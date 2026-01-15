Ошибки, баги, вопросы - страница 2309

После обновления на билд 1910 индикаторные буферы "скачут" в тестере в режиме визуализации.

Получить значения индикатора можно корректные. Ниже показано, что для контроля были наложены трендовые линии (красный цвет) по полученным значениям индикатора ZigZag (жёлтый цвет).


 

Что могло измениться в тестере, что теперь некоторые эксперты в режиме визуализации работают, а в обычном одиночном прогоне нет?

И как теперь можно выявить причину этой проблемы при таких условиях?

 

Подскажите, где туплю?

template <typename T1, typename T2>
T1 f( T2 Value )
{
  return((T1)Value);
}

double d = f<double>(0); // 'f' - wrong template parameters count
 
fxsaber:

Подскажите, где туплю?

или вы указываете явно все праметры, или не указываете.

 
TheXpert:

или вы указываете явно все праметры, или не указываете.

Вроде, полная однозначность в коде. T2 - int, T1 - double.

 
fxsaber:

Вроде, полная однозначность в коде. T2 - int, T1 - double.

да. это неважно, все равно надо указывать оба параметра

 
TheXpert:

да. это неважно, все равно надо указывать оба параметра

Не догадался, Спасибо!

 

Как добиться дефолтного значения для входного параметра функции?

typedef void (*FUNC)();

void f1() {};

void f2( FUNC g = f1 ) {} // 'f1' - constant expected
 
fxsaber:

Как добиться дефолтного значения для входного параметра функции?

перегрузкой?
 
TheXpert:
перегрузкой?

Это понятно. Спрашивал не про обход этой ситуации, а про правильный ее синтаксис, чтобы ошибку не выдавал компилятор. Думаю, это возможно на C++ и, скорее всего, на MQL5.

