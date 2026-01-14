Ошибки, баги, вопросы - страница 272

при компиляции советника в лог выводяться вот такие сообщения (и их очень много)

declaration of 'sl' hides global declaration in file 'Time not waits_2011_00.mq5' at line 20 Trade.mqh 1021 45
declaration of 'tp' hides global declaration in file 'Time not waits_2011_00.mq5' at line 21 Trade.mqh 1021 48

что это и как это устранить. в старых билдах такого не было
 

 
Trolls:

Это означает, что у Вас объявлены локальная  и глобальная переменная с одним и тем же именем. В локальной области глобальная переменная будет скрыта (невидима), о чем и предупреждает компилятор. Выход - дать разные имена.
Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Глобальные переменные
AlexSTAL:
А вот этот вопрос я себе много раз задавал....

Написал в сервисдеск.... ответили быстро!


Не айс... 

 
Jager:

После компиляции входные параметры в тестере стратегий сбрасываются на свои. Старт, Шаг, Стоп.

Каждый раз после компиляции приходится заново выставлять необходимые параметры тестирования.

Неудобно очень.

Можете подробнее описать поведение?

Попробовал. И при компиляции, и при перезапуске терминала установленные настройки сохранились.

 

У меня - проблема с инициализацией значениями состояния счета линии Индикатора. 

Если кратко, то в выводе Print( ) Equity при тестировании на периоде истории меняется, в то время, как попытки записать те же самые меняющиеся значения в буфер данных Индикатора не отображаются, хотя "дееспособность" записи на ценах уже проверена, и ошибок и замечаний со стороны тестера нет.

Более подробно проблема описана в последнем, шестом посте в ветке: https://www.mql5.com/ru/forum/2963 

Осциллятор Equity средствами MQL5
Осциллятор Equity средствами MQL5
  • www.mql5.com
С другой стороны, трудно понять, можно ли менять график осциллятора (а точнее буфер его данных) из кода OnTick эксперта, где метод AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) работает.
 
А у меня и 32 битная не потребовала перекомпиляции, и 64 битная не потребовала )
 

Как правильно обратится к файлу ресурса?

#resource "euro.bmp"
....
....
....
string res=MQL5InfoString(MQL5_PROGRAM_NAME)+"::euro";

Так правильно?

[Удален]  
В последнем билде какая-то ошибка появилась. Функция 
if(prev_calculated==0)

стала срабатывать на каждом тике, и даже без тиков. Как будто зациклена(4 раза в секунду стабильно). А терминал в это время что-то загружает непрерывно, хотя окно я не прокручиваю, а индикатору нужно мало свечек(то, что на экране). В это время в диспетчере задач значения графика выводв времени ядра на максимуме на обоих ядрах, загрузка процессора тоже, а МТ тормозит(в этой функции у меня расчет, если его убрать - загрузки нет, но зацикливание остается). Если индикатор убрать с графика, то загрузка прекращается через какое-то время. Раньше такого не было-срабатывала один раз, как и положено. Перед ней размещен код:

if(rates_total<0)
      {
         printf("На графике отсутствуют исторические данные");
         return(0);
      }
    
      if(rates_total<DATA_LIMIT)
      {
         printf("Недостаточно исторических данных, необходимое количество: "+string(DATA_LIMIT));
         return(0);
      }

Данных хватает, т.к. сообщения из кода не печатаются. А из

prev_calculated

Непрерывно идет тестовое сообщение.

Пока писал этот пост - 20 МБт загрузилось и продолжается.

Прошу исправить как было по возможности скорее.

Если у кого есть не самый новый билд - поделитесь, пожалуйста.

 
-Alexey-:

В последнем билде какая-то ошибка появилась. Функция if(prev_calculated==0) стала срабатывать на каждом тике...
Аналогично.
 
Kos:

Как правильно обратится к файлу ресурса?

Так правильно?

"myexp.ex5::euro.bmp"
