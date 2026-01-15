Ошибки, баги, вопросы - страница 2309
После обновления на билд 1910 индикаторные буферы "скачут" в тестере в режиме визуализации.
Получить значения индикатора можно корректные. Ниже показано, что для контроля были наложены трендовые линии (красный цвет) по полученным значениям индикатора ZigZag (жёлтый цвет).
Что могло измениться в тестере, что теперь некоторые эксперты в режиме визуализации работают, а в обычном одиночном прогоне нет?
И как теперь можно выявить причину этой проблемы при таких условиях?
Подскажите, где туплю?
или вы указываете явно все праметры, или не указываете.
Вроде, полная однозначность в коде. T2 - int, T1 - double.
да. это неважно, все равно надо указывать оба параметра
Не догадался, Спасибо!
Как добиться дефолтного значения для входного параметра функции?
перегрузкой?
Это понятно. Спрашивал не про обход этой ситуации, а про правильный ее синтаксис, чтобы ошибку не выдавал компилятор. Думаю, это возможно на C++ и, скорее всего, на MQL5.