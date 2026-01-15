Ошибки, баги, вопросы - страница 2550
Где логи? Вы не предоставила абсолютно никакой информации.
Дальше обращайтесь в ветку Клуб Телепатов
Я их уже приводил выше.
Читать. Учить: Журнал платформы - Для продвинутых пользователей - Начало работы
Обратите внимание - лог-файл это не КАРТИНКА, это ФАЙЛ с текстовой информацией.
Читать. Учить: Журнал платформы - Для продвинутых пользователей - Начало работы
Это чем-то отличается от картинки?
Это всё лишь кусок. Нужен два лог-файла за день.
Зачем? В этом куске есть вся информация по моему вопросу, в логе Журналы ее вообще нет.
В лог-файле вкладки "Журнал" содержится много полезной информации. Например сообщение о том, что Ваш компьютер вообще был выключен или не было связи :)
Там все нормально, поэтому и не даю.
Причина бага - быстрое изменение цены, хочется узнать техническую причину - почему стандартный советник, сгенерированный в Мастере MQL5 допускает пропуск сигнала на этом.
Вопрос чисто теоретический. Если в начале бара цена очень быстро менялась, то торговый сигнал в виде сообщения-совета во вкладку Эксперты может и не поступить при отжатой кнопке Автоторговля и при этом в логах нет никаких следов, поэтому и не привожу их.
Так дело в том, что при отжатой кнопке Автоторговля запрос на сервер не посылается, а только выдается сообщение во вкладку Эксперты (см скрин). Но в данном случае, в реале до и после сигналы были, а между ними в 20:40 (МСК+3) его не было на быстром движении цены, хотя в тестере он есть. Вот и хочу узнать причину.
Лог тестера - есть сделка в 17:40 (время МСК)В логе "Журнал" ошибок нет.
Возможная причина: различное состояние торгового окружения в реале и в тестере: советники сгенерированные Мастером MQL5 ВСЕГДА РАБОТАЮТ только с одной позицией - а значит если есть позиция и есть сигнал в том-же направлении - сигнал пропускается. А теперь вопрос: а на тот день в реале была открыта позиция по данному символу?
Вот почему НУЖНЫ ОБА ЛОГ-ФАЙЛА. Там куча информации.