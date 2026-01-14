Ошибки, баги, вопросы - страница 1150
Извините, не понял. Возможно Вы знаете ответ, и дали мне подсказку. Об этом я тоже думал, вот если бы еще сказали какая функция, ObjectFind() или ObjectDelete() пишет в _LastError ошибку, или еще какая, может до меня бы и дошло.
Я перепробовал много вариантов (даже в данном коде), не говоря уже о месте применения. А if/else ниже так вообще вроде можно удалить и ошибка остается.
По большому счету ее можно обойти. Больше кода проверок объекта написать, после приличной работы с ним. По мне проще его удалить, и создать заново с необходимыми параметрами, потому как в процессе выполнения его параметры многократно меняются. Вот столкнулся, и потому и спрашиваю.
Возвращаемое значение
В случае удачи функция возвращает номер подокна (0 означает главное окно графика), в котором находится найденный объект. Если объект не найден, то функция возвращает отрицательное число. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Если объект не найден - то это и есть ошибка. При этом сама функция ObjectFind вернет отрицательное число, а номер ошибки можно получить.
Вот так нагляднее:
Запустите в отладке и посмотрите значение переменной "find"
Все понял, спасибо что разжували. Просто думал что ошибка пишется к примеру при не верном параметре ObjectFind или еще что, хотя это делает компилятор. Ну мало ли, тем более написано "Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке...".
В общем спасибо, теперь учтем.
Сообщение только одно, т.к. при первом вызове OnCalculate объекта не существует и ObjectFind взводит ошибку, затем объект создаётся, поэтому последующие вызовы ObjectFind в OnCalculate отрабатывают без ошибки.
Подскажите, пожалуйста, какое значение надо сообщить, чтобы отменить фиксацию масштаба?
(цель: в настройках индюка в закладке "Шкала" галочки снять программно)
По умолчанию эти галочки в индикаторе не стоят. Насчёт снять галочки - не знаю.
Но именно эта функция их ставит, значит по логике и снимать должна =)
У меня во время инициализации от одного input'a зависит вопрос: фиксировать масштаб или нет?
Если инпут =0, мне бы хотелось не фиксировать.
Но, если этот инпут хоть раз будет !=0 (после загрузки индюка можно ведь менять настройки), то галочки ставятся программно.А как их потом снять?
Народ,подскажите где почитать или кинте ссылку.
Нужно что-то вроде будильника,чтобы выставлять ордер в определенное время и это время можно было-бы задавать из какой-нибудь выпадающей панели.