Использую dll написанный на .net и обернутый DllExport. Все работает, но только при первом запуске, при попытке запустить тест советника использующего dll повторно тестер не стартует. В логах ошибок нет. Перезагрузка терминала решает проблему.
Что-то не слышал о таком (насчёт порядка). Т.е. при наличии закрытых полей они в другом порядке располагаются? Да ну, как такое возможно
и далее нажать Найти...
Спасибочки. Получилось.
build 1907x32... опять ничего не работает
Результат: 0:126, т.е. даже системные .dll не загружаются (126 - The specified module could not be found)
А раньше (build 1881x32) все работало и результат был ожидаемый: 1725235200:0
А не загружаются они потому что строки теперь не передаются в .dll (обычные dll в т.ч. системные) ни в каком виде (ни char[], ни ushort[], ни тем более string)
Такая простейшая операция и не тестируется?
Поломали 32 битный импорт во время внедрения родной поддержки .NET DLL. Завтра выпустим обновленную бету.
Попробуйте импорт дотнет библиотек, кстати. Больше не нужны обвязки.
Неужели это правда? Это реально крутая новость! Как долго я этого ждал!)
А есть какой нибудь мануал? Или прям просто dll в visual studio генерируешь и все работает?
Да, просто работают как обычные нативные DLL.
Компилятор зависает (build 1907x32)
Поломали 32 битный импорт во время внедрения родной поддержки .NET DLL. Завтра выпустим обновленную бету.
