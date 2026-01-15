Ошибки, баги, вопросы - страница 2308

Новый комментарий
 
ingram:
Использую dll написанный на .net и обернутый DllExport. Все работает, но только при первом запуске, при попытке запустить тест советника использующего dll повторно тестер не стартует. В логах ошибок нет. Перезагрузка терминала решает проблему.
Даже не так. После запуска перестает работать агент, смена агента решает проблему. Каждый агент может быть запущен в тестере 1 раз, перезапуск терменала решает проблему для всех агентов. По всей видимости что то подвисает в агенте, может есть какая нибудь команда принудительного завершения?
 
Alexey Navoykov:
Что-то не слышал о таком (насчёт порядка). Т.е. при наличии закрытых полей они в другом порядке располагаются? Да ну, как такое возможно
Сами секции могут располагаться в произвольном порядке. Внутри секции порядок гарантируется. В классическом С++ правило общее - не учитывает частные случаи (в С++11 - учитывает, например если всего одна секция - неважно какая)... или Вы думаете его просто так придумали?
 
A100:

и далее нажать Найти...

Спасибочки. Получилось.

 
A100:

build 1907x32... опять ничего не работает

Результат: 0:126, т.е. даже системные .dll не загружаются (126 - The specified module could not be found)

А раньше (build 1881x32) все работало и результат был ожидаемый: 1725235200:0

А не загружаются они потому что строки теперь не передаются в .dll (обычные dll в т.ч. системные) ни в каком виде (ни char[], ни ushort[], ни тем более string)

Такая простейшая операция и не тестируется?

 
A100:

А не загружаются они потому что строки теперь не передаются в .dll (обычные dll в т.ч. системные) ни в каком виде (ни char[], ни ushort[], ни тем более string)

Такая простейшая операция и не тестируется?

Поломали 32 битный импорт во время внедрения родной поддержки .NET DLL. Завтра выпустим обновленную бету.

Попробуйте импорт дотнет библиотек, кстати. Больше не нужны обвязки.

 
Renat Fatkhullin:

Поломали 32 битный импорт во время внедрения родной поддержки .NET DLL. Завтра выпустим обновленную бету.

Попробуйте импорт дотнет библиотек, кстати. Больше не нужны обвязки.

Неужели это правда? Это реально крутая новость! Как долго я этого ждал!)
А есть какой нибудь мануал? Или прям просто dll в visual studio генерируешь и все работает?

 
ingram:

Неужели это правда? Это реально крутая новость! Как долго я этого ждал!)
А есть какой нибудь мануал? Или прям просто dll в visual studio генерируешь и все работает?

Да, просто работают как обычные нативные DLL.

 

Компилятор зависает (build 1907x32)


template<typename T>
void f( T ); {}
void OnStart()
{
        f( 0 );
}


 
Renat Fatkhullin:

Поломали 32 битный импорт во время внедрения родной поддержки .NET DLL. Завтра выпустим обновленную бету.

Спасибо! Все работает
 
На тему названия переменных на кириллице

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

ChartClose + SymbolSelect /false + CustomSymbolDelete in OnDeinit or object destructor

kypa, 2018.10.11 13:58

void КСекундичка::ЗатварянеВсичкотоГрафика()
  {
   int всичкото_графика = ArraySize(ч_графикчките);
   for(int х=0; х<всичкото_графика; х++) ChartSetSymbolPeriod(ч_графикчките[х],_Symbol,PERIOD_M1);
   for(int у=0; у<всичкото_графика; у++) ChartRedraw(ч_графикчките[у]);
   for(int й=0; й<всичкото_графика; й++) ChartClose(ч_графикчките[й]);
   ObjectsDeleteAll(0,"Секундичка");
  }

Является ли нарушением правил форума чтение for-переменных сверху-вниз?

1...230123022303230423052306230723082309231023112312231323142315...3696
Новый комментарий