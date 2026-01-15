Ошибки, баги, вопросы - страница 2544
700-900Мб памяти, них.. себе, у меня всего 60 (linux). А как и кто делает эти сборки? Это ведь надо иметь доступ к исходникам, мелкомягкие начали их раздавать?
Ну 60мб это видимо без графического интерфейса )). А с рабочим окружением будет так же примерно. Я тоже на debian сижу, а десятка на виртуалке.
Как делают не знаю, но есть в сети известные личности, кто собирает сборки ))
А у нас мало кулибиных? ))))
Парни по доброте душевной и исключительно на собственном энтузязизме (на всякий случай, я знаю как пишется слово энтузиазм ;) выдёргивают из системы, которая "может всё" (а на самом деле из этого "всего" реально нужно процентов, максимум, 20, а всё остальное живет как балласт!) весь шлак. За что им огромное человеческое спасибо! )))
Ну иксы запущены, менеджер dwm, всё с графикой в порядке. Если иксы заглушить, то там вообще крохи останутся.
.....Х.з., сомневаюсь, если мелкомягкие захотят, то никто ничего не выдернет.
Возможно... Но, слава Богу, такая возможность ещё есть )))))))))
Это не заблуждение. Все, кому я ставил десятку на уже "не молодые" компы, нарадоваться не могут )))
Да и на моём железе 7, 8, 8.1 и 10 пожили. 10-ка самая непритязательная (в принципе из этой линейки).
Это просто был эффект от установки чистой винды, а не от самой винды - за долгие годы у людей был винт фрагментирован, ну и вообще винда новая всегда быстрей работает.
Мне как раз довелось сравнивать на БУ ноутбуке, купил его с установленной лицензией, поплевался, видя как ОС жрет ресурсы и поставил семерку, работает стабильно - на машинке только MT4 работают..
Всё зависит от сборки ОС.
Наверно самая лучшая сборка Windows10_LTSB_2016_v1607_bez-slejki-2018.08
В этой сборке вырезано всё не нужное, и в комплекте есть программа отключающая все не нужные службы, журналы и т.д.
В итоге после проделанных манипуляций, получаешь чистейшую ОС.
И гадкий уродливый утёнок превращается в лебедя )) В простое ОС потребляет всего 700-900Мб памяти! Скорость работы ОС удивляет. Не одного лага.
Это сборка идеально подойдёт для слабеньких ноутов. Сейчас эта сборка стоит на виртуалке у меня, доволен как слон ))
Ну не знаю, я предпочитаю сборки без обрезков, лучше уж самому отключить ненужные службы...
Если смотреть как пользователь, то мне не понравился интерфейс и не было желания копаться глубже.
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020
Оставание советника на несколько минут.
всем привет.
Советник выставлял лимитные ордера близко к рынку. Вопреки моим ожиданиям, выставленные ордера не октрывались. Тики логировались. Проверяю тики - лимитный ордер должен быль активироваться, причем несколько раз.
Взял у брокера логи сервера и тики и ужаснулся: оказалось, что во время подачи ордера в советнике были тики, устаревшие на 3 минуты (ШОК!)
Буквально через два дня я зашел на виртуальную машину (там все и происходило) и снова сюрприз: Прямо на моих глазах время в Market Watch "скакнуло" где-то на две минуты вперед и стало актуальным. Т.е. пока я не развернул окно терминала, время там было устаревшее. Время Шрёдингера какое-то, получается: не знаешь, актуальное оно, или нет, пока не посмотришь в терминал.
При том что дело было в понедельник, а на выходных я перезагружал машину и перезапускал терминалы.
С тех пор прошло уже две недели, повторить наблюдение не удалось, но тревога осталась. Не хотелось, бы чтобы история повторилась снова.
Советник стоит на виртуальной машине с 2 ГБ стоят 6 терминалов по 30+ чартов на каждом. Подозрения на нехватку памяти, но вроде ее хватает, можно спокойно еще запустить браузер и посерфить инет. Задержка на 3 минуты? это странно.
У кого-нибудь было такое? С чем может быть связано?
Заранее спасибо за помощь!!!!!!!!!
А разве это не курс USDRUB
привет всем, такой вопрос:
возможно ли из советника/индикатора подключить набор символов которые сохранены в файле?