Последние пару дней терминал отрубается при открытии окна тестера. В чем может быть проблема? Как раз 15.12 был новый билд, может из-за него? До сих пор работало все нормально, Windows 7. Перегружал и переустанавливал несколько раз, безуспешно. ПОМОГИТЕ !
Вы можете написать в Сервисдеск и сообщить все необходимые детали?
1.После обновления,при выборе одного из советников в окне тестера:"советник" присходит закрытие(сворачивание) окна терминала. В далнейшем, после включения терминала, через 2-3 сек. терминал произвольно закрывается.
Выбираемый советник прошел компиляцию в соответсвии с приложением Pr1.
2. При удалении выбираемого файла exe5, терминал работает нормально с другими советниками.
3.До обновления, терминал с указанным советником, работал нормально.
4. В чем причина зарытия терминала?
описание проблемы в MT5CLW:
Time : 2010.12.18 17:37 (0:03:52)
Program : Client Terminal
Version : 500.370 (15 Dec 2010)
Revision : 27654
OS : Windows 7 Professional (Build 7600)
Processors : 4 x X64 (level 6)
Memory : 8311080/1675076 kb
Virtual : 8589934464/8589746680 kb
CrashMD5 : 9337A9B6584FD94312599CBCD124675C
Exception : C0000005 at 000000014034CEC9 read to 00000001000015E8
Modules : 0000000140000000 00B3B000 terminal64.exe (5.0.0.370)
: 0000000073550000 0002E000 wlidnsp.dll (6.500.3165.0)
000000014034CEC4:00005 [000000014034CEC9] #12488 (terminal64.exe)
Registers : RAX=00000001000015E0 RIP=000000014034CEC9 EFLGS=00010246
: RBX=00000000033E2E50 RSP=000000000012F758 RBP=0000000000000001
: RCX=0000000003552CD8 RSI=000000000033C9B0 CS=0033
: RDX=0000000000000000 RDI=0000000000000001 DS=002b
: R8 =0000000001D6A1B8 R12=0000000000000001 ES=002b
: R9 =0000000000000007 R13=00000000FFFFFFFF FS=0053
: R10=000000000352EE88 R14=00000001404A86F0 GS=002b
: R11=0000000000000008 R15=0000000000000000 SS=002b
Аналогичная проблема:
Time : 2010.12.18 19:46 (0:02:18)
Program : Client Terminal
Version : 500.370 (15 Dec 2010)
Revision : 27654
OS : Windows 7 Professional (Build 7600)
Processors : 4 x X86 (level 6)
Memory : 1833392/795584 kb
Virtual : 2097024/1800948 kb
CrashMD5 : 3911FA0C9824ADAF76FA3234759FC4B7
Exception : C0000005 at 772820CB write to 5F6F0001
Modules : 00400000 00955000 terminal.exe (5.0.0.370)
: 16080000 00019000 mdnsnsp.dll (1.0.3.1)
: 69A70000 00008000 pshook.dll (3.1.1.72)
77281FA1:0012A [772820CB] RtlIdentifierAuthoritySid (ntdll.dll)
7728A44C:001AB [7728A5F7] RtlCopyString (ntdll.dll)
Registers : EAX=5F6F0001 EIP=772820CB EFLGS=00010206 ES=0023
: EBX=F1100200 ESP=0012D93C EBP=0012D970 FS=003b
: ECX=000221DB ESI=05DD17C3 CS=001b GS=0000
: EDX=00000002 EDI=F1100000 DS=0023 SS=0023
Переустановите Windows 7 на рабочую и всё будет работать!
Обратил внимание вот на такую штуку (график EURUSD,M1):
Терминал весь день работал, были перерывы со связью. И тут обнаруживается, что отсутствует значительное число баров. На первый взгляд получается, что при возобновлении связи база минуток М1 не обновилась.
Терминал весь день работал, были перерывы со связью. И тут обнаруживается, что отсутствует значительное число баров. На первый взгляд получается, что при возобновлении связи база минуток М1 не обновилась.
У меня на Альпари в понедельник такое бывало часто...
Мне в сервисдеке сказали, что это не их проблемы, а Альпари....
У Вас какой брокер?
