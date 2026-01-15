Ошибки, баги, вопросы - страница 2683
Через один MT5-терминал всегда мог зайти на счет любого брокера. Если возникала проблема с первым заходом, то просто делал средствами Терминала поиск соответствующего брокера, автоматически получая данные его торговых серверов. После чего сразу мог без проблем логиниться.
Сегодня впервые столкнулся с ситуацией (новый брокер), что ничего не помогает. Не зайти. В лог пишет.
Скачиваю родной Терминал брокера - заходит на ура. А мой исследовательский Терминал - ни в какую. Впервые такое.
Подскажите, как сделать, чтобы не родной Терминал мог подключиться к торговому счету?
А я подумал что это у меня какие-то тараканы... Я вчера не смог залогиниться на Admiralmarkets-Demo
С ними давно такое, только скачивать терминал с их сайта.
Здравствуйте, коллеги.
Возможно я не первый задаю этот вопрос. Писал в другую ветку, но ответа разработчиков не получил. Почему при реальной стоимости пункта на XAUUSD - 1USD
Функция SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE); упорно показывает 0.1USD
И как при этом считать просадку, прибыль, и прочие вещи, в то время как на валютных парах показывает нормальную стоимость тика.
З.Ы. Терминал МТ5
Это Вы у своего брокера спрашивайте, эти данные заполняет брокер...
В общем брокер упорно удаляет мой вопрос с форума. С третьего раза ответил какую то ересь в личку:
При этом функция на их же терминале MT4 выдаёт правильное значение.
P.S. В одной ветке оставили мой пост, но не ответа ни привета
https://forum.alpari.com/index.php?/topic/
при выполнении
получаю не текущее значение RSI, а значение RSI на 1 баре, хотя для CCI все работает нормально! ни кто не сталкивался?
Назовите полное имя брокера и полное имя сервера, пожалуйста.
Нельзя ответить на вопрос "что делать с ХХХХ", если нет данных.
Swissquote-Server
Проверил, нормально ищется по этому имени.
Вы не поняли. Ищется, действительно, на любом Терминале. Но зайти на счет могу только на родном. На другом - нет.
Родной Терминал.
Не родной Терминал.
Папка Config.
Слева папка чужого, справа - родного. Папка certificates пустая.
Если копирую чужой terminal64.exe в пустую папку и запускаю, то заходит на счет. Получается, что для того, чтобы зайти на счет, нужно обнулить config-папку. Но тогда потеряю все данные по другим счетам. Это баг? Build 2368.
Заходить из одного Терминала на все счета важно, потому что это исследовательский Терминал.