Ошибки, баги, вопросы - страница 1654
Хочешь сказать при закрытых графиках не скрывается символ?
Да. Несколько раз уже сталкивался с такой бякой.
Все равно сообщение об ошибке правильное.
Первоначально не придал этому значения, но столкнувшись с этим повторно - появились аргументы, что оно не правильное. И вот почему: далее условный код
Рассуждения что ставить после while(true) {} сводятся к следующему: "Мы же там все-равно никогда не будем... return нужен только формально - чтобы компилятор сказал OK... значит - поставим там случайное значение - return Random();"
Спустя время вносим в код изменения и появляется необходимость поставить break внутри while
В этом случае компилятор скажет: "OK: Да все нормально. Там же после while(true) {} есть код - значит случай break был предусмотрен ранее и наверняка среди этого множества строк уже есть такой же break. Все значения возврата уже были продуманы еще тогда - не парься!"
И в итоге получим случайное значение.
А если бы первоначально не было строки (*), то компилятор скажет: "Error: Нее... так не пойдет... раньше break не было и нужно вернуть что-то осознанное"
Получается, что строка (*) не просто избыточна, а еще и увеличивает вероятность появления трудноуловимых ошибок
Более того, в этом вашем примере по-хорошему нужно выдавать предупреждение "unreachable code". Студия такого предупреждения тоже не выдаёт, а вот борландовский компилятор, помнится, выдавал.
Хорошая у Вас память
А Borland предупреждения по пустяка не выдает, что лишний раз подтверждает мои доводы
А вот в этом я с вами не соглашусь. :) По мне так это мелочь, недостойная внимания. Воткнули return(0), да и дело с концом.
К тому же, в МКЛ вместо while(true) лучше всегда использовать while(!IsStopped()), а в этом случае возврат после цикла уже обязателен.
У меня в редакторе после точки не выпадает список доступных методов. Для меня очень не удобно. Как это поправить? На старой версии список выпадал.
А как Вам такой прикол
