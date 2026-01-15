Ошибки, баги, вопросы - страница 2537
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если функцией ::Print() выводится в окно Инструменты\Эксперты длинная строка (более 260 символов), то в результате копировании этой строки через ПКМ\Копировать она усекается до 256 символов.
Если же копировать через ПКМ\Просмотр\ПКМ\Копировать, то усечения не происходит.
Ежу понятно
хм, сложно все у Вас...... ЕЖАМ привет передавайте!
'i' - undeclared identifier tst.mq5 16 3
Ежу понятно
А Вам что, скобочки после макроса душу греют?
А так да, употреблять в объявлении параметра макроса зарезервированные слова - это та еще любовь к предпосылкам создания лютых багов. Ну да, каждый сам решает как себе ноги отстреливать, благо разрабы не совсем нас обезопасили от сего увлекательного действия, за что им респект)))
Разберитесь наконец что есть параметр макроса и как он употребляется.
хм, сложно все у Вас...... ЕЖАМ привет передавайте!
'i' - undeclared identifier tst.mq5 16 3
Вот что Вам препроцессор собрал на выходе.PS две ; - это не моя опечатка, это реально после препроцессора будет.
вариант с void будет без проблем работать, ну Вам там виднее, наполенку не забудьте снять
В данном частном случае будет работать, а в общем случае - нет. Наихудшие решения для частных случаев - никому не нужны. Под void подразумевались любые ключевые слова, если Вы до сих пор не поняли
А Вам что, скобочки после макроса душу греют?
А так да, употреблять в объявлении параметра макроса зарезервированные слова - это та еще любовь к предпосылкам создания лютых багов. Ну да, каждый сам решает как себе ноги отстреливать, благо разрабы не совсем нас обезопасили от сего увлекательного действия, за что им респект)))
Разберитесь наконец что есть параметр макроса и как он употребляется.
Для вас у меня есть железобетонный аргумент: "В С++ все работает как надо". Есть что на него возразить? Нет? - тогда свои нравоучения оставьте при себе. И разобраться нужно вам - если не понятно зачем скобочкиP.S. это Igor Makanu предлагал - ему об этом напишите
В данном частном случае будет работать, а в общем случае - нет. Наихудшие решения для частных случаев - никому не нужны. Под void подразумевались любые ключевые слова, если Вы до сих пор не поняли
ладно, занимайтесь, с Вами не приятно общаться. Вас что то всегда тянет переходить на личности, я на этом форуме больше по техническим темам интересуюсь
Вот что Вам препроцессор собрал на выходе.PS две ; - это не моя опечатка, это реально после препроцессора будет.
да понятно это все про ;
вопрос был чисто технически как правильно
записал любой тип, ожидалось что фигня получится - так и получилось, использую редко (в основном отправку ордера пишу как макрос BUY(double lot) или просто BUY()) - тут всегда использовал void - проблем не было и не должно быть
Для вас у меня есть железобетонный аргумент: "В С++ все работает как надо". Есть что на него возразить?
ладно, занимайтесь, с Вами не приятно общаться. Вас что то всегда тянет переходить на личности, я на этом форуме больше по техническим темам интересуюсь
Не приятно? Технические темы интересуют? Судя по этому вашему сообщению я так понял вас больше интересует тема садо мазо. С вами я общаюсь - на вашем языке - использую ваш словарный запас
А еще есть C#, JS и все прочие. Только тут mql, а в нем вот так.
А причем здесь C#, JS и все прочие? Вы MQL документацию прочтите - 1ую страницу:
"Синтаксис языка MQL5 подобен синтаксису С++"
https://www.mql5.com/ru/docs/basis.