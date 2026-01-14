Ошибки, баги, вопросы - страница 239
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Только что график "обновился". И опять то же самое:
Только что график "обновился". И опять то же самое:
Срочно в сервисдеск пишите и не закрывайте терминал
Только что проверил в терминале - график EURUSD M1 на указанном месте присутствует полностью без разрывов.
Попробуйте дать команду "Обновить" из контекстного меню графика.
Только что проверил в терминале - график EURUSD M1 на указанном месте присутствует полностью без разрывов.
Попробуйте дать команду "Обновить" из контекстного меню графика.
Только что проверил в терминале - график EURUSD M1 на указанном месте присутствует полностью без разрывов.
Попробуйте дать команду "Обновить" из контекстного меню графика.
Обновилось вручную, спасибо. Поскольку с графиками практически не работаю, то возник вопрос: а как на уровне эксперта обновлять базу минуток в подобной ситуации? Терминал ведь работает только с той базой, которая имеется у него. Встраивать функцию проверки синхронизации?
Я в таймере запоминал время потери и возобновления связи.
Имея эту информацию можно попробовать подгрузить историю за период (можно тут и проверить синхронность с сервером, если будет смысл).
Господа разработчики, у меня нет слов. Столкнулся с трудноотлавливаемой проблемой "затирания" локальных переменных в методе объекта после внутреннего вызова этого же метода но у другого объекта. Может быть это связано с какой то оптимизацией во вложенных вызовах функций объектов, но по крайней мере ошибок в логе никаких нет, как и утечек памяти. Код большой привести не могу, но смысл в принципе будет ясен из примеров:
вариант 1
вариант 2
По идее, код должен работать абсолютно идентично. Но... варианты работают по разному.Итак. 1 вариант работает неверно. Запустив запись в отладочный файл - выяснил, что переменная d1 определенная в функции operate затирается значением переменной d1 во внутреннем вызове такой же функции operate, но у другого объекта такого же типа. Т.е. короче говоря. после вызова
bool d2 = s2.process();
переменная d1 меняет свое значение, на то, которое произошло во внутреннем вызове operate внутри s2.process. Такое поведение как при смене значения у статической переменной для объектов одного типа. Но здесь переменная явно имеет локальную область видимости.
Про статическую переменную вопрос в этой ветке поднимался и с ними все ясно. Но как быть с неопределенностью значений локальных переменных?
"...переменная d1 определенная в функции operate затирается значением переменной d1 во внутреннем вызове такой же функции operate, но у другого объекта такого же типа. Т.е. короче говоря. после вызова
bool d2 = s2.process();
переменная d1 меняет свое значение, на то, которое произошло во внутреннем вызове operate внутри s2.process."
Похоже либо на скрытую рекурсию, с обычным набором побочных явлений, либо на ...
По идее, код должен работать абсолютно идентично. Но... варианты работают по разному.
Нет. Не идентично.
В первом варианте s1.process и s2.process вызовутся безусловно
Во втором варианте s1.process вызовется только в случае, если s2.process вернёт true. Это называется "укороченная оценка условия"