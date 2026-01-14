Ошибки, баги, вопросы - страница 1754

fxsaber:

Однозначно, только CopyTicks можно более-менее доверять при реал-торговле. 

Жизнь среди дефектных баров существовала и до копитиксов

.

fxsaber:

Эти параметры на скрине выше видны - совпадают, конечно.

Так можно не доводить дело до такой нервотрепки!
Считаю, что не нужно начинать паниковать сразу же, а лучше в техподдержку брокера письмо написать вопросительное...
 
Alexander Puzanov:

Жизнь среди дефектных баров существовала и до копитиксов

Советник, получив данные от баров, не знает, дефектный он или нет. Соответственно, может сильно накосячить. С CopyTicks вероятность накосячить много меньше.
 
Alexey Kozitsyn:
Считаю, что не нужно начинать паниковать сразу же, а лучше в техподдержку брокера письмо написать вопросительное...

Никакой паники нет. На БКС-реале тики идут (copytics) спокойно, а бары не обновляются уже несколько десятков минут.

"Поправили"

 

Советникам на VPS большой Привет! 

fxsaber:

Никакой паники нет. На БКС-реале тики идут (copytics) спокойно, а бары не обновляются уже несколько десятков минут.

"Поправили"

 

Советникам на VPS большой Привет! 

Да, интересная картина. Когда на временных координатах вместо 17.30/31 идет 18.00...
 
Vladislav Andruschenko:

пробовал с FileExists - но как узнать лицензию ......... 

 FileExists за пределами песочницы все равно вернет false, что само по себе излишнее ограничение
 
A100:
 FileExists за пределами песочницы все равно вернет false, что само по себе излишнее ограничение
Market папка в песочнице  
 
Vladislav Andruschenko:
Market папка в песочнице  
Я такую папку не нашел, но тогда вдвойне странно, что к ней у ::FileExists есть доступ, а к другим папкам с .ex5 - нет. Не ясно чем такой доступ более опасен
 

В справке:

1. Установка значений для input-параметра целого типа

bool  ParameterSetRange(
   const string  name,          // имя параметра (input-переменной)
   bool          enable,        // разрешить оптимизацию параметра
   long          value,         // значение параметра
   long          start,         // начальное значение
   long          step,          // шаг изменения
   long          stop           // конечное значение
   );

2. Установка значений для input-параметра вещественного типа

bool  ParameterSetRange(
   const string  name,          // имя параметра (input-переменной)
   double        enable,        // разрешить оптимизацию параметра
   double        value,         // значение параметра
   double        start,         // начальное значение
   double        step,          // шаг изменения
   double        stop           // конечное значение
   );

наверное нужно bool?
 

Ошибка при компиляции

int f( int i )
{
        while ( true ) {
                i += ::MathRand();
                if ( i > 4096 )
                        return i;
                i++;
        }
}//error: ')' - not all control paths return a value

Тот пример  https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1674#comment_2763828 поправили, но не до конца

MathRand() добавил для осмысленности примера. В исходном варианте другая функция (и не одна) + else + continue + switch cо своими break .

 

