Последние пару дней терминал отрубается при открытии окна тестера. В чем может быть проблема? Как раз 15.12 был новый билд, может из-за него? До сих пор работало все нормально, Windows 7. Перегружал и переустанавливал несколько раз, безуспешно. ПОМОГИТЕ !

 
Вы можете написать в Сервисдеск и сообщить все необходимые детали?

  • Битность системы и версию Windows.
  • Опишите подробнее действия, приводящие к данному результату.
  • Логи терминала и так далее
 
Сначала перекомпилируйте тестируемый до этого эксперт, затем запустите терминал. Или удалите скомпилированный файл .ex5.
 

1.После обновления,при выборе одного из советников в окне тестера:"советник" присходит закрытие(сворачивание) окна терминала. В далнейшем, после включения терминала, через 2-3  сек. терминал произвольно закрывается.

Выбираемый советник прошел компиляцию  в соответсвии с приложением Pr1.

2. При удалении выбираемого файла exe5, терминал работает нормально с другими советниками.

3.До обновления, терминал с указанным советником, работал нормально. 

4. В чем причина зарытия терминала? 

описание проблемы в MT5CLW:

Time        : 2010.12.18 17:37 (0:03:52)
Program     : Client Terminal
Version     : 500.370 (15 Dec 2010)
Revision    : 27654
OS          : Windows 7 Professional (Build 7600)
Processors  : 4 x X64 (level 6)
Memory      : 8311080/1675076 kb
Virtual     : 8589934464/8589746680 kb
CrashMD5    : 9337A9B6584FD94312599CBCD124675C
Exception   : C0000005 at 000000014034CEC9 read to 00000001000015E8

Modules     : 0000000140000000 00B3B000 terminal64.exe (5.0.0.370)
            : 0000000073550000 0002E000 wlidnsp.dll (6.500.3165.0)

000000014034CEC4:00005 [000000014034CEC9] #12488 (terminal64.exe)

Registers   : RAX=00000001000015E0  RIP=000000014034CEC9  EFLGS=00010246
            : RBX=00000000033E2E50  RSP=000000000012F758  RBP=0000000000000001
            : RCX=0000000003552CD8  RSI=000000000033C9B0  CS=0033
            : RDX=0000000000000000  RDI=0000000000000001  DS=002b
            : R8 =0000000001D6A1B8  R12=0000000000000001  ES=002b
            : R9 =0000000000000007  R13=00000000FFFFFFFF  FS=0053
            : R10=000000000352EE88  R14=00000001404A86F0  GS=002b
            : R11=0000000000000008  R15=0000000000000000  SS=002b

 

Аналогичная проблема:

Time : 2010.12.18 19:46 (0:02:18)
Program : Client Terminal
Version : 500.370 (15 Dec 2010)
Revision : 27654
OS : Windows 7 Professional (Build 7600)
Processors : 4 x X86 (level 6)
Memory : 1833392/795584 kb
Virtual : 2097024/1800948 kb
CrashMD5 : 3911FA0C9824ADAF76FA3234759FC4B7
Exception : C0000005 at 772820CB write to 5F6F0001

Modules : 00400000 00955000 terminal.exe (5.0.0.370)
: 16080000 00019000 mdnsnsp.dll (1.0.3.1)
: 69A70000 00008000 pshook.dll (3.1.1.72)

77281FA1:0012A [772820CB] RtlIdentifierAuthoritySid (ntdll.dll)
7728A44C:001AB [7728A5F7] RtlCopyString (ntdll.dll)

Registers : EAX=5F6F0001 EIP=772820CB EFLGS=00010206 ES=0023
: EBX=F1100200 ESP=0012D93C EBP=0012D970 FS=003b
: ECX=000221DB ESI=05DD17C3 CS=001b GS=0000
: EDX=00000002 EDI=F1100000 DS=0023 SS=0023
 

 
Переустановите Windows 7 на рабочую и всё будет работать!
 
Обратил внимание вот на такую штуку (график EURUSD,M1):

Терминал весь день работал, были перерывы со связью. И тут обнаруживается, что отсутствует значительное число баров. На первый взгляд получается, что при возобновлении связи база минуток М1 не обновилась. 

 
Yedelkin:

 

Обратил внимание вот на такую штуку (график EURUSD,M1):

Терминал весь день работал, были перерывы со связью. И тут обнаруживается, что отсутствует значительное число баров. На первый взгляд получается, что при возобновлении связи база минуток М1 не обновилась. 

У меня на Альпари в понедельник такое бывало часто...

Мне в сервисдеке сказали, что это не их проблемы, а Альпари....

У Вас какой брокер?

 
AlexSTAL:

У меня на Альпари в понедельник такое бывало часто...

Мне в сервисдеке сказали, что это не их проблемы, а Альпари....

У Вас какой брокер?

Ох, чёрт, самое главное забыл! Обычно название сервера видно по скриншоту экрана, а тут вставил только сам график. Сервер - MQ.
