fxsaber:

Через один MT5-терминал всегда мог зайти на счет любого брокера. Если возникала проблема с первым заходом, то просто делал средствами Терминала поиск соответствующего брокера, автоматически получая данные его торговых серверов. После чего сразу мог без проблем логиниться.


Сегодня впервые столкнулся с ситуацией (новый брокер), что ничего не помогает. Не зайти. В лог пишет.


Скачиваю родной Терминал брокера - заходит на ура. А мой исследовательский Терминал - ни в какую. Впервые такое.

Подскажите, как сделать, чтобы не родной Терминал мог подключиться к торговому счету?

А я подумал что это у меня какие-то тараканы... Я вчера не смог залогиниться на Admiralmarkets-Demo

 
Вылетает терминал МТ4 безо всяких ошибок, просто закрывается. Время закрытия произвольное: то полчаса, то сутки. В логе терминала об этом ничего нет, в журнале винды тоже. Как можно определить, в чем проблема?
 
Alexey Viktorov:

А я подумал что это у меня какие-то тараканы... Я вчера не смог залогиниться на Admiralmarkets-Demo

С ними давно такое, только скачивать терминал с их сайта.

 
Andrey Kaunov:

Здравствуйте, коллеги.

Возможно я не первый задаю этот вопрос. Писал в другую ветку, но ответа разработчиков не получил. Почему при реальной стоимости пункта на XAUUSD - 1USD

Функция SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE); упорно показывает 0.1USD

И как при этом считать просадку, прибыль, и прочие вещи, в то время как на валютных парах показывает нормальную стоимость тика.

З.Ы. Терминал МТ5

Vladimir Pastushak:

Это Вы у своего брокера спрашивайте, эти данные заполняет брокер...

В общем брокер упорно удаляет мой вопрос с форума. С третьего раза ответил какую то ересь в личку:

При этом функция на их же терминале MT4 выдаёт правильное значение.


P.S. В одной ветке оставили мой пост, но не ответа ни привета

https://forum.alpari.com/index.php?/topic/

 

при выполнении 

rsi_handle=iRSI(_Symbol,_Period,14,PRICE_CLOSE);

double rsi[1];

CopyBuffer(rsi_handle, 0, 0, 1, rsi);

Print(rsi[0]);

получаю не текущее значение RSI, а значение RSI на 1 баре, хотя для CCI все работает нормально! ни кто не сталкивался?

 
Назовите полное имя брокера и полное имя сервера, пожалуйста.

Нельзя ответить на вопрос "что делать с ХХХХ", если нет данных.

 
MetaQuotes:

Назовите полное имя брокера и полное имя сервера, пожалуйста.

Нельзя ответить на вопрос "что делать с ХХХХ", если нет данных.

Swissquote-Server

 
fxsaber:

Swissquote-Server

Проверил, нормально ищется по этому имени.
 
Баг МТ5 (build 2368) Некорректный подсчет круглых скобок в циклах for и do-while, успешная компиляция при ошибочном коде.

void OnStart(){
   int nn;
   for(nn = 0; ++nn < 5;;
      Print(nn);             // Print: 5
   
   int xx = 0;
   do{
      Print(++xx);
   }while(xx < 5;;          // Print: 1,2,3,4,5
}
 
Renat Fatkhullin:
Проверил, нормально ищется по этому имени.

Вы не поняли. Ищется, действительно, на любом Терминале. Но зайти на счет могу только на родном. На другом - нет.


Родной Терминал.

2020.03.26 07:09:11.330 'xxx': authorized on Swissquote-Server through Europe DE (ping: 38.32 ms, build 2280)
2020.03.26 07:09:11.330 'xxx': previous successful authorization performed from xx.xx.xx.xx on 2020.03.26 06:08:52
2020.03.26 07:09:11.391 'xxx': terminal synchronized with Swissquote Bank SA
2020.03.26 07:09:11.391 'xxx': trading has been enabled - hedging mode


Не родной Терминал.

2020.03.26 07:06:16.555 'xxx': no connection to Swissquote-Server


Папка Config.

Слева папка чужого, справа - родного. Папка certificates пустая.


Если копирую чужой terminal64.exe в пустую папку и запускаю, то заходит на счет. Получается, что для того, чтобы зайти на счет, нужно обнулить config-папку. Но тогда потеряю все данные по другим счетам. Это баг? Build 2368.


Заходить из одного Терминала на все счета важно, потому что это исследовательский Терминал.

