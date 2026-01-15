Ошибки, баги, вопросы - страница 2307
Это сделано в 1906?
Ситуация с NullStruct была бы понятна, если бы вызывалась не в методе структуры. Но в методе то полный доступ ко всем полям. Поэтому возможность там такой инициализации не выглядит чем-то незаконным.
Доступ тут вообще не при чем. В классическом С++ есть общее правило что инициализироваться последовательностью могут в частности только структуры без private и protected членов. И связано это не с доступом, а с порядком размещения объекта в памяти.
C++ потому и является эталоном, что там учтены все аспекты, а не только те, которые лежат на поверхности
Блин, почему у меня не работает сайт http://realtime.metatrader5.com/
Я тоже хочу обновление.
Может причина - мой канадский IP
и далее нажать Найти...
build 1907x32... опять ничего не работает
Результат: 0:126, т.е. даже системные .dll не загружаются (126 - The specified module could not be found)
А раньше (build 1881x32) все работало и результат был ожидаемый: 1725235200:0
инициализироваться последовательностью могут в частности только структуры без private и protected членов. И связано это не с доступом, а с порядком размещения объекта в памяти.