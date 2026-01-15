Ошибки, баги, вопросы - страница 2306
Slava, 2018.09.10 16:38
Мы сейчас обдумываем решение, чтобы в общей памяти держать все тики, чтобы все локальные агенты из этой памяти читали. Тогда обращений к диску не будет, и оптимизация быстрее будет.
В 1906 Incorrect-тормоза остались.
fxsaber, 2018.10.10 19:57
перестала больше появляться. Как заставить ее снова показываться?
Возможно ли ускорить Тестер, чтобы не было сильного отставания от кастомных MQL5-тестеров?
Например, отключать проверки маржи, средств и т.д. на каждом тике. Не нужны они в 99% случаев.
fxsaber, 2018.09.04 15:20
В Тестере на каждом тике приходится запрашивать цены своего тика, при этом указывая каждый раз название символа - SymbolInfo***.
Это получается, что каждый раз делается сравнение string-ов? В MT4 были Bid/Ask-переменные и ничего запрашивать не нужно было, что давало преимущество в скорости.
Не вытащить SL/TP
Плохо, что до сих пор бары пропадают
1907 - при переключении между MQ-Beta и MQ-Demo бары не пропадают теперь. Но если выйти за MQ-сервер - пропадают.