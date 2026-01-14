Ошибки, баги, вопросы - страница 1150

svds75:
Извините, не понял. Возможно Вы знаете ответ, и дали мне подсказку. Об этом я тоже думал, вот если бы еще сказали какая функция, ObjectFind() или ObjectDelete() пишет в _LastError ошибку, или еще какая, может до меня бы и дошло.

Я перепробовал много вариантов (даже в данном коде), не говоря уже о месте применения. А if/else ниже так вообще вроде можно удалить и ошибка остается.

По большому счету ее можно обойти. Больше кода проверок объекта написать, после приличной работы с ним. По мне проще его удалить, и создать заново с необходимыми параметрами, потому как в процессе выполнения его параметры многократно меняются. Вот столкнулся, и потому и спрашиваю.

Сообщение только одно, т.к. при первом вызове OnCalculate объекта не существует и ObjectFind взводит ошибку, затем объект создаётся, поэтому последующие вызовы ObjectFind в OnCalculate отрабатывают без ошибки.
 
barabashkakvn:
ObjectFind

Возвращаемое значение

В случае удачи функция возвращает номер подокна (0 означает главное окно графика), в котором находится найденный объект. Если объект не найден, то функция возвращает отрицательное число. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Если объект не найден - то это и есть ошибка. При этом сама функция ObjectFind вернет отрицательное число, а номер ошибки можно получить.

 Вот так нагляднее:

 Запустите в отладке и посмотрите значение переменной "find"

Все понял, спасибо что разжували. Просто думал что ошибка пишется к примеру при не верном параметре ObjectFind или еще что, хотя это делает компилятор. Ну мало ли, тем более написано "Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке...". 

В общем спасибо, теперь учтем.

 
mql5:
Сообщение только одно, т.к. при первом вызове OnCalculate объекта не существует и ObjectFind взводит ошибку, затем объект создаётся, поэтому последующие вызовы ObjectFind в OnCalculate отрабатывают без ошибки.
Это Вы просто про данный пример. А у меня в процессе он может быть и удален. И ошибка пишется опять. В общем я уже понял. СПАСИБО!
  
      IndicatorSetDouble (INDICATOR_MAXIMUM,???);
      IndicatorSetDouble (INDICATOR_MINIMUM,???);

Подскажите, пожалуйста, какое значение надо сообщить, чтобы отменить фиксацию масштаба?

(цель: в настройках индюка в закладке "Шкала" галочки снять программно)

 
Fry:

Подскажите, пожалуйста, какое значение надо сообщить, чтобы отменить фиксацию масштаба?

(цель: в настройках индюка в закладке "Шкала" галочки снять программно)

По умолчанию эти галочки в индикаторе не стоят. Насчёт снять галочки - не знаю.
 
barabashkakvn:
По умолчанию эти галочки в индикаторе не стоят. Насчёт снять галочки - не знаю.

Но именно эта функция их ставит, значит по логике и снимать должна =)

У меня во время инициализации от одного input'a зависит вопрос: фиксировать масштаб или нет?

Если инпут =0, мне бы хотелось не фиксировать.

Но, если этот инпут хоть раз будет !=0 (после загрузки индюка можно ведь менять настройки), то галочки ставятся программно.

А как их потом снять?
 
Fry:

Но именно эта функция их ставит, значит по логике и снимать должна =)

У меня во время инициализации от одного input'a зависит вопрос: фиксировать масштаб или нет?

Если инпут =0, мне бы хотелось не фиксировать.

Но, если этот инпут хоть раз будет !=0 (после загрузки индюка можно ведь менять настройки), то галочки ставятся программно.

А как их потом снять?
В таком случае, если Вы хотите снять галочки то выход такой: текущий индикатор удалить и добавить новый. В новом индикаторе, по умолчанию, галочки масштаба сняты.
 

Народ,подскажите где почитать или кинте ссылку.

Нужно что-то вроде будильника,чтобы выставлять ордер в определенное время и это время можно было-бы задавать из какой-нибудь выпадающей панели. 

 
Что это за события в ленте? Ложные события в ленте После перехода никаких событий нет.
 
Подскажите, пожалуйста, а отзыв программисту можно оставить только после выполнения работы?
