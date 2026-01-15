Ошибки, баги, вопросы - страница 2306

Это сделано в 1906?

Ошибки, баги, вопросы

Slava, 2018.09.10 16:38

Мы сейчас обдумываем решение, чтобы в общей памяти держать все тики, чтобы все локальные агенты из этой памяти читали. Тогда обращений к диску не будет, и оптимизация быстрее будет.

 

В 1906 Incorrect-тормоза остались.

2018.10.10 20:54:57.967 Tester  optimization finished, total passes 1000
2018.10.10 20:54:57.977 Statistics      optimization done in 1 minutes 18 seconds
2018.10.10 20:54:57.977 Statistics      shortest pass 0:00:00.062, longest pass 0:00:00.187, average pass 0:00:00.073
2018.10.10 20:54:57.977 Statistics      local 1000 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)
 
Эта строка

fxsaber, 2018.10.10 19:57

перестала больше появляться. Как заставить ее снова показываться?

 
Renat Fatkhullin:

Возможно ли ускорить Тестер, чтобы не было сильного отставания от кастомных MQL5-тестеров?


Например, отключать проверки маржи, средств и т.д. на каждом тике. Не нужны они в 99% случаев.

 
Плохо, что до сих пор бары пропадают

fxsaber, 2018.09.04 15:20

  1. Открываете два счета на разных торговых серверах.
  2. Запускаете скрипт на EURUSD. По окончании работы скрипта будет создан кастомный символ и открыт его чарт.
  3. Переключаетесь на счет с другого торгового сервера.
  4. Видите на месте чарта кастомного символа "Ожидание обновления".
  5. Баров не будет (тики будут - CTRL+U), пока не перезагрузите Терминал.
 

В Тестере на каждом тике приходится запрашивать цены своего тика, при этом указывая каждый раз название символа - SymbolInfo***.

Это получается, что каждый раз делается сравнение string-ов? В MT4 были Bid/Ask-переменные и ничего запрашивать не нужно было, что давало преимущество в скорости.

 

Не вытащить SL/TP


 
Использую dll написанный на .net и обернутый DllExport. Все работает, но только при первом запуске, при попытке запустить тест советника использующего dll повторно тестер не стартует. В логах ошибок нет. Перезагрузка терминала решает проблему.
 
как выбрать валютную пару?Просто кликнуть на неё?
 
fxsaber:
Плохо, что до сих пор бары пропадают

1907 - при переключении между MQ-Beta и MQ-Demo бары не пропадают теперь. Но если выйти за MQ-сервер - пропадают.

