Ошибки, баги, вопросы - страница 1754
Однозначно, только CopyTicks можно более-менее доверять при реал-торговле.
Жизнь среди дефектных баров существовала и до копитиксов
.
Эти параметры на скрине выше видны - совпадают, конечно.Так можно не доводить дело до такой нервотрепки!
Жизнь среди дефектных баров существовала и до копитиксов
Считаю, что не нужно начинать паниковать сразу же, а лучше в техподдержку брокера письмо написать вопросительное...
Никакой паники нет. На БКС-реале тики идут (copytics) спокойно, а бары не обновляются уже несколько десятков минут.
"Поправили"
Советникам на VPS большой Привет!
пробовал с FileExists - но как узнать лицензию .........
FileExists за пределами песочницы все равно вернет false, что само по себе излишнее ограничение
Market папка в песочнице
В справке:
1. Установка значений для input-параметра целого типа
bool ParameterSetRange(
const string name, // имя параметра (input-переменной)
bool enable, // разрешить оптимизацию параметра
long value, // значение параметра
long start, // начальное значение
long step, // шаг изменения
long stop // конечное значение
);
2. Установка значений для input-параметра вещественного типа
bool ParameterSetRange(
const string name, // имя параметра (input-переменной)
double enable, // разрешить оптимизацию параметра
double value, // значение параметра
double start, // начальное значение
double step, // шаг изменения
double stop // конечное значение
);
Ошибка при компиляции
{
while ( true ) {
i += ::MathRand();
if ( i > 4096 )
return i;
i++;
}
}//error: ')' - not all control paths return a value
Тот пример https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1674#comment_2763828 поправили, но не до конца
MathRand() добавил для осмысленности примера. В исходном варианте другая функция (и не одна) + else + continue + switch cо своими break .