Ошибки, баги, вопросы - страница 2544

Vict:

700-900Мб памяти, них.. себе, у меня всего 60 (linux). А как и кто делает эти сборки? Это ведь надо иметь доступ к исходникам, мелкомягкие начали их раздавать?

Ну 60мб это видимо без графического интерфейса )). А с рабочим окружением будет так же примерно. Я тоже на debian сижу, а десятка на виртуалке.
Как делают не знаю, но есть в сети известные личности, кто собирает сборки ))

[Удален]  
Vict:

А у нас мало кулибиных? ))))

Парни по доброте душевной и исключительно на собственном энтузязизме (на всякий случай, я знаю как пишется слово энтузиазм ;) выдёргивают из системы, которая "может всё" (а на самом деле из этого "всего" реально нужно процентов, максимум, 20, а всё остальное живет как балласт!) весь шлак. За что им огромное человеческое спасибо! )))

[Удален]  
Roman:

Ну 60мб это видимо без графического интерфейса )). А с рабочим окружением будет так же примерно. Я тоже на debian сижу, а десятка на виртуалке.
Как делают не знаю, но есть в сети известные личности, кто собирает сборки ))

Ну иксы запущены, менеджер dwm, всё с графикой в порядке. Если иксы заглушить, то там вообще крохи останутся.

А у нас мало кулибиных? ))))

Х.з., сомневаюсь, если мелкомягкие захотят, то никто ничего не выдернет.
[Удален]  
Vict:

.....

Х.з., сомневаюсь, если мелкомягкие захотят, то никто ничего не выдернет.

Возможно... Но, слава Богу, такая возможность ещё есть )))))))))

 
Сергей Таболин:

Это не заблуждение. Все, кому я ставил десятку на уже "не молодые" компы, нарадоваться не могут ))) 

Да и на моём железе 7, 8, 8.1 и 10 пожили. 10-ка самая непритязательная (в принципе из этой линейки).

Это просто был эффект от установки чистой винды, а не от самой винды - за долгие годы у людей был винт фрагментирован, ну и вообще винда новая всегда быстрей работает.

Мне как раз довелось сравнивать на БУ ноутбуке, купил его с установленной лицензией, поплевался, видя как ОС жрет ресурсы и поставил семерку, работает стабильно - на машинке только MT4 работают..


Roman:

Всё зависит от сборки ОС.
Наверно самая лучшая сборка Windows10_LTSB_2016_v1607_bez-slejki-2018.08
В этой сборке вырезано всё не нужное, и в комплекте есть программа отключающая все не нужные службы, журналы и т.д.
В итоге после проделанных манипуляций, получаешь чистейшую ОС.
И гадкий уродливый утёнок превращается в лебедя )) В простое ОС потребляет всего 700-900Мб памяти! Скорость работы ОС удивляет. Не одного лага.
Это сборка идеально подойдёт для слабеньких ноутов. Сейчас эта сборка стоит на виртуалке у меня, доволен как слон ))

Ну не знаю, я предпочитаю сборки без обрезков, лучше уж самому отключить ненужные службы...

Если смотреть как пользователь, то мне не понравился интерфейс и не было желания копаться глубже.

 
Наверно офтопим уже, в теме про ошибки.
Закрываем обсуждение ОС.

https://support.microsoft.com/ru-ru/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020
 

Оставание советника на несколько минут.

всем привет.

Советник выставлял лимитные ордера близко к рынку. Вопреки моим ожиданиям, выставленные ордера не октрывались. Тики логировались. Проверяю тики - лимитный ордер должен быль активироваться, причем несколько раз.

Взял у брокера логи сервера и тики и ужаснулся: оказалось, что во время подачи ордера в советнике были тики, устаревшие на 3 минуты (ШОК!)

Буквально через два дня я зашел на виртуальную машину (там все и происходило) и снова сюрприз: Прямо на моих глазах время в Market Watch "скакнуло" где-то на две минуты вперед и стало актуальным. Т.е. пока я не развернул окно терминала, время там было устаревшее. Время Шрёдингера какое-то, получается: не знаешь, актуальное оно, или нет, пока не посмотришь в терминал.

При том что дело было в понедельник, а на выходных я перезагружал машину и перезапускал терминалы.

С тех пор прошло уже две недели, повторить наблюдение не удалось, но тревога осталась. Не хотелось, бы чтобы история повторилась снова.

Советник стоит на виртуальной машине с 2 ГБ стоят 6 терминалов по 30+ чартов на каждом. Подозрения на нехватку памяти, но вроде ее хватает, можно спокойно еще запустить браузер и посерфить инет. Задержка на 3 минуты? это странно.

У кого-нибудь было такое? С чем может быть связано?

 

Заранее спасибо за помощь!!!!!!!!!

 
Roman Ivanov:

Заранее спасибо за помощь!!!!!!!!!

А разве это не курс USDRUB

 

набор символовпривет всем, такой вопрос:

возможно ли из советника/индикатора подключить набор символов которые сохранены в файле?

