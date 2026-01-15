Ошибки, баги, вопросы - страница 2274

Новый комментарий
 
fxsaber:

Если MQL5 компилирует и выполняет код, который не может скомпилировать C++, то разве правомерна здесь претензия, что MQL5 делает это по ошибке?

Не может - потому что находит в них неразрешимые противоречия, которые в MQL возможно были упущены из виду

 
A100:

Не может - потому что находит в них неразрешимые противоречия, которые в MQL были упущены из виду.

Это тоже только логика, без привязки

Говорим о разном. Закончил.

 
TheXpert:
не, не сигнатура функции интересует, а класса внутреннего

Я не знаю как это посмотреть... если кто знает - напишите пожалуйста результат

 
Это нормально?
struct STRUCT { private: int a; };
STRUCT s = {0}; // 's' - cannot be initialized with initializer list
 
Konstantin:

а какие флаги включаете?

typename T class T, C++ (gcc) - rextester
  • rextester.com
typename T class T in C++ (gcc)
 
fxsaber:
Это нормально?

Нормально, постольку поскольку эквивалентно

struct STRUCT { private: int a; };
STRUCT s;
ZeroMemory( s ); //'s' - not allowed for objects with protected members or inheritance
 
A100:

Нормально, постольку поскольку эквивалентно

Помню, что раньше можно было.

 

Ошибка в Документации

struct MqlTradeResult 
  { 
   uint     retcode;          // Код результата операции 
   ulong    deal;             // Тикет сделки, если она совершена 
   ulong    order;            // Тикет ордера, если он выставлен 
   double   volume;           // Объем сделки, подтверждённый брокером 
   double   price;            // Цена в сделке, подтверждённая брокером 
   double   bid;              // Текущая рыночная цена предложения (цены реквота) 
   double   ask;              // Текущая рыночная цена спроса (цены реквота) 
   string   comment;          // Комментарий брокера к операции (по умолчанию заполняется расшифровкой кода возврата торгового сервера) 
   uint     request_id;       // Идентификатор запроса, устанавливается терминалом при отправке  
   uint     retcode_external; // Код ответа внешней торговой системы 
  };
template <typename T>
string GetName( T )
{
  return(typename(T));
}

void OnStart()
{
  MqlTradeResult Result = {0};
  
  Print(GetName(Result.retcode_external)); // int
}
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура результата торгового запроса
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура результата торгового запроса
  • www.mql5.com
В ответ на торговый запрос постановки ордера в торговую систему, торговый сервер возвращает данные, содержащие информацию о результате обработки торгового запроса в виде специальной предопределенной структуры MqlTradeResult. Код ошибки, которую вернула внешняя торговая система. Проставление и виды этих ошибок зависят от брокера и внешней...
 
A100:

Я не знаю как это посмотреть... если кто знает - напишите пожалуйста результат

typeid(x).name()

а дальше по ходу в зависимости от компилятора.

 
TheXpert:

typeid(x).name()

а дальше по ходу в зависимости от компилятора.

Файлы:
cpp.txt  1 kb
1...226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281...3696
Новый комментарий