Это не проблема форума, это проблема автора. Обращайтесь к автору . 

Ошибки, баги, вопросы - страница 2545
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
привет всем, такой вопрос:
возможно ли из советника/индикатора подключить набор символов которые сохранены в файле?
Я бы сделал так: сохранил набор символов в Общую папку / Files, а в советнике уже прочитал файл символов и добавил его в Обзор рынка.
Я бы сделал так: сохранил набор символов в Общую папку / Files, а в советнике уже прочитал файл символов и добавил его в Обзор рынка.
Добрый день! Еще раз вопрос про использование оперативной памяти агентами (забивают память и ничего не делают), ситуация наблюдается только для заданий из облака.
Это баг, сколько памяти нужно для одного агента?
А разве это не курс USDRUB
Да похоже что это курс валюты депозита к другим валютам, спасибо за наводку, как то не обращал на эту вкладку особого внимания.
Но возникает вопрос из какого тогда источника этот курс поступает? И своевременен ли он?
Есть подозрение, что этот курс рассчитывается в терминале из поступающих котировок ДЦ.
Если это так, то всем известно какие котировки в ДЦ, и думаю нет смысла этим расчётам доверять.
Если честно, то вообще мало понятна эта колонка, и как она работает, отображает текущий курс, или средний курс проторгованного актива.
Но вопрос интересующегося был в другом, как получить значения этой колонки из кода.
Что то мне ещё не встречались идентификаторы, чтобы можно было работать из кода с этой вкладкой.
Добрый день! Еще раз вопрос про использование оперативной памяти агентами (забивают память и ничего не делают), ситуация наблюдается только для заданий из облака.
Это баг, сколько памяти нужно для одного агента?
Как раз сейчас читаю за утечку памяти, из за потерянных объектов.
В вашем случае утечка памяти на лицо, перепроверьте ваш код на корректность инициализаций, и выделение/возвращение памяти.
Если с вашей точки зрения, что в коде всё норм, тогда возможен баг.
О функциях mql SocketXXX () это сообщение предназначено в основном для разработчиков Metaquotes: @Renat Fatkhullin, @Slava, @Ilyas
Я использую приведенный ниже код для управления приемом сообщений через защищенное соединение.
Большую часть времени это работает правильно. Однако время от времени я получал сообщение об ошибке, хотя сокет подключен, и через некоторое время (от 1 до 5/6 ошибок) он продолжает работать.
... данные / сообщения получены правильно
2019.08.29 00: 45: 43.019 XXXX (EURUSD, H1) ОШИБКА: 5273, гнездо (1), считано: len = 437
2019.08.29 00: 45: 43.237 XXXX (EURUSD, H1) ОШИБКА: 5273, гнездо (1), считано: len = 1242
... данные / сообщения получены правильно
Ошибка 5273 очень общая и мало помогает. Можно ли получить больше информации о таких ошибках?
Как раз сейчас читаю за утечку памяти, из за потерянных объектов.
В вашем случае утечка памяти на лицо, перепроверьте ваш код на корректность инициализаций, и выделение/возвращение памяти.
Если с вашей точки зрения, что в коде всё норм, тогда возможен баг.
Проблема только с заданиями из облака (т.е. это не мой код)