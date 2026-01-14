Ошибки, баги, вопросы - страница 1341
metaeditor(64)?.exe имеет встроенный компилятор, не так ли? Соответственно mql(64)?.exe это и есть тот самый "отдельный", сам по себе, самодостаточный компилятор.
Поэтому мой вопрос был корректным и Ваш ответ "В любом случае из командной строки никаких интеллектуальных размещений ex? файлов не производится. Это может делать только редактор и только в оконном режиме." вполне полно отвечает на него.
За что, собственно, и спасибо.
Путь заданный при поиске в MetaEditor как R:\
Отображается в результатах поиска как R:\\
На работу не влияет, но просьба проверить на наличие скрытых ошибок (например можно задать путь R:\\\\\\\)
Windows 10, MT4 Build 854 странные заголовки (вместо spread написано "!"), не все пункты меню переведены и присутствует пустой пункт в меню:
Понятно, что здесь f() неправильно описана в #import, но вопрос не в том, что изменилось x, а в том - что изменилось y.
Может быть компилятору есть смысл считать x - volatile (в том смысле, чтобы не оптимизировать код затрагивающий переменные передаваемые по ссылке в функции, вызываемые из .dll). С учетом того, что отсутствие такой оптимизации будет практически незаметно, а ее последствия - существенны для результата.
Могу ошибаться, но NULL при использовании для обнуления переменных, инициализирует переменную нулем.
В справке написано
Теоретически получается что при использовании NULL переменная должна быть пустая как в случае с переменно типа string и не содержать ни 0 ни - ни +.
При инициализации переменной типа string text = NULL; то переменная получается пустая а при инициализации других типов присваивается 0.
Windows 10, MT4 Build 854 странные заголовки (вместо spread написано "!")
spread слишком широкое название, в MT5 и в Обзоре и в Окне котировок всегда был !
Есть еще один интересный баг в 854 билде
У меня есть папка тест которая лежит в экспертах, в ней лежит исходник и ексежшник с именем тест.
В основном каталоге експертс лежит файл с именем тест так же с исходником и екзешником, так вот при компиляции последнего в терминале для теста устанавливается первый .
То есть хочу затестить советника с именем и расположением Експертс\\Тест а в терминале при компиляции автоматически ставится каждый раз Експертс\\Тест\\Тест, приходится каждый раз переставлять советника.
Это напрягает...
Здравствуйте уважаемые трейдеры,
Помогите пожалуйста решить одну проблему:
Функция SymbolInfoDouble( _Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) для инструмента #IBM_L возвращает 0.
Терминал LiteForex MT5 Terminal x64 build 1150 started (Liteforex Investments Limited).
Валюта счета EUR.
Тестовый скрипт в приложении.
Журнал выводит:
2015.08.12 22:23:51.930 TestTickValue (#IBM_L,H1) Tick value = 0.00000.
Это значение мне нужно для того, чтобы подсчитать объем сделки.
double lots = loss * cSymbolInfo.TickSize() / ( priceDiff * cSymbolInfo.TickValue() );
В коде правильно выбираю cSymbolInfo.Name(symbol) перед тем как вызывать TickValue(). Код работает для других инструментов, например EURUSD.