ru/forum/2963
Как правильно обратится к файлу ресурса?
Так правильно?
стала срабатывать на каждом тике, и даже без тиков. Как будто зациклена(4 раза в секунду стабильно). А терминал в это время что-то загружает непрерывно, хотя окно я не прокручиваю, а индикатору нужно мало свечек(то, что на экране). В это время в диспетчере задач значения графика выводв времени ядра на максимуме на обоих ядрах, загрузка процессора тоже, а МТ тормозит(в этой функции у меня расчет, если его убрать - загрузки нет, но зацикливание остается). Если индикатор убрать с графика, то загрузка прекращается через какое-то время. Раньше такого не было-срабатывала один раз, как и положено. Перед ней размещен код:
Данных хватает, т.к. сообщения из кода не печатаются. А из
Непрерывно идет тестовое сообщение.
Пока писал этот пост - 20 МБт загрузилось и продолжается.
Прошу исправить как было по возможности скорее.
Если у кого есть не самый новый билд - поделитесь, пожалуйста.
В последнем билде какая-то ошибка появилась. Функция if(prev_calculated==0) стала срабатывать на каждом тике...
