borisus:
Привет всем. Пропала в мт4 строчка под графиком, где были валютные пары. Кто знает, как ее вернуть?

Файл -> Профили -> Default
Это профиль, который используется по-умолчанию после установки терминала. Там есть и другие профили, можно выбрать любой из них. Либо создать и сохранить свой профиль со своим набором графиков.

 
BlackTomcat:

Файл -> Профили -> Default
Это профиль, который используется по-умолчанию после установки терминала. Там есть и другие профили, можно выбрать любой из них. Либо создать и сохранить свой профиль со своим набором графиков.

спасибо, но не про ето спрашивал)
 
borisus:
спасибо, но не про ето спрашивал)

Картинку покажите

 
borisus:
Привет всем. Пропала в мт4 строчка под графиком, где были валютные пары. Кто знает, как ее вернуть?

chartsbar

 

Обновлю свой вопрос по советнику, сгенерированному в Мастере MQL5.

Сегодня проверил в тестере вчерашние сутки - пара EUR/USD, таймфрейм М5, на реальных тиках со своим пингом до сервера, в 17:40 МСК сделка нормально открылась.

Почему тогда в реале она не сработала и даже ничего не написано во вкладке Эксперты (при ненажатой Авторговле, в режиме советника, см. скрин).

Пропуск сделки в 20:40 (МСК+3 часа)

В чем может быть причина?

 
Andy:

Обновлю свой вопрос по советнику, сгенерированному в Мастере MQL5.

Сегодня проверил в тестере вчерашние сутки - пара EUR/USD, таймфрейм М5, на реальных тиках со своим пингом до сервера, в 17:40 сделка нормально открылась.

Почему тогда в реале она не сработала и даже ничего не написано во вкладке Эксперты (при ненажатой Авторговле, в режиме советника, см. скрин).

В чем может быть причина?

Клуб Телепатов

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Vladimir Karputov, 2019.08.29 17:34

Мастер MQL5 - Это начальный конструктор. Если Вы переросли этот конструктор - Вам нужно идти дальше, писать самостоятельно.


 
Andy:

Обновлю свой вопрос по советнику, сгенерированному в Мастере MQL5.

Сегодня проверил в тестере вчерашние сутки - пара EUR/USD, таймфрейм М5, на реальных тиках со своим пингом до сервера, в 17:40 МСК сделка нормально открылась.

Почему тогда в реале она не сработала и даже ничего не написано во вкладке Эксперты (при ненажатой Авторговле, в режиме советника, см. скрин).


В чем может быть причина?

Предлагаю начать с модуля торговых сигналов: выводить в логи если есть сигнал. Много логов не будет - так как по-умолчанию советник сгенерированный Мастером MQL5 проверяет сигнал только на новом баре.

 
Andy:

Обновлю свой вопрос по советнику, сгенерированному в Мастере MQL5.

Сегодня проверил в тестере вчерашние сутки - пара EUR/USD, таймфрейм М5, на реальных тиках со своим пингом до сервера, в 17:40 МСК сделка нормально открылась.

Почему тогда в реале она не сработала и даже ничего не написано во вкладке Эксперты (при ненажатой Авторговле, в режиме советника, см. скрин).


В чем может быть причина?

Апать тему постоянным редактированием своего сообщения нехорошо. Вы не один.
 

А что плохого в редактировании последнего сообщения, вместо создания новых?

Понятно - вопросы удаляются, так как просто не можете дать нормальный ответ.

А вопрос простой - советник сгенерированный в Мастере MQL5 на основе стандартного модуля торгового сигнала индикатора МА пропустил сигнал, в чем причина?
 
Andy:

А что плохого в редактировании последнего сообщения, вместо создания новых?

Понятно - вопросы удаляются, так как просто не можете дать нормальный ответ.

Вы вообще читаете что Вам советуют?

1.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Vladimir Karputov, 2019.08.30 10:40

Предлагаю начать с модуля торговых сигналов: выводить в логи если есть сигнал. Много логов не будет - так как по-умолчанию советник сгенерированный Мастером MQL5 проверяет сигнал только на новом баре.


2.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Vladimir Karputov, 2019.08.29 17:34

Мастер MQL5 - Это начальный конструктор. Если Вы переросли этот конструктор - Вам нужно идти дальше, писать самостоятельно.

Мастер MQL5 - Это начальный конструктор. Если Вы переросли этот конструктор - Вам нужно идти дальше, писать самостоятельно.

Это просто конструктор - он создаёт минимальный функционал. Никто нигде не подписывался создать ДЛЯ ВАС супер-мега советник который учитывает все нюансы рынка. Хотите что-то лучшее - пишите сами, не умеете писать - заказывайте написание в сервисе Фриланс.


3.

Прекратите постоянно дописывать текст в старые сообщения. Это некрасиво.

