Так я получу ответ на свой вопрос о причине пропуска сигнала или нет?
 
потому что мастер генерирует шлак не годный ни для чего кроме тестера.
 

Я редактирую только свое ПОСЛЕДНЕЕ сообщение, т.к. не сразу все можно написать, в том числе по причинам исправления-дополнения и зависания форума, пока пишешь большой пост. И разве так лучше - два сообщения вместо одного, как я это сделал сейчас по вашим советам. Зачем тогда кнопка "Правка"? 

 
В этом-то и был вопрос - почему так?

 
наверное чтобы был стимул потратить немного денег на заказ во фрилансе
 
Я и сам пишу. Но для того, чтобы написать что-то лучшее, чем стандартный модуль торгового сигнала для Мастера MQL, надо знать причины недостатков, а их здесь не так просто получить. Прошу извинения у модеров, если что не так - просто хочется поточнее выразить свою мысль (поэтому и редактирую несколько раз) и получить больше инфы от разработчиков и уже имеющих опыт участников.
 
Чтобы знать - нужно анализировать. Чтобы анализировать - нужна информация. Чтобы появилась информация - необходимо выводить в логи информацию. 

Вы можете писать ничем не подкреплённую информацию от зари и до зари и дальше - тут телепатов нет и никто не сможет помочь Вам.

А вот Когда хотят разобраться, люди поступают так:

  1. Код советника
  2. Код модуля сигналов (если он самописный)
  3. Лог файл вкладки "Эксперты"
  4. Лог файл вкладки "Журнал"
 

1. Код советника - сгенерирован Мастером MQL5

2. Код модуля сигнала (не самописный) - стандартный модуль торгового сигнала индикатора МА

3. Лог вкладки "Эксперты" - см. скрин

4. Лог вкладки "Журналы" - см. в МТ5

5. Вопрос - причина пропуска сигнала на сильном движении цены (см. посты выше)

6. Ответ - ?

Вкладка "Эксперты"
 
И попутный вопрос - почему нельзя редактировать свое последнее сообщение несколько раз - ведь для этого и существует "правка"?
 
Где логи? Вы не предоставила абсолютно никакой информации. 

Дальше обращайтесь в ветку Клуб Телепатов

