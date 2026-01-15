Ошибки, баги, вопросы - страница 2307

fxsaber:
Это сделано в 1906?
Нет пока.
 
Если уже подключен к MQ-Beta, может прийти обновление? Или же обновление проверяется только в момент подключения?
 
fxsaber:

Ситуация с NullStruct была бы понятна, если бы вызывалась не в методе структуры. Но в методе то полный доступ ко всем полям. Поэтому возможность там такой инициализации не выглядит чем-то незаконным.

Доступ тут вообще не при чем. В классическом С++ есть общее правило что инициализироваться последовательностью могут в частности только структуры без private и protected членов. И связано это не с доступом, а с порядком размещения объекта в памяти.

C++ потому и является эталоном, что там учтены все аспекты, а не только те, которые лежат на поверхности

 

Блин, почему у меня не работает сайт http://realtime.metatrader5.com/

Я тоже хочу обновление.

Может причина - мой канадский IP

 
Nikolai Semko:

Я тоже хочу обновление.


 
fxsaber:


хмм....


 
1906+ - кастомные тики не исчезают, Спасибо!
 
Nikolai Semko:
Я тоже хочу обновление.

и далее нажать Найти...

 

build 1907x32... опять ничего не работает

#import "kernel32.dll"
        uint LoadLibraryW( const ushort& [] );
        void SetLastError( uint );
        uint GetLastError();
#import
void OnStart()
{
        ushort ch[];
        StringToShortArray( "msftedit.dll", ch );
        SetLastError( 0 );
        uint h = LoadLibraryW( ch );
        Print( h, ":", kernel32::GetLastError());
};

Результат: 0:126, т.е. даже системные .dll не загружаются (126 - The specified module could not be found)

А раньше (build 1881x32) все работало и результат был ожидаемый: 1725235200:0

 
A100:

инициализироваться последовательностью могут в частности только структуры без private и protected членов. И связано это не с доступом, а с порядком размещения объекта в памяти.

Что-то не слышал о таком (насчёт порядка). Т.е. при наличии закрытых полей они в другом порядке располагаются? Да ну, как такое возможно
