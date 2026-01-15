Ошибки, баги, вопросы - страница 2548
Привет всем. Пропала в мт4 строчка под графиком, где были валютные пары. Кто знает, как ее вернуть?
Файл -> Профили -> Default
Это профиль, который используется по-умолчанию после установки терминала. Там есть и другие профили, можно выбрать любой из них. Либо создать и сохранить свой профиль со своим набором графиков.
Файл -> Профили -> Default
Это профиль, который используется по-умолчанию после установки терминала. Там есть и другие профили, можно выбрать любой из них. Либо создать и сохранить свой профиль со своим набором графиков.
спасибо, но не про ето спрашивал)
Картинку покажите
Обновлю свой вопрос по советнику, сгенерированному в Мастере MQL5.
Сегодня проверил в тестере вчерашние сутки - пара EUR/USD, таймфрейм М5, на реальных тиках со своим пингом до сервера, в 17:40 МСК сделка нормально открылась.
Почему тогда в реале она не сработала и даже ничего не написано во вкладке Эксперты (при ненажатой Авторговле, в режиме советника, см. скрин).
В чем может быть причина?
Клуб Телепатов
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Vladimir Karputov, 2019.08.29 17:34
Мастер MQL5 - Это начальный конструктор. Если Вы переросли этот конструктор - Вам нужно идти дальше, писать самостоятельно.
Предлагаю начать с модуля торговых сигналов: выводить в логи если есть сигнал. Много логов не будет - так как по-умолчанию советник сгенерированный Мастером MQL5 проверяет сигнал только на новом баре.
А что плохого в редактировании последнего сообщения, вместо создания новых?
Понятно - вопросы удаляются, так как просто не можете дать нормальный ответ.А вопрос простой - советник сгенерированный в Мастере MQL5 на основе стандартного модуля торгового сигнала индикатора МА пропустил сигнал, в чем причина?
А что плохого в редактировании последнего сообщения, вместо создания новых?
Понятно - вопросы удаляются, так как просто не можете дать нормальный ответ.
Вы вообще читаете что Вам советуют?
1.
Vladimir Karputov, 2019.08.30 10:40
Предлагаю начать с модуля торговых сигналов: выводить в логи если есть сигнал. Много логов не будет - так как по-умолчанию советник сгенерированный Мастером MQL5 проверяет сигнал только на новом баре.
2.
Vladimir Karputov, 2019.08.29 17:34
Мастер MQL5 - Это начальный конструктор. Если Вы переросли этот конструктор - Вам нужно идти дальше, писать самостоятельно.
Это просто конструктор - он создаёт минимальный функционал. Никто нигде не подписывался создать ДЛЯ ВАС супер-мега советник который учитывает все нюансы рынка. Хотите что-то лучшее - пишите сами, не умеете писать - заказывайте написание в сервисе Фриланс.
3.
Прекратите постоянно дописывать текст в старые сообщения. Это некрасиво.